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Será que as “grandes decisões” estão prejudicando o Arsenal? Mikel Arteta fica furioso com a decisão do cartão vermelho enquanto os Gunners lutam pelo título da Premier League
Arteta exige mais dos árbitros
O técnico do Arsenal expressou sua frustração com as recentes decisões da arbitragem, sugerindo que tanto o Manchester City quanto o Newcastle United deveriam ter ficado com 10 jogadores em campo nas duas últimas partidas dos Gunners. O time londrino conseguiu uma vitória por 1 a 0 sobre os Magpies no Emirates Stadium graças a um gol de Eberechi Eze no início da partida, mas as discussões pós-jogo foram dominadas por um momento de tensão no segundo tempo.
No incidente, Pope escapou com apenas um cartão amarelo após colidir com o reserva Viktor Gyokeres a 16 minutos do fim da partida. Apesar da revisão do VAR, a decisão em campo foi mantida, para grande descrença do banco do Arsenal. Arteta insistiu que a falta merecia expulsão, especialmente considerando o contexto da disputa pelo título.
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O incidente envolvendo o Papa sob fogo cruzado
"Devo dizer também que, na minha opinião, é claramente um cartão vermelho", disse Arteta aos repórteres sobre a entrada de Pope. "Já assisti à jogada dez vezes. Se você já jogou futebol, sabe que é cartão vermelho. É a segunda vez em dois jogos, porque contra o Manchester City, quando Kai Havertz avançou e [Abdukodir] Khusanov cometeu falta nele no 1 a 1, o título estava ali. É cartão vermelho.”
O espanhol continuou a desabafar, sugerindo que a localização da falta e a ausência de cobertura deveriam ter tornado a decisão óbvia. "Então, essas são as margens também. Espero que isso mude. Todos terão sua opinião, estou aqui para dar a minha. Sou alguém que está no futebol há muito tempo. Fale com qualquer um dos jogadores, porque pela trajetória, onde a bola está, não há goleiro ali. Se isso tivesse acontecido ao contrário, seria cartão vermelho”, acrescentou.
As diferenças na disputa pelo título e a “realidade”
Os comentários de Arteta também remeteram à derrota por 2 a 1 contra o Man City, partida em que ele acredita que Abdukodir Khusanov deveria ter sido expulso por uma entrada em Kai Havertz. O técnico dos Gunners insiste que não está procurando desculpas, mas sim destacando um padrão de “grandes decisões” que não têm favorecido o Arsenal em um momento crítico da campanha, enquanto a equipe busca seu primeiro título do campeonato em mais de duas décadas.
“Estou dizendo que a realidade dos últimos dois jogos, em momentos cruciais em que tudo está em jogo, é que precisamos que tudo corra a nosso favor e isso não tem acontecido”, acrescentou Arteta. “Não estou dando desculpas. Sou o primeiro a entender. Não falei sobre isso quando perdemos o jogo. Estou falando agora que vencemos. Hoje foi um cartão vermelho. Em Manchester foi um cartão vermelho e o mundo é diferente. É isso.”
- AFP
Preocupações com lesões antes do confronto contra o Atlético
Embora a arbitragem esteja no centro das atenções, o Arsenal também enfrenta uma espera angustiante quanto à condição física de Havertz e do artilheiro Eze. Ambos os jogadores foram obrigados a sair de campo devido a problemas físicos durante a vitória apertada, o que coloca em dúvida sua disponibilidade para a primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, na noite de quarta-feira.
“São pequenas lesões musculares”, confirmou Arteta. “Não achamos que seja nada grave. Temos que esperar para ver se eles estarão disponíveis para quarta-feira.” Com os jogos se acumulando e a pressão aumentando tanto no campeonato nacional quanto na Europa, Arteta estará desesperado para que suas estrelas se recuperem o mais rápido possível para a viagem à Espanha.