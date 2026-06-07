Será que algum grande clube da Premier League vai roubar um jovem talento defensivo do Bayern de Munique?

Na Säbener Straße, continua-se em busca de reforços para a defesa, já que dois jogadores, Min-Jae Kim e Hiroki Ito, podem deixar o clube no meio do ano.

Com a contratação de Mbemba, o Bayern mataria dois coelhos com uma cajadada só: por um lado, criaria concorrência para o também não isento de críticas Alphonso Davies e, por outro, evitaria as possíveis saídas de Kim e Ito.

O L'Equipe já havia noticiado no início do ano que o campeão alemão teria boas chances de contratar Mbemba. Além do time de Munique, os rivais da Bundesliga, Bayer 04 Leverkusen e Paris FC, também teriam de olho no jogador de 18 anos.

Outra alternativa para o FCB é Tomás Araújo, do Benfica de Lisboa. A Sky informou recentemente que o zagueiro português, após rumores no início do ano, continua na lista de desejos do Bayern.