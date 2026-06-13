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World Cup debutants GFXGOAL
Ameé Ruszkai

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Será que Curaçao, Cabo Verde ou alguma das seleções estreantes na Copa do Mundo conseguirão causar uma surpresa em 2026?

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Especiais e Opinião
Alemanha x Curaçao
Espanha x Cabo Verde
Áustria x Jordânia
Uzbequistão x Colômbia

Quatro seleções farão sua estreia na Copa do Mundo neste verão: Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão estão prontas para pisar pela primeira vez no maior palco do futebol internacional. Já se passaram 16 anos desde que uma estreante chegou às oitavas de final do torneio, quando a Eslováquia surpreendeu a então atual campeã, a Itália, e a eliminou na África do Sul. Será que alguma das estreantes deste ano tem potencial para repetir tal feito?

Tem sido uma fase difícil para as seleções inexperientes nos três torneios desde então. A Bósnia e Herzegovina conquistou uma vitória histórica em 2014, sobre o Irã, mas não conseguiu passar da fase de grupos, enquanto Panamá, Islândia e Catar somaram apenas um ponto entre si como as três estreantes nas edições de 2018 e 2022.

Mas há muitas histórias de sucesso na trajetória desta competição que devem dar a Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão a esperança de que possam ter uma campanha surpreendente neste verão, especialmente com o formato ampliado, que significa que 32 das 48 nações participantes avançarão para as fases eliminatórias. Quatro pontos em três jogos são quase garantia de classificação na fase de grupos, sendo que três pontos podem até ser suficientes.

Então, qual das quatro estreantes na Copa do Mundo de 2026 poderia causar uma surpresa — e conquistar a simpatia dos neutros no processo?

  • Ukraine 2006 World CupGetty Images

    Máximas e mínimas históricas

    Desde a Copa do Mundo de 2006 que não se via tantos estreantes em um torneio. Aquela edição, sediada pela Alemanha, detém o recorde de maior número de estreantes, com sete, se não contarmos os dois primeiros torneios (já que todos eram estreantes em 1930 e 10 das 16 seleções participantes em 1934 também o eram).

    Gana e a Ucrânia foram histórias de sucesso há 20 anos, com a primeira chegando às oitavas de final e a segunda às quartas de final. É um dos quatro torneios a partir de 1938 em que duas estreantes avançaram além da primeira fase; ao lado de 1966, em que as duas únicas estreantes, Coreia do Norte e Portugal, se enfrentaram nas quartas de final; 1990, quando a Costa Rica chegou às oitavas de final e a Irlanda às quartas; e 1994, em que a Arábia Saudita e a Nigéria chegaram às oitavas de final.

    O melhor torneio para estreantes na história da Copa do Mundo foi em 1958, quando todas as três estreantes — Irlanda do Norte, União Soviética e País de Gales — chegaram às quartas de final. A edição deste verão, portanto, tem potencial para quebrar recordes, se todas as quatro estreantes tiverem um torneio memorável.

    É claro que as chances disso acontecer são mínimas — mas não impossíveis. Afinal, passar da fase de grupos é uma meta mais alcançável do que nunca em 2026. Dito isso, ainda não será fácil, com o Uzbequistão, no Pot 3, sendo o único estreante a não estar no Pot 4 no sorteio da Copa do Mundo em dezembro passado, o que resultará em alguns grupos complicados.

    • Publicidade
  • Curacao World Cup qualifying 2025Getty Images

    Até onde a experiência de Advocaat poderá levar Curaçao?

    Esse é certamente o caso de Curaçao, que muitos considerariam ter o sorteio mais difícil entre as quatro estreantes. No mesmo grupo que Alemanha, Equador e Costa do Marfim, a preparação para o torneio tem sido agitada para a nação caribenha, que só entrou para a lista de membros da FIFA há 15 anos e será a menor nação da história da Copa do Mundo.

    Contando com talentos criados na Holanda com raízes curacaenses — Tahith Chong, formado pelo Manchester United, é o único jogador do elenco que realmente nasceu na ilha —, a nação aproveitou ao máximo uma chave de eliminatórias da CONCACAF sem Canadá, México e Estados Unidos, garantindo sua vaga na Copa do Mundo com um empate dramático na Jamaica.

    Três meses depois, porém, e apenas quatro meses antes do início do torneio, o lendário técnico Dick Advocaat deixou o cargo de técnico de Curaçao para ficar ao lado de sua filha doente. Então, há menos de um mês, após algumas derrotas muito decepcionantes para a China e a Austrália sob o comando do sucessor Fred Rutten, o técnico de 78 anos retornou, com a situação de sua filha já melhorada.

    Juntamente com o forte espírito de equipe de Curaçao e os vários jogadores com experiência de alto nível, o know-how de Advocaat será vital para que a Onda Azul cause algum impacto no Grupo E.

  • Ali Olwan Jordan 2025Getty Images

    Lesão grave é um golpe para as esperanças de Jordan

    Será que a Jordânia estaria em melhor posição para causar uma surpresa? O Grupo J não parece tão assustador no papel quanto o Grupo E, mesmo contando com a atual campeã, a Argentina, além da Argélia e da Áustria, que completam o quarteto. A Jordânia vai tentar frustrar as três seleções, tendo construído sua campanha nas eliminatórias com base na dificuldade de ser derrotada.

    Jamal Sellami lidera um grupo muito unido, bem organizado e que não se importa em recuar, permitindo que o adversário tenha a posse de bola. Portanto, essa equipe não se sentirá desconfortável com seu papel no Grupo J.

    Onde ela pode falhar, no entanto, é no ataque. Embora a Jordânia nunca tenha sido uma seleção prolífica, ela ainda conta com vários bons atacantes que oferecem qualidade no contra-ataque para complementar a organização na defesa. O capitão Musa Al-Taamari joga pelo Rennes na França e chega ao verão com seis gols e seis assistências, tendo ajudado o time a terminar em sexto lugar na Ligue 1, enquanto Ali Olwan, o artilheiro da equipe, se recuperou de uma cirurgia no tornozelo a tempo de voltar aos gramados antes da Copa do Mundo.

    A má notícia, porém, diz respeito a Yazan Al Naimat, seu atacante carismático que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) em dezembro — nas quartas de final da Copa Árabe, onde a Jordânia chegou à final, tendo também chegado à final da Copa Asiática no ano anterior. A ausência de Al Naimat é enorme e priva a equipe de seu artilheiro, forçando uma reorganização indesejada na linha de frente.

  • Gilson Tavares Cape Verde 2026Getty Images

    A adaptação é necessária para Cabo Verde

    Cabo Verde é outra estreante em um grupo que, à primeira vista, parece difícil, mas, se analisarmos com mais atenção, talvez não seja tão complicado quanto parece. A Espanha é uma das favoritas, sem dúvida, mas o Uruguai tem seus problemas — e tanto Cabo Verde quanto a Arábia Saudita, que completam o Grupo H, esperam tirar proveito disso.

    Assim como Curaçao, Cabo Verde recorreu à sua diáspora para montar um elenco capaz de chegar a este torneio, após cerca de uma década de forte progresso. Tendo chegado à Copa Africana das Nações pela primeira vez em 2013, chegando às quartas de final na estreia, o país participou de mais três edições desde então e teve a infelicidade de não chegar às semifinais em 2023, sendo derrotado apenas nos pênaltis pela África do Sul. Agora, como o quarto time mais velho da Copa do Mundo, este grupo tem uma chance no maior palco do futebol.

    O que diferencia Cabo Verde de outros estreantes é que seu estilo é, na verdade, baseado na posse de bola, o que significa que será muito interessante ver como eles se adaptam a não ter a posse. Dito isso, a forma como os Tubarões Azuis atacam tende a ser rápida e direta, o que ajuda.

    Será crucial ver como uma defesa que pode ser lenta e facilmente vulnerável — derrotada por 4 a 1 pelos Camarões nas eliminatórias e empatada em 3 a 3 com a Líbia — vai se sair. O recente retorno de Logan Costa, o zagueiro do Villarreal que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior em julho passado, é um verdadeiro impulso nesse sentido, já que o jogador de 25 anos é um verdadeiro fator de diferença na defesa.

  • Abdukodir Khusanov Uzbekistan 2026Getty Images

    Os zagueiros centrais são os protagonistas no Uzbequistão

    Treinada pela lenda italiana Fabio Cannavaro — que venceu a Copa do Mundo de 2006 e, posteriormente, a Bola de Ouro — e contando com um elenco liderado pelo zagueiro central do Manchester City, Abdukodir Khusanov, não é de se surpreender que a disciplina defensiva esteja no centro das esperanças do Uzbequistão de se destacar em sua estreia na Copa do Mundo.

    A contratação de Cannavaro foi interessante. Ela ocorreu depois que Timur Kapadze levou a equipe à classificação, com a federação optando por alguém diferente para a próxima etapa. A carreira de Cannavaro como técnico tem sido de altos e baixos até agora, com sucesso na China seguido por passagens pouco impressionantes na Europa; portanto, esta é uma grande oportunidade para ele mostrar do que é capaz — embora o momento de sua contratação não tenha sido ideal para a preparação.

    O Uzbequistão talvez seja o mais difícil de avaliar entre os estreantes. Quinze membros da seleção jogam em clubes do país, em uma liga que só começou em fevereiro, o que pode ser uma vantagem. Outros cinco jogam no Irã, onde a Liga Profissional do Golfo Pérsico está suspensa há quatro meses devido à guerra em curso.

    Há alguns grandes talentos, como Khusanov e o prolífico Eldor Shomurodov, que dividiu a Chuteira de Ouro da Super Lig na última temporada após marcar 22 gols pelo Istanbul Basaksehir. O Uzbequistão espera contar com eles na tentativa de sair de um grupo — que também conta com Portugal, Colômbia e República Democrática do Congo — bastante aberto no que diz respeito à classificação para a próxima fase.

  • João Paulo Fernandes Márcio Rosa Cape Verde 2026Getty Images

    Será que algum deles vai conseguir?

    Então, qual das estreantes tem mais chances de avançar para as oitavas de final? O Uzbequistão e Cabo Verde certamente estão em grupos mais abertos, nos quais há pelo menos um jogo em que a vitória é um objetivo alcançável. Ambos têm chances reais de se classificar como uma das melhores terceiras colocadas.

    Não se surpreenda se Curaçao tiver um bom desempenho, mas os jogos contra Alemanha, Costa do Marfim e Equador são extremamente difíceis, mesmo que cada adversário tenha suas falhas. Quanto à Jordânia, também há pontos fracos em cada um de seus adversários na fase de grupos, embora talvez não sejam exploráveis por uma equipe classificada em 63º lugar no ranking mundial.

    Parece improvável, então, que haja um número recorde de quatro estreantes nas oitavas de final, mas as chances de um novato, pela primeira vez desde a Eslováquia em 2010, passar da fase de grupos são muito maiores. Duas estreias, pela primeira vez desde 2006 e apenas a segunda vez desde 1994, podem até ser uma possibilidade.