Richards foi eleito o Jogador do Ano da Seleção dos EUA em 2025. Em entrevista ao GOAL antes do início da atual temporada, quando questionado sobre o papel que o técnico do Eagles, Paddy McCarthy, desempenhou em seu desenvolvimento, ele disse: “Ele me perguntou: ‘O que você quer fazer?’ Ele disse: ‘Você quer ser o capitão da sua seleção? Quer jogar na Copa do Mundo ou quer apenas ser mais um jogador no elenco?’ Não, eu quero mais. Mas ele disse que eu precisava provar isso.

“Ele acreditava plenamente em mim. ‘Você quer ser apenas um jogador que entra em campo de vez em quando, ou quer ser capitão?’ Eu quero ser capitão, e ele disse: ‘Bem, me mostre’. Doeu, mas era algo que eu precisava aprender. Estou feliz por ter tido essa conversa, porque acho que não estaria onde estou agora se não tivéssemos conversado. Não sei onde estaria agora.”

O que ele é agora é uma peça fundamental nas máquinas bem lubrificadas do Crystal Palace e da Seleção Americana. Seu valor para ambas as causas está sendo reconhecido, permitindo que ele assuma papéis de destaque no clube e na seleção.

Há algum tempo que se vem noticiando que estão previstas negociações contratuais em Selhurst Park, mas não houve qualquer comunicado oficial sobre um acordo alcançado. Isso preocupará os torcedores do Palace, já que Richards se prepara para aparecer nas vitrines mais importantes neste verão, quando outra janela de transferências será aberta.