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Será que Christian Pulisic está “soando um grande alarme”? Taylor Twellman responde a uma importante questão sobre a Seleção dos EUA antes da Copa do Mundo em casa, em relação ao atacante do AC Milan, que não está em boa fase
Preocupações com o desempenho de Pulisic rumo a 2026
Pulisic passou por uma queda de rendimento após um início de temporada avassalador na Itália, o que gerou dúvidas sobre sua preparação para liderar a seleção nacional. Twellman admite que há motivos para preocupação, embora não chegue a entrar em pânico total. Em entrevista à revista Men’s Journal, Twellman disse: “Sim, eu ficaria [preocupado]. Simplesmente porque ele estava jogando em um nível tão alto antes da virada do ano. Ele liderava o AC Milan em gols marcados e participações em gols. Então, com certeza, há motivos para preocupação.”
“Os alarmes estão soando muito alto? Hum, não sei. Acho que basta o Pulisic superar mentalmente essa fase, marcar um gol aqui ou ali, e então, de repente, tudo pode mudar em um piscar de olhos. Agora estou mais preocupado com o seu desempenho na seleção nacional. Ele não joga desde a Copa Ouro, e não quis jogar no verão passado. Ele não tem estado no seu melhor pela seleção dos EUA, e é aí que a preocupação é maior do que com o seu desempenho no AC Milan.”
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O trio essencial para o sucesso da Seleção Masculina dos EUA
Segundo Twellman, o sucesso da seleção masculina dos Estados Unidos assenta em três pilares específicos. Embora o elenco tenha mais profundidade do que nas gerações anteriores, a liderança central continua sendo essencial para que a seleção americana chegue longe no torneio. Ele identificou Pulisic, Weston McKennie e Tyler Adams como os jogadores que devem apresentar desempenhos de nível mundial. Twellman explicou: “Os três jogadores que precisam ter sua melhor Copa do Mundo são Christian Pulisic, Weston McKennie e Tyler Adams. E quando se fala dessa geração de jogadores, esses são os três principais nomes.”
“Esses são os três jogadores que determinam o ritmo da equipe. Eles são os rostos. Esta é a geração de jogadores, quando se olha para esses três. Sim, há muitos fatores imprevisíveis, mas se esses três não jogarem em alto nível, será difícil para os Estados Unidos terem seu momento de glória. Portanto, esses três jogadores compreendem o momento, compreendem seus papéis individuais dentro do funcionamento coletivo, por falta de uma expressão melhor. E eu simplesmente acho que Pulisic, McKennie e Adams precisam estar no seu melhor para que os Estados Unidos consigam fazer algo especial.”
Manter a fé no Capitão América
Apesar dos "sinais de alarme" em relação à sua falta de gols pelo clube e pela seleção, prevalece a sensação de que o talento de Pulisic acabará por brilhar. A história da seleção americana está repleta de momentos em que seu craque se destacou nos momentos decisivos, e a comissão técnica está ansiosa para que ele recupere o ritmo antes de 12 de junho.
“Nunca me preocupei nem um pouco com o comprometimento de Christian Pulisic. Isso nunca passou pela minha cabeça. É apenas uma questão de forma. E há altos e baixos, e fluxos e refluxos, e eu simplesmente acho que a forma não tem estado no seu melhor, e espero sinceramente que ele esteja no seu melhor neste verão”, disse Twellman.
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Na cola dos gigantes europeus Espanha e França
Analisando o panorama global, Twellman acredita que a seleção masculina dos Estados Unidos tem um grande desafio pela frente para se equiparar à elite mundial. Embora os rankings da ESPN tenham colocado Espanha e França como favoritas, Twellman tende a concordar com essas avaliações em detrimento das potências sul-americanas. Ele acredita que os Estados Unidos precisam vencer seu grupo para ter alguma chance de uma campanha “especial”.
Sobre os favoritos, ele observou: “Eu discordaria do Brasil… Pela profundidade dos elencos, Espanha e França estão um degrau acima de todos os outros no mundo. Eu provavelmente diria Espanha… Mas acredito que a seleção francesa é simplesmente mais talentosa do que qualquer outra no mundo. E acredito que eles chegarão à sua terceira final consecutiva da Copa do Mundo.”