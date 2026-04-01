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Será que chegou a hora de dizer adeus para Robert Lewandowski? O craque da Polônia dá a entender que pode se aposentar da seleção com uma resposta melancólica após a decepção na Copa do Mundo
Derrota dolorosa em Solna
O sonho de ver Lewandowski liderar seu país na próxima Copa do Mundo foi extinto de forma dramática na noite de terça-feira. Apesar de uma atuação animada sob o comando do técnico Jan Urban, a Polônia sofreu uma amarga derrota por 3 a 2 contra a Suécia. A seleção nacional tem participado regularmente dos principais torneios há uma década, o que torna essa eliminação particularmente dolorosa. A equipe havia mantido suas esperanças vivas apenas cinco dias antes, com uma vitória suada por 2 a 1 sobre a Albânia. No entanto, assim que soou o apito final em Solna, o peso do momento atingiu instantaneamente o capitão de 37 anos.
Mensagens enigmáticas nas redes sociais
As especulações sobre o futuro do atacante se intensificaram rapidamente após uma postagem comovente nas redes sociais. Diferentemente de suas habituais publicações focadas no esporte, ele compartilhou um story no Instagram com a icônica música “Time to Say Goodbye”, de Sarah Brightman e Andrea Bocelli. A escolha da música gerou um debate imediato entre os torcedores, muitos dos quais interpretaram a faixa como uma despedida simbólica dos palcos internacionais após 165 partidas. A derrota na Suécia provavelmente representa a última vez que ele sairá de campo com a classificação para a Copa do Mundo em jogo.
O capitão continua sem se pronunciar sobre o futuro
Logo após a derrota, o atacante conversou com a emissora polonesa TVP Sport, admitindo que enfrenta incertezas quanto à sua permanência na seleção nacional. Embora não tenha chegado a anunciar oficialmente sua desistência, suas palavras soaram como as de alguém que se encontra em uma encruzilhada. Explicando detalhadamente seus sentimentos, Lewandowski afirmou: “Não sei o que vem a seguir. Tenho que pensar em algumas coisas, refletir. Não estou em condições de fazer qualquer declaração. Vou voltar para o clube, ainda tenho alguns jogos para disputar. Há dúvidas na minha cabeça e terei que respondê-las sozinho. Isso não é uma declaração, mas a forma como os torcedores nos apoiaram e acreditaram. Sei que é difícil para eles também, assim como é para nós. A pior sensação será amanhã, quando acordarmos e nos perguntarmos o que aconteceu ontem. Esse será o momento mais triste, uma sensação de decepção. Não desejo isso a ninguém. Teremos que aceitar que não nos classificamos para a Copa do Mundo.”
- AFP
Fim de uma era histórica
A falha em se classificar para o próximo torneio representa uma mudança significativa para o futebol polonês. A seleção vinha se classificando consistentemente para as principais competições desde o Campeonato Europeu, há 10 anos. Essa era de ouro foi construída em grande parte em torno dos 89 gols recordistas de seu craque. Sem uma vaga na competição mundial, a transição para uma nova geração pode agora ser acelerada. Enquanto o jogador lida com o impacto emocional da eliminação na repescagem, sua resposta melancólica sugere que o fim pode estar mais próximo do que se esperava. Se este foi de fato seu último jogo, ele deixa um legado inigualável.