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Será que ele está se posicionando contra a Espanha por causa da Palestina?.. A Casa Branca divulga a posição de Trump sobre a final

Espanha x Argentina
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Aguarda-se a reação do público em relação ao presidente dos Estados Unidos

A Casa Branca divulgou oficialmente a posição do presidente Donald Trump sobre a participação na final da Copa do Mundo de 2026, que será disputada entre Espanha e Argentina.

A final da Copa do Mundo, organizada pelos Estados Unidos, Canadá e México, será disputada no próximo domingo à noite, no estádio “MetLife”, em Nova York.

Depois que a Espanha garantiu sua vaga na final ao derrotar a França na semifinal, a Argentina conquistou a segunda vaga ontem, quarta-feira, em um cenário dramático, ao reverter uma desvantagem de um gol e vencer por 2 a 1 com um gol de cabeça de Lautaro Martínez aos 90+2 minutos.

  • A presença de Trump... Será que torce pela Espanha ou pela Argentina?

    Caroline Levitt, porta-voz da Casa Branca, confirmou nesta quinta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assistirá à final da Copa do Mundo de Futebol de 2026 entre Espanha e Argentina no domingo.

    De acordo com o comunicado divulgado por Levitt à imprensa hoje, o governo americano considera que este torneio é “o mais assistido, o mais seguro e o mais bem-sucedido” já organizado na história do país.

    Fontes em Washington informaram ao jornal argentino “La Nación” que a presença do presidente Trump tem como objetivo demonstrar a capacidade dos Estados Unidos de sediar grandes eventos internacionais e reforçar sua imagem como anfitrião global.

    A porta-voz afirmou que o presidente ainda não confirmou se torcerá pela Espanha ou pela Argentina na final. Isso ocorre em meio às críticas anteriores que ele fez ao governo espanhol por suas posições contrárias à sua política, especialmente em relação à guerra em Gaza.

    No entanto, ela indicou que é provável que Trump faça uma declaração pública antes da partida, o que aumenta a expectativa em torno de sua posição em um evento de grande repercussão mundial.

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  • Trump enfrenta um cenário de vaias

    Antes da final, Trump participará de uma recepção organizada pela FIFA na Torre Trump, em Nova York, em um evento presidido pelo presidente da entidade, Gianni Infantino.

    Infantino havia previsto, semanas atrás, que o presidente dos Estados Unidos compareceria à partida e seria o responsável por entregar a taça ao time campeão — prática que ele já havia realizado na edição inaugural da Copa do Mundo de Clubes de 2025, realizada em solo americano.

    Naquela ocasião, Trump permaneceu no palco após a coroação do Chelsea, o que surpreendeu os jogadores, liderados por Reece James.

    Além disso, a figura de Trump gerou reações contraditórias entre o público em eventos esportivos recentes. Durante as finais da NBA de 2026, sua aparição no telão provocou vaias generalizadas da torcida.

    Uma situação semelhante ocorreu na final da Copa do Mundo de Clubes de 2025, onde o público vaiou Trump ao seu ingresso e durante a cerimônia de coroação, mas as reações foram mais divididas dessa vez, com aplausos esporádicos.

    Além disso, o papel de Trump no esporte gerou reações após a visita do Inter de Miami à Casa Branca, após a conquista do título da MLS (Major League Soccer), evento presidido pelo presidente dos Estados Unidos e do qual participou Lionel Messi, o que gerou um acirrado debate político e midiático, apesar da habitual discrição do capitão argentino nesse âmbito.

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  • Um evento de exibição sem precedentes

    A final da Copa do Mundo de 2026 também contará com um espetáculo sem precedentes. Pela primeira vez, a partida contará com um show no intervalo, nos moldes do “Super Bowl”, com a participação de artistas internacionais como Shakira, Justin Bieber, a banda Coldplay e outros. A cerimônia de encerramento terá início 90 minutos antes do início da partida e contará também com a presença de personalidades do mundo do entretenimento internacional.

    No âmbito institucional, está prevista a presença do rei Felipe VI, que viajará acompanhado da rainha Letícia e de suas duas filhas para torcer pela seleção espanhola.

    Por outro lado, a presença do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, ainda não foi confirmada, enquanto fontes oficiais argentinas descartam a presença do presidente Javier Milei.

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