Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Maxence Lacroixgetty
Yosua Arya

Traduzido por

“Será que ele é o que o Chelsea realmente precisa?” - Marcel Desailly, lenda do Blues, questiona a contratação de Maxence Lacroix, estrela do Crystal Palace, por 52 milhões de libras

Mercado da bola
Chelsea
M. Lacroix
Crystal Palace
Premier League

O Chelsea estaria prestes a fechar um acordo de 52 milhões de libras pela contratação do zagueiro Maxence Lacroix, do Crystal Palace, enquanto Xabi Alonso busca reforçar sua defesa. No entanto, a lenda do Blues, Marcel Desailly, manifestou suas preocupações em relação à transferência, questionando se o jogador da seleção francesa possui a experiência de alto nível exigida em Stamford Bridge.

  • O Chelsea está prestes a contratar o craque do Palace

    O Chelsea está prestes a concluir a contratação de Lacroix, do Palace, por 52 milhões de libras. O zagueiro de 26 anos teria sido aprovado nos exames médicos e deve se tornar uma aquisição fundamental para a nova temporada. Essa transferência representa uma mudança significativa na estratégia de contratações recente do Chelsea sob a gestão da BlueCo. É a primeira vez em quatro anos que o clube paga uma taxa de transferência por um jogador com 26 anos ou mais. Espera-se que Lacroix se encaixe diretamente na defesa comandada por Alonso.



    • Publicidade
  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    Desailly exige um líder de elite consagrado

    Apesar do sucesso recente de Lacroix, o ex-capitão do Chelsea, Desailly, tem dúvidas sobre a contratação. O jogador de 57 anos acredita que seu antigo clube precisa de um zagueiro central com um perfil diferente para realmente fortalecer sua defesa.

    “Será que ele é o que o Chelsea realmente precisa? Na verdade, acho que eles precisam de um zagueiro central com mais experiência, um jogador que já esteja consolidado e possa chegar e liderar a defesa”, disse Desailly aoFootball London. “Precisamos de um líder realmente experiente no centro da defesa.”

    Desailly enfatizou que o Chelsea deveria buscar jogadores acostumados aos mais altos níveis do futebol. Ele acrescentou: “É uma boa contratação para Lacroix, mas eu realmente gostaria de ver o clube buscar um jogador que tenha atuado em nível de elite por um clube de porte semelhante ao do Chelsea, com pressões semelhantes, e não um jogador de um clube menor que o Chelsea.”

  • A visão tática de Alonso e a ascensão de Lacroix

    Desailly reconheceu que a contratação faz sentido do ponto de vista tático para Alonso, que prefere jogar com três zagueiros centrais. Ele destacou que a experiência de Lacroix na formação com três zagueiros sob o comando de Oliver Glasner no Palace será extremamente benéfica.

    “Alonso gosta de jogar com três na zaga. Ele quer implementar suas ideias e sua filosofia com essa formação”, explicou Desailly. “Acho que é uma boa jogada para ele e para o Chelsea. Lacroix é um jogador da seleção nacional, que atua em uma equipe magnífica montada por Didier Deschamps. Não posso criticar um jogador da seleção que representou a França na Copa do Mundo.”

    Lacroix teve uma ascensão meteórica desde que chegou ao Selhurst Park vindo do Wolfsburg em 2024. O francês foi fundamental para ajudar os Eagles a conquistarem a FA Cup e a Conference League de 2024-25 na última temporada.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Lacroix(C)Getty Images

    Uma nova era em Stamford Bridge

    Com os exames médicos concluídos, espera-se a confirmação oficial da transferência de 52 milhões de libras nos próximos dias. Os torcedores do Chelsea logo verão se o plano tático de Alonso será capaz de trazer de volta o sucesso imediato ao oeste de Londres.

Amistosos de clubes
Bromley crest
Bromley
BRO
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Amistosos de clubes
Western Sydney Wanderers FC crest
Western Sydney Wanderers FC
WES
Chelsea crest
Chelsea
CHE