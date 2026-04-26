Será que as “grandes decisões” estão prejudicando o Arsenal? Mikel Arteta fica furioso com a decisão do cartão vermelho enquanto os Gunners lutam pelo título da Premier League

O técnico do Arsenal expressou sua frustração com as recentes decisões da arbitragem, sugerindo que tanto o Manchester City quanto o Newcastle United deveriam ter ficado com 10 jogadores em campo nas duas últimas partidas dos Gunners. O time londrino conseguiu uma vitória por 1 a 0 sobre os Magpies no Emirates Stadium graças a um gol de Eberechi Eze no início da partida, mas as discussões pós-jogo foram dominadas por um momento de tensão no segundo tempo.

No incidente, Pope escapou com apenas um cartão amarelo após colidir com o reserva Viktor Gyokeres a 16 minutos do fim da partida. Apesar da revisão do VAR, a decisão em campo foi mantida, para grande descrença do banco do Arsenal. Arteta insistiu que a falta merecia expulsão, especialmente considerando o contexto da disputa pelo título.