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Será que Declan Rice sabe que é o vice-capitão da Inglaterra? O meio-campista do Arsenal assumiu um importante papel de apoio a Harry Kane, apesar da ausência de conversas “oficiais” com Thomas Tuchel
Tuchel confirma Rice como adjunto de Kane
Tuchel tomou a decisão de nomear Rice como seu vice-capitão para a próxima Copa do Mundo, colocando a estrela do Arsenal em um papel de liderança fundamental ao lado do capitão Harry Kane. Rice chegou ao centro de treinamento da Inglaterra em West Palm Beach, na Flórida, na noite de sábado, acompanhado pelos companheiros de equipe do Arsenal Bukayo Saka, Noni Madueke e Eberechi Eze, no mesmo momento em que o restante da seleção conquistava uma vitória por 1 a 0 em um amistoso contra a Nova Zelândia, em Tampa.
A promoção do meio-campista para a função vem após uma temporada em que ele desempenhou um papel fundamental na conquista do título da Premier League pelo Arsenal. Apesar da pesada carga de trabalho de uma campanha que levou os Gunners à final da Liga dos Campeões, Tuchel considera a personalidade e a experiência de Rice essenciais para o sucesso da seleção nacional neste verão. Falando após a vitória sobre a Nova Zelândia, Tuchel foi claro sobre sua hierarquia, afirmando: “Acho que diria que Declan é meu vice-capitão.”
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Confusão sobre o status de "oficial"
Embora Tuchel tenha confirmado a notícia com satisfação à imprensa, parece haver alguma incerteza quanto ao fato de o próprio Rice ter sido informado oficialmente sobre o assunto. Quando questionado se o ex-jogador do West Ham estava ciente de sua posição como vice-capitão, o técnico alemão admitiu que as coisas têm sido um tanto informais até o momento. Rice já havia usado a braçadeira de capitão durante um amistoso em outubro contra o País de Gales, quando Kane estava indisponível.
“Essa é uma boa pergunta”, disse Tuchel com um sorriso. “Eu estava pensando nisso agora mesmo. Se é algo oficial ou não. Mas acho que tivemos essa conversa quando Harry não estava no elenco conosco. Começamos com Ollie (Watkins) e acho que Declan era o capitão. Foi aí que eu disse a ele.”
Gerenciando o grupo do Arsenal
Rice e seus companheiros do Arsenal começaram a treinar com o grupo principal no domingo, mas Tuchel continua cauteloso quanto à participação deles no próximo jogo de preparação. A Inglaterra enfrenta a Costa Rica em Orlando na quarta-feira e, embora o técnico pretenda aumentar a intensidade, ele ainda não decidiu se os jogadores que chegaram mais tarde serão titulares na partida.
“Não tenho certeza disso. Vamos ver como eles se recuperam”, explicou Tuchel quando questionado sobre a disponibilidade do quarteto. “Eles voltam (no sábado), teremos três dias de treino e vamos ver. Vamos aumentar o tempo de jogo, pois isso faz parte da preparação, e depois disso teremos seis dias ou algo assim para a Croácia. Precisamos que alguns jogadores joguem 60 ou 70 minutos.”
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Últimos preparativos antes do confronto contra a Croácia
Para garantir que todo o elenco esteja em forma para a competição, a Inglaterra organizou um jogo adicional a portas fechadas contra o Miami FC após a partida contra a Costa Rica. Isso permitirá que Tuchel distribua os minutos de jogo dos jogadores que talvez tenham uma participação breve em Orlando, garantindo que o elenco esteja totalmente preparado para a estreia no Grupo L contra a Croácia, no dia 17 de junho.
“Temos mais um jogo a portas fechadas para distribuir os minutos, porque, claro, digamos que se alguém jogar 70 minutos contra a Costa Rica e outro jogador apenas 20, isso também não é suficiente; então, haverá jogadores que tiveram apenas 20 ou 30 minutos e jogarão novamente no dia seguinte”, acrescentou Tuchel. Depois de enfrentar a Croácia em Kansas City, a Inglaterra seguirá para os jogos da fase de grupos contra Gana e Panamá.