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Andy Robertson Tottenham GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle e Krishan Davis

Traduzido por

Será que Andy Robertson vai jogar muito mais pelo Tottenham do que jogava pelo Liverpool?!: O GOAL avalia as principais contratações da janela de transferências do verão de 2026

Opinion
Tottenham
A. Robertson
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Especiais e Opinião

Para alguns fãs de futebol, o verão é a época do ano pela qual mais esperam — e não é só porque a cada quatro anos acontece a Copa do Mundo! Na verdade, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora das transferências! A janela de transferências de 2026 deve ser mais uma vez agitada, com alguns grandes nomes prestes a assinar contratos milionários antes do último dia do prazo, em 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam sendo positivas para todas as partes envolvidas, mas há muitas outras em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o próprio jogador, fica se perguntando como as coisas poderiam ter sido se tivessem tomado uma decisão diferente durante as negociações.

O GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem saiu ganhando em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem apresentados oficialmente. Ao longo da janela de transferências de verão, vamos avaliar cada negócio fechado à medida que ele acontecer, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores — e perdedores — da temporada de transferências.

Confira todas as nossas avaliações abaixo e conte-nos o que você achou na seção de comentários...

  • Andy RobertsonGetty Images

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, sem custos)

    Para o Liverpool: uma despedida emocionante. Robertson é facilmente considerado uma das melhores contratações da história do clube, uma figura fundamental na era de Jurgen Klopp, adquirido por apenas 8 milhões de libras do Hull City lá em 2017 e que, no auge de sua carreira, foi indiscutivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade começou a pesar sobre o jogador de 32 anos — e foi por isso que o Liverpool agiu antecipadamente para substituí-lo, contratando Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson durante a janela de transferências de inverno se tivesse conseguido trazer Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se adaptou totalmente a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante a difícil campanha de 2025-26 dos Reds que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre a torcida agora é que a saída de Robertson, juntamente com a de Mohamed Salah, só resulte em uma queda ainda maior no nível da equipe na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma contratação surpreendente. O Spurs obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente por quê. O elenco do Tottenham pode ter carecido de qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era realmente uma delas. Ben Davies tinha acabado de quebrar o tornozelo, é claro, mas o Spurs ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence para escolher, enquanto o jovem brasileiro Souza tinha acabado de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido uma adição importante a um vestiário em desordem — e ele certamente poderia ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de 100% de comprometimento dentro do elenco. O fato de ele estar chegando tardiamente como jogador de graça é um pequeno bônus agradável, mas persiste a sensação de que o Tottenham não precisava necessariamente de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido relegado a segunda opção atrás de um jogador que não estava jogando particularmente bem e queria jogar regularmente na Premier League na reta final para a Copa do Mundo — algo que o Spurs aparentemente estava disposto a oferecer a ele. Robertson acabou por ser titular em mais jogos na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que está em boa forma ao partir para a América do Norte, mas nunca houve qualquer hipótese de ele ficar em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu uma renovação em momento algum. No entanto, ele tinha outras opções além do Spurs, com a Juventus entre os clubes que supostamente estavam interessados em contratar o capitão da Escócia. É, portanto, um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que por pouco evitou o rebaixamento para a Championship no último dia da temporada. No entanto, Robertson pode realmente achar que o Tottenham é uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, já que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente o Spurs durante o verão. Ainda não estamos convencidos, porém, de que Robertson realmente jogará muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na última temporada. Nota: C

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  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 de junho: Ederson (da Atalanta para o Manchester United, 35 milhões de libras)

    Para o Atalanta: mais uma demonstração de seu brilhante modelo de negócios. O Atalanta contratou Ederson da Salernitana em 2022 por cerca de € 23 milhões e agora pode quase dobrar esse valor se todas as cláusulas adicionais forem cumpridas ao vendê-lo ao United, após quatro anos de atuações fantásticas que incluíram uma conquista histórica na Liga Europa. Não há dúvida de que substituir o brasileiro será difícil, mas é isso que a Atalanta faz: descobre diamantes brutos e depois os vende ao melhor comprador algumas temporadas depois. Lembre-se: o Atlético de Madrid também queria Ederson, mas a Atalanta se manteve firme quanto ao valor e o United acabou concordando em pagar o que eles exigiam por um jogador com apenas um ano restante de contrato. Mais um excelente trabalho de uma das melhores equipes de recrutamento do ramo. Nota: A

    Para o United: uma contratação sensata de um clube conhecido por recrutamentos imprudentes. Com Casemiro tendo se despedido com carinho de Old Trafford, o United precisava de outro meio-campista, então optou por uma substituição direta, trazendo outro brasileiro especialista em roubar a bola que também sabe jogar. O valor de Ederson caiu um pouco ao longo do último ano — e é por isso que ele não está na seleção de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, enquanto Casemiro está. No entanto, isso provavelmente tem muito a ver com a saída de Gian Piero Gasperini da Atalanta no verão passado, já que Ederson era anteriormente considerado “o pilar” daquela equipe fantástica que derrotou o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso na final da Liga Europa de 2024. Naquela época, Ederson era especulado para times como Liverpool e Manchester City, e se ele conseguir recuperar aquela forma, poderá formar uma parceria formidável no meio-campo com Kobbie Mainoo — porque, embora Ederson possa não ser tão bom quanto Casemiro em seu auge, ele é uma grande melhoria em relação a Manuel Ugarte! Nota: B+

    Para Ederson: A grande transferência que ele há muito merecia. Ederson nunca escondeu seu interesse em jogar na Premier League, e agora terá a chance de se testar em um campeonato que deve se adequar ao seu conjunto específico de habilidades. Ederson é excelente tanto na recuperação quanto na manutenção da posse de bola, ao mesmo tempo em que representa uma ameaça na área. É claro que se poderia argumentar que teria sido melhor ele se juntar ao Atlético de Diego Simeone, mas Michael Carrick era um ótimo volante por mérito próprio e, mais importante ainda, parece ter restaurado alguma estabilidade em Old Trafford, que antes era considerado um destino muito perigoso para jogadores talentosos que esperavam levar seu futebol a um novo patamar. No que nos diz respeito, Ederson tem tudo para causar um grande impacto no “Teatro dos Sonhos”, o que, sem dúvida, contribuiria muito para levá-lo de volta à seleção brasileira. Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (Newcastle para o Barcelona, 80 milhões de euros)

    Para o Newcastle: uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para manter Alexander Isak no verão passado, antes de, por fim, permitir que ele se transferisse para o Liverpool. Por mais triste que pareça, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo partir assim que ele apresentou o pedido de transferência, já que a perturbação causada pelo atacante sueco não fez nenhum bem a Eddie Howe e aos seus jogadores. O Newcastle, portanto, agiu rapidamente para se livrar de outro atacante insatisfeito — e por uma quantia fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil — mas nunca fez nada pelo clube ou pela seleção que sugira que ele vale 69 milhões de libras. É claro que o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, pois desperdiçaram completamente o que receberam por Isak, e atrair grandes talentos não será nada mais fácil neste verão. Os Magpies não podem mais oferecer futebol da Liga dos Campeões a possíveis novos contratados, e seu patético 12º lugar na Premier League, aliado ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora do St. James’ Park, prova que o Newcastle não é mais uma ameaça séria à elite inglesa sob os proprietários sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em condições de fazer grandes gastos com jogadores há algum tempo devido às suas conhecidas dificuldades em cumprir as rígidas regulamentações financeiras da La Liga; portanto, não é um bom sinal que sua primeira ação após finalmente colocar a casa em ordem seja gastar € 80 milhões em Gordon. O jogador da seleção inglesa certamente deve ser uma aquisição útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer posição no trio de ataque e é uma máquina de pressão — ao contrário de Marcus Rashford —, então é fácil entender por que Hansi Flick deu luz verde à chegada de Gordon. No entanto, não há como negar o fato de que o Barça pagou caro demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, o que colocaria o preço sob uma luz mais favorável, e também já foi apontado que o jogador de Liverpool marcou 10 gols na Liga dos Campeões desta temporada — mas seis desses gols foram contra o Qarabag e o Union Saint-Gilloise, e metade deles de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de rendimento que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais recente contratação. Portanto, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele espera de um ponta e receba um salário menor do que Rashford, havia opções mais vantajosas em outros lugares, sugerindo que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que bom senso. Nota: C+

    Para Gordon: O tipo de coisa com que os sonhos são feitos. Apesar de algumas atuações seriamente inconsistentes na Premier League, especialmente nos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que ele claramente almejava há algum tempo. Ele mesmo admitiu que se deixou levar por rumores anteriores envolvendo o Liverpool, clube de sua cidade natal, pelo qual também torcia quando menino, embora inicialmente parecesse que ele fosse se juntar ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, os bávaros, compreensivelmente, recusaram o preço pedido, e é aí que reside o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria boa parte da atenção do jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar seu valor – porque o Barça não pagou € 80 milhões por um jogador coadjuvante. Gordon precisa provar que é digno de ser titular em um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece estar de sobra no Camp Nou, apesar de ter somado 28 gols e assistências em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na sua sorte. Ele vai passar de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle