Segundo o jornal português A Bola, a “Velha Senhora” já teria feito uma oferta pelo meio-campista defensivo. O próprio Palhinha pretende levar um tempo para tomar sua decisão e avaliar cuidadosamente todas as opções. Não é de se admirar: aos 31 anos, o português pode estar diante de uma das últimas grandes decisões contratuais de sua carreira.

Enquanto isso, o Benfica continua na disputa e ainda é considerado o candidato mais promissor. No entanto, até o momento ainda não ocorreram negociações concretas com o time de Munique. O Bayern imagina um valor de transferência entre 20 e 25 milhões de euros, enquanto o Benfica aparentemente preferiria um empréstimo com opção de compra posterior. Além disso, o clube estaria disposto a pagar a Palhinha um salário anual de cerca de três milhões de euros líquidos, segundo informações. O AC Milan seria mais um grande clube italiano a entrar na disputa.