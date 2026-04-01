Será que chegou a hora de dizer adeus para Robert Lewandowski? O craque da Polônia dá a entender que pode se aposentar da seleção com uma resposta melancólica após a decepção na Copa do Mundo

Logo após a derrota, o atacante conversou com a emissora polonesa TVP Sport, admitindo que enfrenta incertezas quanto à sua permanência na seleção nacional. Embora não tenha chegado a anunciar oficialmente sua desistência, suas palavras soaram como as de alguém que se encontra em uma encruzilhada. Explicando detalhadamente seus sentimentos, Lewandowski afirmou: “Não sei o que vem a seguir. Tenho que pensar em algumas coisas, refletir. Não estou em condições de fazer qualquer declaração. Vou voltar para o clube, ainda tenho alguns jogos para disputar. Há dúvidas na minha cabeça e terei que respondê-las sozinho. Isso não é uma declaração, mas a forma como os torcedores nos apoiaram e acreditaram. Sei que é difícil para eles também, assim como é para nós. A pior sensação será amanhã, quando acordarmos e nos perguntarmos o que aconteceu ontem. Esse será o momento mais triste, uma sensação de decepção. Não desejo isso a ninguém. Teremos que aceitar que não nos classificamos para a Copa do Mundo.”