Será que ele está se posicionando contra a Espanha por causa da Palestina?.. A Casa Branca divulga a posição de Trump sobre a final

Antes da final, Trump participará de uma recepção organizada pela FIFA na Torre Trump, em Nova York, em um evento presidido pelo presidente da entidade, Gianni Infantino.
Infantino havia previsto, semanas atrás, que o presidente dos Estados Unidos compareceria à partida e seria o responsável por entregar a taça ao time campeão — prática que ele já havia realizado na edição inaugural da Copa do Mundo de Clubes de 2025, realizada em solo americano.
Naquela ocasião, Trump permaneceu no palco após a coroação do Chelsea, o que surpreendeu os jogadores, liderados por Reece James.
Além disso, a figura de Trump gerou reações contraditórias entre o público em eventos esportivos recentes. Durante as finais da NBA de 2026, sua aparição no telão provocou vaias generalizadas da torcida.
Uma situação semelhante ocorreu na final da Copa do Mundo de Clubes de 2025, onde o público vaiou Trump ao seu ingresso e durante a cerimônia de coroação, mas as reações foram mais divididas dessa vez, com aplausos esporádicos.
Além disso, o papel de Trump no esporte gerou reações após a visita do Inter de Miami à Casa Branca, após a conquista do título da MLS (Major League Soccer), evento presidido pelo presidente dos Estados Unidos e do qual participou Lionel Messi, o que gerou um acirrado debate político e midiático, apesar da habitual discrição do capitão argentino nesse âmbito.
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