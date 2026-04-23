Será que ele corre o risco de ficar de fora da Copa do Mundo? Notícia chocante para Arda Güler no Real Madrid

Arda Güler vem tendo sua melhor temporada pelo Real Madrid desde que se transferiu do Fenerbahçe para o clube da capital em 2023. Em 50 partidas oficiais, o jogador de 21 anos participou diretamente de 20 gols (6 gols, 14 assistências). Na Liga dos Campeões, ele quase se tornou o herói da partida na volta das quartas de final com dois gols – seus primeiros gols na competição.

No entanto, gols no final da partida de Luis Diaz e Michael Olise acabaram com qualquer esperança de classificação, e Güler ficou tão furioso após o fim da partida devido à controversa expulsão de Eduardo Camavinga que recebeu um cartão vermelho por causa de sua veemente reclamação.

Agora, o desafio para Güler é recuperar totalmente suas forças a tempo para a Copa do Mundo. O meio-campista ofensivo é a grande esperança da Turquia. Já durante a primeira qualificação para a Copa do Mundo desde 2002, ele foi um dos jogadores de destaque, com quatro assistências e um gol. A Turquia enfrentará, no torneio nos EUA, Canadá e México, primeiro a Austrália, depois o Paraguai e, para encerrar a fase de grupos, os anfitriões, os EUA.