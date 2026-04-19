Será que Coleen vai se juntar a Wayne Rooney na Copa do Mundo de 2026? Alegações de “lembranças” desagradáveis enquanto a lenda do Manchester United se prepara para voltar aos Estados Unidos

Rooney está se preparando para um retorno em grande estilo à América do Norte, mas a lenda do Manchester United e da Inglaterra pode acabar fazendo a viagem sem a esposa. Fontes próximas sugerem que Coleen está encarando o torneio de seis semanas como uma pausa necessária no relacionamento. O casal comemorou recentemente o 40º aniversário de Coleen em sua casa de 20 milhões de libras em Cheshire, mas o clima continua tenso após as recentes travessuras de Rooney.

“Coleen ainda está furiosa com Wayne por causa de seu comportamento no BRITs – mais uma vez, todo o escrutínio recai sobre o casamento deles, e isso tirou a atenção do próprio trabalho dela”, revelou uma fonte, segundo a Heat World. A tensão teria origem nas festas noturnas de Rooney em fevereiro, que mais uma vez colocaram a vida privada do casal sob os holofotes.