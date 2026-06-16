Será que Cristiano Ronaldo fará o mesmo? Grande novidade sobre o futuro de Roberto Martinez como técnico da seleção de Portugal antes de CR7 e companhia darem início à sua campanha na Copa do Mundo

A saída iminente parece ser fruto de um acordo mútuo, abrindo caminho para uma nova era. Ao explicar a situação, o correspondente da talkSPORT, Alex Crook, revelou: “Fui informado de que foi decisão dele não renovar o contrato, já que Martinez pretende voltar a treinar um clube, seja na Premier League, seja em um time de ponta da Europa, ou, possivelmente, assumir o comando de uma das outras grandes seleções europeias.” Crook esclareceu ainda mais o cronograma, acrescentando: “Não ouvimos nada publicamente sobre o assunto, mas, sem dúvida, ele será questionado sobre isso na próxima vez que enfrentar a imprensa. Mas a decisão foi tomada em conjunto com a Federação Portuguesa de Futebol, para que possam começar a procurar um possível sucessor.”