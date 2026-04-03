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Será que Chris Richards, estrela da seleção masculina dos EUA, voltará a um clube do porte do Bayern de Munique? O zagueiro do Crystal Palace é alvo de previsões sobre o futuro em meio à incerteza sobre seu contrato
Quantas partidas Richards disputou pelo Bayern de Munique?
Richards, natural do Alabama, chegou ao Bayern em 2018, inicialmente por empréstimo à Allianz Arena. Posteriormente, foi acordada uma transferência definitiva, permitindo que o promissor zagueiro central disputasse 10 partidas pelo gigante alemão.
Após duas passagens pelo Hoffenheim, que lhe proporcionaram uma experiência inestimável, Richards foi contratado pelo Palace por € 12 milhões (£ 13 milhões/$ 17 milhões) no verão de 2022. Ele teve um início lento em sua passagem pelo futebol inglês.
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Futebol europeu e Copa do Mundo em casa: a popularidade de Richards está disparando
Por fim, chegou a hora de jogar regularmente, com Roy Hodgson escalando Richards em uma posição pouco habitual no meio-campo defensivo. A linha defensiva de três jogadores montada por Oliver Glasner proporcionou ao jogador de 26 anos oportunidades de se destacar em sua posição mais natural.
Ele se tornou campeão da FA Cup e da Community Shield, além de voltar a disputar competições europeias — já tendo atuado na Liga dos Campeões —, enquanto o Palace busca a glória na Liga Conferência.
A cotação de Richards está em alta, à medida que se aproxima a Copa do Mundo em casa em 2026, com muitos apostando que ele irá se transferir para outro clube de elite, enquanto o Palace enfrenta decisões de transferência cada vez mais difíceis. O clube está ansioso para renovar o contrato do jogador no sul de Londres, que vence no próximo verão.
Será que Richards, estrela da seleção masculina dos EUA, está destinado a jogar por outro grande clube?
Questionado sobre se Richards pode voltar a subir na hierarquia e provar que sua transferência para o Bayern não foi mera sorte, Morrison — em entrevista aoGOAL através do Freebets.com, o site especializado em ofertas de apostas na Copa do Mundo — disse: “Sim, ele consegue, com certeza. Ele e a zaga de três têm sido excelentes desde que Marc Guehi foi para o Man City. Chris Richards, em particular, evoluiu e melhorou muito.
“Quando ele chegou ao Palace, não era titular e a gente pensava: será que ele consegue chegar ao próximo nível? E acho que ele foi além disso. Ele está excelente — tem sido brilhante, se arrisca, está à vontade com a bola. Essa era a grande dúvida que eu tinha — será que ele sabe jogar bem? E a resposta é sim, muito bem.
“Acho que ele também foi o Jogador do Ano dos Estados Unidos. E ele terá uma grande Copa do Mundo pela seleção americana neste verão, em seu país natal. Então, sim, grandes coisas para Chris Richards. Acho que ele tem sido excelente e, para o Crystal Palace, é preciso garantir um contrato longo com ele, porque não se quer perder jogadores assim neste momento.”
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O Palace está ansioso para chegar a um acordo sobre a renovação do contrato com Richards
Richards foi eleito o Jogador do Ano da Seleção dos EUA em 2025. Em entrevista ao GOAL antes do início da atual temporada, quando questionado sobre o papel que o técnico do Eagles, Paddy McCarthy, desempenhou em seu desenvolvimento, ele disse: “Ele me perguntou: ‘O que você quer fazer?’ Ele disse: ‘Você quer ser o capitão da sua seleção? Quer jogar na Copa do Mundo ou quer apenas ser mais um jogador no elenco?’ Não, eu quero mais. Mas ele disse que eu precisava provar isso.
“Ele acreditava plenamente em mim. ‘Você quer ser apenas um jogador que entra em campo de vez em quando, ou quer ser capitão?’ Eu quero ser capitão, e ele disse: ‘Bem, me mostre’. Doeu, mas era algo que eu precisava aprender. Estou feliz por ter tido essa conversa, porque acho que não estaria onde estou agora se não tivéssemos conversado. Não sei onde estaria agora.”
O que ele é agora é uma peça fundamental nas máquinas bem lubrificadas do Crystal Palace e da Seleção Americana. Seu valor para ambas as causas está sendo reconhecido, permitindo que ele assuma papéis de destaque no clube e na seleção.
Há algum tempo que se vem noticiando que estão previstas negociações contratuais em Selhurst Park, mas não houve qualquer comunicado oficial sobre um acordo alcançado. Isso preocupará os torcedores do Palace, já que Richards se prepara para aparecer nas vitrines mais importantes neste verão, quando outra janela de transferências será aberta.