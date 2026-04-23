Esta notícia é um choque para Arda Güler, para o Real Madrid e para todo um país: o craque do ataque, em quem repousam as esperanças da Turquia na próxima Copa do Mundo, sofreu uma grave lesão muscular na parte posterior da coxa.
Traduzido por
Será que ele corre o risco de ficar de fora da Copa do Mundo? Notícia chocante para Arda Güler no Real Madrid
Isso é o que consta de um comunicado oficial do Real Madrid. Ainda não está claro por quanto tempo Güler ficará afastado, mas é de se esperar que, pelo menos, a temporada no Real tenha chegado ao fim para o jogador de 21 anos. Para os merengues, de qualquer forma, já não há mais nada em jogo: na Liga dos Campeões, o Real foi eliminado pelo Bayern de Munique nas quartas de final; na Copa do Rei, a campanha terminou já nas oitavas de final contra o Albacete, time da segunda divisão.
Na Liga, o Real também está ficando para trás: faltando seis jogos, o Real está nove pontos atrás do líder Barcelona. A temporada sem títulos provavelmente não passará sem consequências para os merengues; segundo informações, o técnico Álvaro Arbeloa deve ser demitido, no máximo, ao final da temporada.
- IMAGO / NurPhoto
Arda Güler vem tendo sua melhor temporada pelo Real Madrid desde que se transferiu do Fenerbahçe para o clube da capital em 2023. Em 50 partidas oficiais, o jogador de 21 anos participou diretamente de 20 gols (6 gols, 14 assistências). Na Liga dos Campeões, ele quase se tornou o herói da partida na volta das quartas de final com dois gols – seus primeiros gols na competição.
No entanto, gols no final da partida de Luis Diaz e Michael Olise acabaram com qualquer esperança de classificação, e Güler ficou tão furioso após o fim da partida devido à controversa expulsão de Eduardo Camavinga que recebeu um cartão vermelho por causa de sua veemente reclamação.
Agora, o desafio para Güler é recuperar totalmente suas forças a tempo para a Copa do Mundo. O meio-campista ofensivo é a grande esperança da Turquia. Já durante a primeira qualificação para a Copa do Mundo desde 2002, ele foi um dos jogadores de destaque, com quatro assistências e um gol. A Turquia enfrentará, no torneio nos EUA, Canadá e México, primeiro a Austrália, depois o Paraguai e, para encerrar a fase de grupos, os anfitriões, os EUA.
- Getty Images
O Real Madrid anuncia duas notícias chocantes: a temporada também acabou para Eder Militão
Para os merengues, a situação piorou ainda mais após a lesão de Güler, já que Eder Militão, que só havia se recuperado de uma grave lesão muscular em abril, também deve ficar fora do resto da temporada. O jogador da seleção brasileira, que já havia ficado fora dos gramados de meados de dezembro até o início de abril, sofreu novamente uma lesão na coxa.
Assim, a Seleção também tem motivos para se preocupar com a Copa do Mundo, já que Militão – desde que seu corpo não tenha atrapalhado seus planos nos últimos anos – é, na verdade, titular na zaga. No entanto, durante suas repetidas e prolongadas ausências por lesão, a dupla Gabriel e Marquinhos também se consolidou.