Será que ele está se posicionando contra a Espanha por causa da Palestina?.. A Casa Branca divulga a posição de Trump sobre a final

Caroline Levitt, porta-voz da Casa Branca, confirmou nesta quinta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assistirá à final da Copa do Mundo de Futebol de 2026 entre Espanha e Argentina no domingo.

De acordo com o comunicado divulgado por Levitt à imprensa hoje, o governo americano considera que este torneio é “o mais assistido, o mais seguro e o mais bem-sucedido” já organizado na história do país.

Fontes em Washington informaram ao jornal argentino “La Nación” que a presença do presidente Trump tem como objetivo demonstrar a capacidade dos Estados Unidos de sediar grandes eventos internacionais e reforçar sua imagem como anfitrião global.

A porta-voz afirmou que o presidente ainda não confirmou se torcerá pela Espanha ou pela Argentina na final. Isso ocorre em meio às críticas anteriores que ele fez ao governo espanhol por suas posições contrárias à sua política, especialmente em relação à guerra em Gaza.

No entanto, ela indicou que é provável que Trump faça uma declaração pública antes da partida, o que aumenta a expectativa em torno de sua posição em um evento de grande repercussão mundial.

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