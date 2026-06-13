Será que Curaçao, Cabo Verde ou alguma das seleções estreantes na Copa do Mundo conseguirão causar uma surpresa em 2026?

Tem sido uma fase difícil para as seleções inexperientes nos três torneios desde então. A Bósnia e Herzegovina conquistou uma vitória histórica em 2014, sobre o Irã, mas não conseguiu passar da fase de grupos, enquanto Panamá, Islândia e Catar somaram apenas um ponto entre si como as três estreantes nas edições de 2018 e 2022.
Mas há muitas histórias de sucesso na trajetória desta competição que devem dar a Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão a esperança de que possam ter uma campanha surpreendente neste verão, especialmente com o formato ampliado, que significa que 32 das 48 nações participantes avançarão para as fases eliminatórias. Quatro pontos em três jogos são quase garantia de classificação na fase de grupos, sendo que três pontos podem até ser suficientes.
Então, qual das quatro estreantes na Copa do Mundo de 2026 poderia causar uma surpresa — e conquistar a simpatia dos neutros no processo?