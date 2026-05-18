Segundo o jornal português A Bola, as negociações entre Palhinha — que está emprestado pelo Bayern de Munique ao Tottenham Hotspur até o final da temporada — e seu ex-clube, o Sporting de Lisboa, ganharam força recentemente.
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Será que ele não vai ficar no Tottenham? João Palhinha, emprestado pelo Bayern, pode protagonizar uma transferência espetacular
De acordo com a reportagem, Palhinha gostaria de voltar ao Sporting, clube pelo qual já jogou nas categorias de base. Um contrato de três anos é apontado como o cenário mais provável em caso de transferência; no Sporting, Palhinha poderia vir a substituir o capitão Morten Hjulmand no meio-campo central. O dinamarquês é considerado candidato a uma transferência para um dos principais clubes europeus no meio do ano.
O A Bola aponta o valor da rescisão exigido pelo Bayern como o maior obstáculo. No FCB, que contratou Palhinha do FC Fulham em 2024 por 51 milhões de euros, o português ainda tem contrato até 2028. Ele não tem futuro na Säbener Straße, mas, considerando os dois anos restantes de contrato, o campeão alemão ainda pode lucrar bastante com Palhinha.
Segundo o A Bola, além de uma contratação definitiva, o Sporting também está pensando em possivelmente contratar Palhinha por empréstimo do Bayern, incluindo uma opção de compra. Recentemente, soube-se que o rival da cidade, o Benfica, também pretende contratar o meio-campista.
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O Tottenham tem uma opção de compra: mas João Palhinha parece preferir voltar ao Sporting
O Tottenham, por sua vez, gostaria de manter Palhinha e possui uma opção de compra de 30 milhões de euros. Se dependesse do novo técnico dos Spurs, Roberto De Zerbi, essa opção certamente seria exercida; no entanto, segundo informações, Palhinha prefere voltar a Lisboa.
Isso vale também caso o Tottenham consiga encerrar de forma satisfatória uma temporada totalmente desastrosa, mantendo-se na Premier League. Palhinha é titular na maioria das vezes no Spurs; em 43 partidas disputadas até agora pelo time inglês, ele marcou seis gols e deu três assistências.
A transferência de Palhinha para o Bayern, em retrospecto, foi bastante infeliz. No verão de 2023, o ex-técnico do FCB, Thomas Tuchel, queria a todo custo trazer o jogador da seleção portuguesa para Munique, mas a transferência fracassou no último segundo. Um ano depois, o Bayern acabou contratando Palhinha, mas Tuchel já havia saído e seu sucessor, Vincent Kompany, não soube muito bem o que fazer com Palhinha. Após apenas um ano na Säbener Straße, o jogador de 30 anos acabou se transferindo para o Tottenham.
Até o momento, Palhinha disputou 95 partidas oficiais pela equipe principal do Sporting. Em 2022, ele deixou Lisboa rumo ao Fulham, onde conquistou seu espaço na Premier League.
João Palhinha: Seus números até agora pelo Sporting
Jogos
95
Gols
7
Assistências
0
Títulos
Campeão de Portugal (2021), Vencedor da Supercopa de Portugal (2022), 2x Vencedor da Taça da Liga de Portugal (2021, 2022)