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Starting XI GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

Será que chegou a hora de Ricardo Pepi e Alejandro Zendejas? Escolhendo o time titular da Seleção dos EUA que Mauricio Pochettino deveria escalar contra a Turquia

Especiais e Opinião
Análises
Turquia x Estados Unidos da América
Turquia
Estados Unidos da América
Copa do Mundo
T. Weah
C. Pulisic
R. Pepi
A. Zendejas
S. Berhalter

Com a liderança garantida e os EUA agindo com cautela em relação aos cartões amarelos e às lesões, espera-se que Mauricio Pochettino faça rodízio no time. Veja aqui quem, na opinião da GOAL, deve ser titular.

Mauricio Pochettino tinha todos os motivos para saborear a glória da vitória por 5 a 1 sobre o Uruguai em novembro. Em vez disso, na coletiva de imprensa pós-jogo, ele perdeu a paciência. As perguntas sobre jogadores “titulares” o enfureceram porque, aos seus olhos, não havia nenhum na Seleção Masculina dos Estados Unidos. Havia um elenco único, com algo a provar e com capacidade para fazê-lo.

Essa mensagem soa ainda mais pungente agora, na véspera da terceira e última partida da fase de grupos da Copa do Mundo da Seleção Masculina dos EUA. Com a equipe já garantida na liderança do grupo após vitórias sobre o Paraguai e a Austrália, a rotação parece tanto necessária quanto esperada contra a Turquia. Pochettino, porém, fará questão de enfatizar que uma mudança na escalação não significa uma chance para reservas ou jogadores da segunda linha; significa uma oportunidade para titulares diferentes daqueles que substituirão os que forem rotacionados para o banco.

Há diversos motivos pelos quais Pochettino precisará escalar novos jogadores. Vários jogadores importantes estão com cartões amarelos, enquanto outros estão se recuperando de contusões e lidando com o cansaço após uma longa temporada nos clubes. Então, quem deve ser titular na seleção dos EUA? O GOAL analisa...

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK: Matt Freese

    Se há um jogador que deve permanecer na escalação da Seleção Masculina dos EUA, esse jogador provavelmente é Freese, principalmente porque ele precisa ganhar experiência.

    Em duas partidas, o goleiro titular da seleção americana fez apenas duas defesas, ambas contra a Austrália. Ele não teve muito trabalho devido ao domínio da posse de bola pela seleção e à busca imediata por recuperá-la quando não a possuía.

    Sem se preocupar com cartões amarelos ou cansaço, Freese pode continuar em campo, talvez fazer algumas defesas e ganhar um pouco de confiança de cara para as oitavas de final.

    • Publicidade
  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Max Arfsten

    Quando Antonee Robinson ficou fora de ação devido a uma lesão, Arfsten se destacou como um substituto competente. Agora, com Robinson sob risco de receber cartão amarelo, Arfsten deve ser chamado para substituí-lo novamente.

    Embora o craque do Columbus Crew não seja tão forte defensivamente quanto Robinson, ele não precisa necessariamente ser assim neste esquema. Ele terá alguma liberdade para avançar, que é o que faz de melhor, com o lateral-direito posicionado mais recuado, como nas partidas anteriores.

    Também ajuda o fato de ele ter jogado contra a Turquia no verão passado, atuando por 65 minutos contra um ataque repleto de estrelas que inclui Arda Güler e Kenen Yildiz.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Mark McKenzie

    Ele ficou de fora por pouco da seleção para a Copa do Mundo de 2022 e não entrou em campo durante a campanha na Copa América de 2024; então, não seria incrível se McKenzie finalmente tivesse seu grande momento?

    Ele tem estado no centro de grande parte do que a Seleção Masculina dos EUA faz, tanto metaforicamente quanto literalmente, já que tem liderado a equipe em motivação e oração nos círculos pós-jogo. McKenzie pode fazer mais, porém, e já demonstrou isso, e é por isso que merece essa oportunidade.

    Se ele for titular, McKenzie poderia ser um candidato à capitania da Seleção. A lógica sugere que Tim Ream seja poupado, considerando o desgaste físico que ele já acumulou, e, se isso acontecer, a braçadeira de capitão poderia ficar com McKenzie, que foi capitão da equipe contra o Uruguai no outono passado.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Auston Trusty

    Isso é que é química instantânea entre os zagueiros centrais.

    Trusty e McKenzie se conhecem muito bem por terem jogado juntos na base do Philadelphia Union, mas a presença de Trusty neste time titular não se deve apenas à química. Ao longo do último ano no Celtic, Trusty deu grandes passos à frente como zagueiro, consolidando-se após várias temporadas de destaque em todo o Reino Unido.

    Ele mostrou que pode ser um zagueiro capaz de atuar em alto nível, especialmente em março. Durante essa janela de jogos, ele teve um desempenho bastante bom contra Portugal, e seu porte físico e presença em campo fazem dele uma boa opção para tentar desestabilizar o ataque da Turquia.

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    RB: Joe Scally

    Alex Freeman tem sido uma revelação na função de lateral-direito/terceiro zagueiro central. Scally também é capaz de atuar nessa posição, o que permite aos EUA manterem um esquema que, é verdade, exige uma presença única nessa função.

    Scally não chega nem perto de ser tão eficaz no ataque quanto Freeman, mas tudo bem, já que ele atua principalmente como terceiro zagueiro central. Isso vai ajudar contra os talentosos meio-campistas ofensivos da Turquia, dos quais Scally não terá muito medo depois de passar tantos anos como titular importante do Borussia Mönchengladbach na Bundesliga.

    Se os EUA estiverem tentando fazer uma substituição o mais semelhante possível, a escolha de Scally faz sentido. Freeman, porém, é capaz de ser titular nessa posição se Pochettino quiser mantê-lo em campo, já que ele é jovem e não corre risco algum de receber cartão amarelo.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Sebastian Berhalter

    O meio-campista do Vancouver Whitecaps saiu do banco nos dois jogos, então não há preocupações quanto à sua condição física. E, como Pochettino disse no início da pré-temporada, Berhalter tem condições físicas para disputar dois jogos no mesmo dia, se for necessário.

    Ele precisará jogar apenas uma partida na quinta-feira, é claro, mas será um grande teste. Sem muita profundidade no meio-campo e sem um substituto à altura de Adams, Berhalter será responsável por fazer grande parte do trabalho sujo normalmente realizado pela estrela do Bournemouth. Um enorme desafio, com certeza, mas considerando o risco de escalar Adams, que já está com um cartão amarelo, faz sentido dar uma chance a Berhalter.

  • United States v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Brenden Aaronson

    Mais uma vez, se formos comparar em termos equivalentes, esse é o papel do Tillman. O Tillman, é claro, poderia assumir essa função, e há um argumento válido de que ele deveria fazê-lo, considerando o excelente desempenho que tem apresentado até agora neste torneio.

    Se Tillman não for, porém, Aaronson pode assumir o lugar, mesmo que não tenha a mesma produção ofensiva do craque do Bayer Leverkusen.

    Aaronson tem experiência em Copas do Mundo, energia de sobra e algo a provar, o que é uma boa combinação para um técnico que precisará de alguns jogadores para ditar o ritmo em uma partida que pode ser pouco animada.

    Cristian Roldan é outro candidato óbvio para começar no meio-campo. No entanto, uma lesão muscular o tem mantido fora dos treinos, o que torna improvável sua participação nesta partida — um golpe duro para um jogador que ainda busca sua estreia na Copa do Mundo.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    CM: Gio Reyna

    Peça-chave do ataque desta seleção, a confiança de Reyna deve estar no auge após sua já famosa “trivela” contra o Paraguai. Essa confiança é fundamental para um jogador como Reyna, especialmente se ele pretende ter influência contra este adversário em particular.

    Assim como Weston McKennie nas partidas anteriores, Reyna terá espaço para se movimentar e combinar com seus alas. Ele tem se mostrado fantástico nisso ao longo de toda a sua carreira e também é capaz de dar aquele passe decisivo em um contra-ataque — algo a que a Turquia tem se mostrado vulnerável em seus dois jogos.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    LW: Alex Zendejas

    Quando Zendejas entra em campo, ele costuma fazer a diferença, e os EUA vão precisar disso neste jogo.

    Posicionado pelo lado esquerdo, Zendejas teria liberdade para cortar para dentro e causar perigo, atuando como uma espécie de camisa 10, enquanto Arfsten avança para a frente para dar amplitude ao jogo. Não é muito diferente do que ele faz no Club América, onde se consolidou como um dos atacantes mais perigosos da Liga MX.


  • Ricardo Pepi USMNT 2026 World CupGetty

    ST: Ricardo Pepi

    Com Folarin Balogun com um cartão amarelo, não há motivo para escalá-lo como titular nesta partida, mesmo que ele fique desapontado por ficar de fora, dada a sua boa fase até agora. A dúvida, então, é entre Pepi e Haji Wright.

    Pepi continua a mostrar novos aspectos em seu jogo e também a disposição para fazer aquelas pequenas ações que nem sempre são recompensadas. Ele participou dos dois gols no amistoso contra o Senegal com seu jogo de retenção e seus passes; depois, quando foi escalado como titular contra a Austrália, ele se esforçou ao máximo durante toda a partida como segundo atacante, com a principal tarefa de marcar os zagueiros corpulentos da Austrália.

    Ele mereceu esse tipo de recompensa, tanto por seu desempenho na Seleção dos EUA quanto pela enxurrada de gols que marcou pelo PSV.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Tim Weah

    Sergino Dest tem causado verdadeiro estrago nessa posição e, como não há risco de suspensão, talvez valha a pena colocá-lo em campo para driblar ainda mais defensores.

    Caso contrário, porém, Weah é uma opção válida para o time titular. Ele já marcou um gol na Copa do Mundo, é versátil e, na hora H, tem velocidade e habilidade para passar pelos zagueiros, o que será fundamental nesta partida. Seja como lateral-ala ou como ponta propriamente dito, Weah deve jogar nesta partida.

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