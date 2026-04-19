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Será que Coleen vai se juntar a Wayne Rooney na Copa do Mundo de 2026? Alegações de “lembranças” desagradáveis enquanto a lenda do Manchester United se prepara para voltar aos Estados Unidos
As tensões recentes e um verão de distanciamento
Rooney está se preparando para um retorno em grande estilo à América do Norte, mas a lenda do Manchester United e da Inglaterra pode acabar fazendo a viagem sem a esposa. Fontes próximas sugerem que Coleen está encarando o torneio de seis semanas como uma pausa necessária no relacionamento. O casal comemorou recentemente o 40º aniversário de Coleen em sua casa de 20 milhões de libras em Cheshire, mas o clima continua tenso após as recentes travessuras de Rooney.
“Coleen ainda está furiosa com Wayne por causa de seu comportamento no BRITs – mais uma vez, todo o escrutínio recai sobre o casamento deles, e isso tirou a atenção do próprio trabalho dela”, revelou uma fonte, segundo a Heat World. A tensão teria origem nas festas noturnas de Rooney em fevereiro, que mais uma vez colocaram a vida privada do casal sob os holofotes.
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Memórias desagradáveis dos Estados Unidos
O retorno aos EUA traz à tona sentimentos contraditórios para a família Rooney. Wayne já havia passado um tempo nos Estados Unidos durante sua carreira como jogador e técnico do D.C. United, mas esses anos foram marcados por incidentes fora de campo, incluindo uma prisão por embriaguez em público em um aeroporto em 2018. Segundo relatos, esse histórico deixou Coleen sem muita vontade de se mudar para lá ou de visitar o país com frequência durante o próximo torneio.
De acordo com uma fonte próxima, “Coleen não tem boas lembranças do ano que passou morando nos Estados Unidos, então ela não está interessada em voltar para lá, a menos que a Inglaterra tenha um bom desempenho. Se isso acontecer, ela levará os meninos para assistir a alguns jogos.”
Uma última chance no mundo dos comentaristas
Como sua carreira como técnico não decolou como esperado, Rooney encontrou uma nova vocação na mídia. No entanto, sua esposa teria feito uma advertência severa sobre sua conduta enquanto representa a emissora nacional no cenário mundial. A próxima Copa do Mundo é vista como um momento crucial para Rooney consolidar seu status como um dos principais analistas e deixar para trás a reputação de “festivo” que o acompanha desde seus tempos de jogador.
“Ela espera que ele se comporte bem durante a Copa do Mundo. Ele está lá para trabalhar, e não vai ficar bem se ele ficar bêbado enquanto está sendo pago pela BBC”, acrescentou a fonte. “Agora que ele tem um emprego em tempo integral no Match Of The Day, ela disse a ele que não pode desperdiçar essa oportunidade, pois ela lhe dará a chance de progredir na carreira.”
- Instagram: @waynerooney @coleen_rooney
Equilibrar a carreira e a vida familiar
Enquanto Wayne se dedica às suas obrigações com a mídia nos EUA, a carreira de Coleen está em alta. Após sua participação no programa “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!” em 2024, ela lançou uma linha de produtos de colágeno, uma coleção de moda com a Primark e, atualmente, está gravando um reality show para a Disney+. A agenda lotada fez com que a separação temporária parecesse mais uma solução prática do que uma separação definitiva.
“Coleen sempre apoiou Wayne e, claro, está ansiosa para tê-lo de volta após a Copa do Mundo, mas ela acha que essa pausa vai fazer bem a ele”, concluiu a fonte. “Ela pode viajar com as crianças, a família e os amigos, e ele pode se concentrar no trabalho. Eles vão passar férias em família antes do torneio, que serão dedicadas inteiramente às crianças, e depois ela poderá ter um tempo para si mesma – o que ela merece plenamente.”