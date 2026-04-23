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Arda GülerGetty Images
Jonas Rütten

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Será que ele corre o risco de ficar de fora da Copa do Mundo? Notícia chocante para Arda Güler no Real Madrid

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A. Guler
Real Madrid

A temporada de Arda Güler no Real Madrid parece ter chegado ao fim. Será que até mesmo a Copa do Mundo está em risco?

Esta notícia é um choque para Arda Güler, para o Real Madrid e para todo um país: o craque do ataque, em quem repousam as esperanças da Turquia na próxima Copa do Mundo, sofreu uma grave lesão muscular na parte posterior da coxa.

  • Isso é o que consta de um comunicado oficial do Real Madrid. Ainda não está claro por quanto tempo Güler ficará afastado, mas é de se esperar que, pelo menos, a temporada no Real tenha chegado ao fim para o jogador de 21 anos. Para os merengues, de qualquer forma, já não há mais nada em jogo: na Liga dos Campeões, o Real foi eliminado pelo Bayern de Munique nas quartas de final; na Copa do Rei, a campanha terminou já nas oitavas de final contra o Albacete, time da segunda divisão. 

    Na Liga, o Real também está ficando para trás: faltando seis jogos, o Real está nove pontos atrás do líder Barcelona. A temporada sem títulos provavelmente não passará sem consequências para os merengues; segundo informações, o técnico Álvaro Arbeloa deve ser demitido, no máximo, ao final da temporada.

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  • Arda GülerIMAGO / NurPhoto

    Arda Güler vem tendo sua melhor temporada pelo Real Madrid desde que se transferiu do Fenerbahçe para o clube da capital em 2023. Em 50 partidas oficiais, o jogador de 21 anos participou diretamente de 20 gols (6 gols, 14 assistências). Na Liga dos Campeões, ele quase se tornou o herói da partida na volta das quartas de final com dois gols – seus primeiros gols na competição.

    No entanto, gols no final da partida de Luis Diaz e Michael Olise acabaram com qualquer esperança de classificação, e Güler ficou tão furioso após o fim da partida devido à controversa expulsão de Eduardo Camavinga que recebeu um cartão vermelho por causa de sua veemente reclamação.

    Agora, o desafio para Güler é recuperar totalmente suas forças a tempo para a Copa do Mundo. O meio-campista ofensivo é a grande esperança da Turquia. Já durante a primeira qualificação para a Copa do Mundo desde 2002, ele foi um dos jogadores de destaque, com quatro assistências e um gol. A Turquia enfrentará, no torneio nos EUA, Canadá e México, primeiro a Austrália, depois o Paraguai e, para encerrar a fase de grupos, os anfitriões, os EUA.

  • MilitaoGetty Images

    O Real Madrid anuncia duas notícias chocantes: a temporada também acabou para Eder Militão

    Para os merengues, a situação piorou ainda mais após a lesão de Güler, já que Eder Militão, que só havia se recuperado de uma grave lesão muscular em abril, também deve ficar fora do resto da temporada. O jogador da seleção brasileira, que já havia ficado fora dos gramados de meados de dezembro até o início de abril, sofreu novamente uma lesão na coxa. 

    Assim, a Seleção também tem motivos para se preocupar com a Copa do Mundo, já que Militão – desde que seu corpo não tenha atrapalhado seus planos nos últimos anos – é, na verdade, titular na zaga. No entanto, durante suas repetidas e prolongadas ausências por lesão, a dupla Gabriel e Marquinhos também se consolidou. 

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