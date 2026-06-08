Tuchel tomou a decisão de nomear Rice como seu vice-capitão para a próxima Copa do Mundo, colocando a estrela do Arsenal em um papel de liderança fundamental ao lado do capitão Harry Kane. Rice chegou ao centro de treinamento da Inglaterra em West Palm Beach, na Flórida, na noite de sábado, acompanhado pelos companheiros de equipe do Arsenal Bukayo Saka, Noni Madueke e Eberechi Eze, no mesmo momento em que o restante da seleção conquistava uma vitória por 1 a 0 em um amistoso contra a Nova Zelândia, em Tampa.

A promoção do meio-campista para a função vem após uma temporada em que ele desempenhou um papel fundamental na conquista do título da Premier League pelo Arsenal. Apesar da pesada carga de trabalho de uma campanha que levou os Gunners à final da Liga dos Campeões, Tuchel considera a personalidade e a experiência de Rice essenciais para o sucesso da seleção nacional neste verão. Falando após a vitória sobre a Nova Zelândia, Tuchel foi claro sobre sua hierarquia, afirmando: “Acho que diria que Declan é meu vice-capitão.”