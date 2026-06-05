Será que alguém vai igualar Luka Modric? Ivan Perisic faz previsão sobre o futuro do Ballon d’Or, enquanto a Croácia continua a revelar “grandes talentos”

Algumas dessas novidades devem surgir nas próximas semanas, já que a Copa do Mundo de 2026 está marcada para começar no dia 11 de junho. Questionado sobre como a seleção de Zlatko Dalic está se sentindo à beira de mais um grande torneio, o craque do PSV Perisic — recém-saído da conquista de mais um título da Eredivisie — acrescentou: “Estou animado e concentrado! Cada Copa do Mundo é indescritível, porque sentimos o apoio e as grandes expectativas de todo o país.

“É muita pressão, mas é a maior motivação, e é sempre uma honra representar a Croácia no cenário mundial; além disso, chegar aos EUA vestindo nossa coleção cápsula da MACKAGE torna a experiência ainda mais memorável.”

A MACKAGE se uniu à Croácia para criar um guarda-roupa inspirado em um dos uniformes mais icônicos do esporte mundial. Questionado sobre como essas cores servem como um símbolo de honra, Perisic, de 37 anos — que fez sua estreia internacional em 2011 —, disse: “Sempre que vejo as cores da Croácia, sinto um enorme orgulho, e acho que toda a equipe sente o mesmo.

“Vestir essas cores dentro e fora do campo é sempre uma grande honra. Nem todo mundo tem a oportunidade de vestir as cores do próprio país como parte do trabalho, então é um privilégio poder fazer isso. A coleção cápsula da MACKAGE realmente representou a Croácia de uma forma refinada e discreta, por meio da paleta de cores e dos pequenos detalhes. É sutil, mas uma homenagem muito poderosa ao nosso país.”