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Christian Guinin

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Será que algum grande clube da Premier League vai roubar um jovem talento defensivo do Bayern de Munique?

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E. Mbemba

O FC Bayern de Munique parece estar enfrentando forte concorrência da Premier League na disputa pelo zagueiro Emmanuel Mbemba, do PSG.

De acordo com uma reportagem da BBC, o Arsenal também entrou na disputa pelo jogador de 18 anos e já teria enviado uma primeira proposta ao Paris.

  • O contrato de Mbemba com o clube da capital francesa expira no final de junho, o que significa que ele poderia se transferir sem custo de transferência. Segundo informações, o PSG gostaria de renovar o contrato, mas o jogador, que já disputou duas vezes a seleção sub-19, teria decidido mudar de clube no meio do ano.

    Nesse contexto, o Bayern também teria manifestado interesse no versátil jogador canhoto, que pode atuar tanto como lateral-esquerdo quanto como zagueiro central.

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  • hiroki-ito(C)Getty Images

    O Bayern está em busca de reforços para a defesa

    Na Säbener Straße, continua-se em busca de reforços para a defesa, já que dois jogadores, Min-Jae Kim e Hiroki Ito, podem deixar o clube no meio do ano.

    Com a contratação de Mbemba, o Bayern mataria dois coelhos com uma cajadada só: por um lado, criaria concorrência para o também não isento de críticas Alphonso Davies e, por outro, evitaria as possíveis saídas de Kim e Ito.

    O L'Equipe já havia noticiado no início do ano que o campeão alemão teria boas chances de contratar Mbemba. Além do time de Munique, os rivais da Bundesliga, Bayer 04 Leverkusen e Paris FC, também teriam de olho no jogador de 18 anos.

    Outra alternativa para o FCB é Tomás Araújo, do Benfica de Lisboa. A Sky informou recentemente que o zagueiro português, após rumores no início do ano, continua na lista de desejos do Bayern.