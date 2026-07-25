“Será que ele é o que o Chelsea realmente precisa?” - Marcel Desailly, lenda do Blues, questiona a contratação de Maxence Lacroix, estrela do Crystal Palace, por 52 milhões de libras

Apesar do sucesso recente de Lacroix, o ex-capitão do Chelsea, Desailly, tem dúvidas sobre a contratação. O jogador de 57 anos acredita que seu antigo clube precisa de um zagueiro central com um perfil diferente para realmente fortalecer sua defesa.

“Será que ele é o que o Chelsea realmente precisa? Na verdade, acho que eles precisam de um zagueiro central com mais experiência, um jogador que já esteja consolidado e possa chegar e liderar a defesa”, disse Desailly aoFootball London. “Precisamos de um líder realmente experiente no centro da defesa.”

Desailly enfatizou que o Chelsea deveria buscar jogadores acostumados aos mais altos níveis do futebol. Ele acrescentou: “É uma boa contratação para Lacroix, mas eu realmente gostaria de ver o clube buscar um jogador que tenha atuado em nível de elite por um clube de porte semelhante ao do Chelsea, com pressões semelhantes, e não um jogador de um clube menor que o Chelsea.”