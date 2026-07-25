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“Será que ele é o que o Chelsea realmente precisa?” - Marcel Desailly, lenda do Blues, questiona a contratação de Maxence Lacroix, estrela do Crystal Palace, por 52 milhões de libras
O Chelsea está prestes a contratar o craque do Palace
O Chelsea está prestes a concluir a contratação de Lacroix, do Palace, por 52 milhões de libras. O zagueiro de 26 anos teria sido aprovado nos exames médicos e deve se tornar uma aquisição fundamental para a nova temporada. Essa transferência representa uma mudança significativa na estratégia de contratações recente do Chelsea sob a gestão da BlueCo. É a primeira vez em quatro anos que o clube paga uma taxa de transferência por um jogador com 26 anos ou mais. Espera-se que Lacroix se encaixe diretamente na defesa comandada por Alonso.
- Getty Images Sport
Desailly exige um líder de elite consagrado
Apesar do sucesso recente de Lacroix, o ex-capitão do Chelsea, Desailly, tem dúvidas sobre a contratação. O jogador de 57 anos acredita que seu antigo clube precisa de um zagueiro central com um perfil diferente para realmente fortalecer sua defesa.
“Será que ele é o que o Chelsea realmente precisa? Na verdade, acho que eles precisam de um zagueiro central com mais experiência, um jogador que já esteja consolidado e possa chegar e liderar a defesa”, disse Desailly aoFootball London. “Precisamos de um líder realmente experiente no centro da defesa.”
Desailly enfatizou que o Chelsea deveria buscar jogadores acostumados aos mais altos níveis do futebol. Ele acrescentou: “É uma boa contratação para Lacroix, mas eu realmente gostaria de ver o clube buscar um jogador que tenha atuado em nível de elite por um clube de porte semelhante ao do Chelsea, com pressões semelhantes, e não um jogador de um clube menor que o Chelsea.”
A visão tática de Alonso e a ascensão de Lacroix
Desailly reconheceu que a contratação faz sentido do ponto de vista tático para Alonso, que prefere jogar com três zagueiros centrais. Ele destacou que a experiência de Lacroix na formação com três zagueiros sob o comando de Oliver Glasner no Palace será extremamente benéfica.
“Alonso gosta de jogar com três na zaga. Ele quer implementar suas ideias e sua filosofia com essa formação”, explicou Desailly. “Acho que é uma boa jogada para ele e para o Chelsea. Lacroix é um jogador da seleção nacional, que atua em uma equipe magnífica montada por Didier Deschamps. Não posso criticar um jogador da seleção que representou a França na Copa do Mundo.”
Lacroix teve uma ascensão meteórica desde que chegou ao Selhurst Park vindo do Wolfsburg em 2024. O francês foi fundamental para ajudar os Eagles a conquistarem a FA Cup e a Conference League de 2024-25 na última temporada.
- (C)Getty Images
Uma nova era em Stamford Bridge
Com os exames médicos concluídos, espera-se a confirmação oficial da transferência de 52 milhões de libras nos próximos dias. Os torcedores do Chelsea logo verão se o plano tático de Alonso será capaz de trazer de volta o sucesso imediato ao oeste de Londres.
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