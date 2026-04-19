Será que Christian Pulisic está “soando um grande alarme”? Taylor Twellman responde a uma importante questão sobre a Seleção dos EUA antes da Copa do Mundo em casa, em relação ao atacante do AC Milan, que não está em boa fase

Pulisic passou por uma queda de rendimento após um início de temporada avassalador na Itália, o que gerou dúvidas sobre sua preparação para liderar a seleção nacional. Twellman admite que há motivos para preocupação, embora não chegue a entrar em pânico total. Em entrevista à revista Men’s Journal, Twellman disse: “Sim, eu ficaria [preocupado]. Simplesmente porque ele estava jogando em um nível tão alto antes da virada do ano. Ele liderava o AC Milan em gols marcados e participações em gols. Então, com certeza, há motivos para preocupação.”

“Os alarmes estão soando muito alto? Hum, não sei. Acho que basta o Pulisic superar mentalmente essa fase, marcar um gol aqui ou ali, e então, de repente, tudo pode mudar em um piscar de olhos. Agora estou mais preocupado com o seu desempenho na seleção nacional. Ele não joga desde a Copa Ouro, e não quis jogar no verão passado. Ele não tem estado no seu melhor pela seleção dos EUA, e é aí que a preocupação é maior do que com o seu desempenho no AC Milan.”