Será que chegou a hora de Ricardo Pepi e Alejandro Zendejas? Escolhendo o time titular da Seleção dos EUA que Mauricio Pochettino deveria escalar contra a Turquia

Mauricio Pochettino tinha todos os motivos para saborear a glória da vitória por 5 a 1 sobre o Uruguai em novembro. Em vez disso, na coletiva de imprensa pós-jogo, ele perdeu a paciência. As perguntas sobre jogadores “titulares” o enfureceram porque, aos seus olhos, não havia nenhum na Seleção Masculina dos Estados Unidos. Havia um elenco único, com algo a provar e com capacidade para fazê-lo.

Essa mensagem soa ainda mais pungente agora, na véspera da terceira e última partida da fase de grupos da Copa do Mundo da Seleção Masculina dos EUA. Com a equipe já garantida na liderança do grupo após vitórias sobre o Paraguai e a Austrália, a rotação parece tanto necessária quanto esperada contra a Turquia. Pochettino, porém, fará questão de enfatizar que uma mudança na escalação não significa uma chance para reservas ou jogadores da segunda linha; significa uma oportunidade para titulares diferentes daqueles que substituirão os que forem rotacionados para o banco.

Há diversos motivos pelos quais Pochettino precisará escalar novos jogadores. Vários jogadores importantes estão com cartões amarelos, enquanto outros estão se recuperando de contusões e lidando com o cansaço após uma longa temporada nos clubes. Então, quem deve ser titular na seleção dos EUA? O GOAL analisa...