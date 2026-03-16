Será que Arne Slot perdeu o apoio da torcida? Jamie Carragher diz ao técnico do Liverpool que ele nunca vai conseguir reconquistar os torcedores dos Reds após a reação de "descontentamento" ao empate com o Spurs

O calendário de jogos não dá trégua ao técnico, que está sob pressão. Atualmente em quinto lugar na tabela da Premier League, com 49 pontos, o time está a dois pontos do Aston Villa, quarto colocado, e a 21 pontos do Arsenal. O foco imediato recai agora sobre a competição europeia, já que o time recebe o Galatasaray na quarta-feira, buscando reverter a desvantagem de 1 a 0 sofrida na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Depois disso, uma difícil viagem para enfrentar o Brighton pelo campeonato aguarda no sábado. Apesar das dificuldades no campeonato, ainda há chances de conquistar um título nacional, com uma desafiadora partida das quartas de final da FA Cup fora de casa contra o Manchester City marcada para o início de abril.