Será que ele não vai ficar no Tottenham? João Palhinha, emprestado pelo Bayern, pode protagonizar uma transferência espetacular

De acordo com a reportagem, Palhinha gostaria de voltar ao Sporting, clube pelo qual já jogou nas categorias de base. Um contrato de três anos é apontado como o cenário mais provável em caso de transferência; no Sporting, Palhinha poderia vir a substituir o capitão Morten Hjulmand no meio-campo central. O dinamarquês é considerado candidato a uma transferência para um dos principais clubes europeus no meio do ano.

O A Bola aponta o valor da rescisão exigido pelo Bayern como o maior obstáculo. No FCB, que contratou Palhinha do FC Fulham em 2024 por 51 milhões de euros, o português ainda tem contrato até 2028. Ele não tem futuro na Säbener Straße, mas, considerando os dois anos restantes de contrato, o campeão alemão ainda pode lucrar bastante com Palhinha.

Segundo o A Bola, além de uma contratação definitiva, o Sporting também está pensando em possivelmente contratar Palhinha por empréstimo do Bayern, incluindo uma opção de compra. Recentemente, soube-se que o rival da cidade, o Benfica, também pretende contratar o meio-campista.