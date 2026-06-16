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Será que Cristiano Ronaldo fará o mesmo? Grande novidade sobre o futuro de Roberto Martinez como técnico da seleção de Portugal antes de CR7 e companhia darem início à sua campanha na Copa do Mundo
Martinez confirma que está de saída
Martinez decidiu oficialmente deixar o cargo de técnico da seleção de Portugal, independentemente do desempenho da equipe na América do Norte. O ex-técnico do Everton deixará o cargo quando seu contrato expirar, no final de julho. Isso marca o fim de uma passagem bem-sucedida, durante a qual ele contribuiu para ampliar a coleção de títulos de Portugal. O país, que já é campeão europeu de 2016 e bicampeão da Liga das Nações da UEFA, tendo conquistado o título em 2019 e 2025, buscará agora uma nova liderança. A Federação Portuguesa de Futebol estaria plenamente ciente da decisão, o que lhe permite iniciar discretamente a busca por um sucessor de renome.
- AFP
A busca por um novo desafio
A saída iminente parece ser fruto de um acordo mútuo, abrindo caminho para uma nova era. Ao explicar a situação, o correspondente da talkSPORT, Alex Crook, revelou: “Fui informado de que foi decisão dele não renovar o contrato, já que Martinez pretende voltar a treinar um clube, seja na Premier League, seja em um time de ponta da Europa, ou, possivelmente, assumir o comando de uma das outras grandes seleções europeias.” Crook esclareceu ainda mais o cronograma, acrescentando: “Não ouvimos nada publicamente sobre o assunto, mas, sem dúvida, ele será questionado sobre isso na próxima vez que enfrentar a imprensa. Mas a decisão foi tomada em conjunto com a Federação Portuguesa de Futebol, para que possam começar a procurar um possível sucessor.”
Uma última dança para Ronaldo
A saída do técnico coloca Cristiano Ronaldo no centro das atenções, já que se espera que ele esteja disputando seu último grande torneio. O lendário atacante sonha em finalmente conquistar a Copa do Mundo, o único título importante que falta em seu ilustre currículo. Ao lado de superestrelas como Bruno Fernandes, o experiente atacante carrega as imensas expectativas de uma nação inteira. A seleção estreia na chave K contra a República Democrática do Congo na quarta-feira, 17 de junho, antes de enfrentar o Uzbequistão em 23 de junho e encerrar a fase de grupos contra a Colômbia em 28 de junho. Se o craque decidir seguir os passos do técnico e deixar a seleção, concluir essa série de jogos com uma vitória histórica seria a despedida dos sonhos.
- AFP
O que vem a seguir para Portugal?
Enquanto Portugal se prepara para sua estreia na quarta-feira, o foco imediato da seleção continua firmemente voltado para garantir os três pontos cruciais. Olhando mais adiante, a Federação Portuguesa de Futebol precisa identificar rapidamente um substituto de alto nível para conduzir esse talentoso elenco a um novo ciclo. Enquanto isso, Martinez buscará novas oportunidades pela Europa, com o objetivo de garantir um cargo em um clube de ponta ou na seleção nacional neste verão.