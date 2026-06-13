Será que Curaçao, Cabo Verde ou alguma das seleções estreantes na Copa do Mundo conseguirão causar uma surpresa em 2026?

Desde a Copa do Mundo de 2006 que não se via tantos estreantes em um torneio. Aquela edição, sediada pela Alemanha, detém o recorde de maior número de estreantes, com sete, se não contarmos os dois primeiros torneios (já que todos eram estreantes em 1930 e 10 das 16 seleções participantes em 1934 também o eram).

Gana e a Ucrânia foram histórias de sucesso há 20 anos, com a primeira chegando às oitavas de final e a segunda às quartas de final. É um dos quatro torneios a partir de 1938 em que duas estreantes avançaram além da primeira fase; ao lado de 1966, em que as duas únicas estreantes, Coreia do Norte e Portugal, se enfrentaram nas quartas de final; 1990, quando a Costa Rica chegou às oitavas de final e a Irlanda às quartas; e 1994, em que a Arábia Saudita e a Nigéria chegaram às oitavas de final.

O melhor torneio para estreantes na história da Copa do Mundo foi em 1958, quando todas as três estreantes — Irlanda do Norte, União Soviética e País de Gales — chegaram às quartas de final. A edição deste verão, portanto, tem potencial para quebrar recordes, se todas as quatro estreantes tiverem um torneio memorável.

É claro que as chances disso acontecer são mínimas — mas não impossíveis. Afinal, passar da fase de grupos é uma meta mais alcançável do que nunca em 2026. Dito isso, ainda não será fácil, com o Uzbequistão, no Pot 3, sendo o único estreante a não estar no Pot 4 no sorteio da Copa do Mundo em dezembro passado, o que resultará em alguns grupos complicados.