Por muito tempo, vários indícios apontavam para que o português voltasse ao seu país natal, para jogar pelo Benfica de Lisboa. Mas agora a Juventus de Turim pode ainda entrar na disputa.
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Será que algum grande clube ainda vai entrar na disputa? A saída da estrela do FC Bayern fica em suspenso
Segundo o jornal português A Bola, a “Velha Senhora” já teria feito uma oferta pelo meio-campista defensivo. O próprio Palhinha pretende levar um tempo para tomar sua decisão e avaliar cuidadosamente todas as opções. Não é de se admirar: aos 31 anos, o português pode estar diante de uma das últimas grandes decisões contratuais de sua carreira.
Enquanto isso, o Benfica continua na disputa e ainda é considerado o candidato mais promissor. No entanto, até o momento ainda não ocorreram negociações concretas com o time de Munique. O Bayern imagina um valor de transferência entre 20 e 25 milhões de euros, enquanto o Benfica aparentemente preferiria um empréstimo com opção de compra posterior. Além disso, o clube estaria disposto a pagar a Palhinha um salário anual de cerca de três milhões de euros líquidos, segundo informações. O AC Milan seria mais um grande clube italiano a entrar na disputa.
- Getty Images Sport
Sporting e Tottenham estão fora: para onde seguirá João Palhinhas?
Recentemente, também se discutiu um retorno ao Sporting de Lisboa. O clube, pelo qual Palhinha disputou 95 partidas oficiais, teria demonstrado interesse em trazê-lo de volta, mas o negócio não deu certo devido às exigências financeiras do Bayern. Uma nova parceria com o Tottenham Hotspur, clube pelo qual o meio-campista jogou por empréstimo na última temporada, também parece estar fora de questão — sobretudo após as contratações caras de Sandro Tonali e Mateus Fernandes.
Uma coisa é certa: em Munique, Palhinha não tem mais perspectivas de longo prazo. Após apenas dois anos no clube mais titulado da Alemanha, tudo indica que ele está de novo de saída.
A passagem de João Palhinhas pelo Bayern termina como um mal-entendido que custou caro
Palhinha foi transferido do FC Fulham para o FC Bayern no verão de 2024 por 51 milhões de euros, mas nunca conseguiu se firmar de forma duradoura em Munique. Durante sua passagem pelo clube mais titulado da Alemanha, o jogador da seleção portuguesa disputou apenas 25 partidas oficiais — a maioria delas saindo do banco.
Para ganhar mais experiência em campo, ele foi emprestado ao Tottenham Hotspur no verão passado por uma taxa de empréstimo de cinco milhões de euros. Apesar da opção de compra acordada, os Spurs decidiram não assumi-lo definitivamente após uma temporada decepcionante e o rebaixamento evitado por pouco.
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