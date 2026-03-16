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Será que Arne Slot perdeu o apoio da torcida? Jamie Carragher diz ao técnico do Liverpool que ele nunca vai conseguir reconquistar os torcedores dos Reds após a reação de "descontentamento" ao empate com o Spurs
Uma mudança significativa na atmosfera de Anfield
Em entrevista à Sky Sports, Carragher analisou as cenas tensas que se desenrolaram no fim de semana. O clima chegou ao ponto de ruptura no domingo, à medida que a defesa do título continuava a desmoronar. Após o gol de empate aos 90 minutos marcado pelo ex-atacante do Everton Richarlison, a torcida da casa expressou seu descontentamento com uma salva de vaias dirigidas ao campo e ao banco de reservas. Este último revés segue-se a uma surpreendente derrota por 2 a 1 para o Wolves, deixando o clube com uma enorme diferença de 21 pontos atrás do líder da liga, o Arsenal. A frustração expressa contra o Spurs marca um marco perigoso para o técnico, que tem supervisionado uma sequência desastrosa.
- AFP
A diferença entre os torcedores que assistem aos jogos online e os que vão ao estádio
O ex-zagueiro acredita que a frustração expressa em voz alta destaca um problema grave, ressaltando o quanto os torcedores haviam sido pacientes até agora. Ele afirmou: “É preocupante, em relação ao desempenho do Liverpool nesta temporada. O ponto mais importante é o quanto isso é preocupante para o técnico. Acho que há uma diferença entre a maioria dos torcedores que vemos online e os que vão aos jogos. Durante grande parte desta temporada, quando as pessoas se voltaram contra Arne Slot, os torcedores que vão aos jogos continuaram apoiando-o. Mesmo depois do que aconteceu com Mo Salah, o jogo seguinte foi fora de casa, no San Siro, e os torcedores estavam cantando em apoio a Arne Slot.”
Perder a conexão com a torcida de Anfield
Ele ainda explicou como será difícil reparar essa relação abalada após uma demonstração de raiva tão pública. Ele acrescentou: “Não é fácil para a torcida do Liverpool se voltar contra um técnico que conquistou um título há menos de um ano, mas senti que houve uma grande mudança no domingo em relação ao que a torcida sentia pela equipe e pelo técnico. Os vaias no final, aquelas foram vaias de verdade vindas de uma torcida descontente e insatisfeita. Acho que agora vai ser muito difícil para Arne Slot reconquistá-los. Uma vez que você perde essa torcida, é realmente difícil reconquistá-la.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Liverpool?
O calendário de jogos não dá trégua ao técnico, que está sob pressão. Atualmente em quinto lugar na tabela da Premier League, com 49 pontos, o time está a dois pontos do Aston Villa, quarto colocado, e a 21 pontos do Arsenal. O foco imediato recai agora sobre a competição europeia, já que o time recebe o Galatasaray na quarta-feira, buscando reverter a desvantagem de 1 a 0 sofrida na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Depois disso, uma difícil viagem para enfrentar o Brighton pelo campeonato aguarda no sábado. Apesar das dificuldades no campeonato, ainda há chances de conquistar um título nacional, com uma desafiadora partida das quartas de final da FA Cup fora de casa contra o Manchester City marcada para o início de abril.
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