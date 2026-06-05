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Será que alguém vai igualar Luka Modric? Ivan Perisic faz previsão sobre o futuro do Ballon d’Or, enquanto a Croácia continua a revelar “grandes talentos”
De Ivanisevic e Cilic a Suker e Boban: a Croácia forma superestrelas mundiais
Um país com menos de quatro milhões de habitantes já superou amplamente as expectativas no que diz respeito à formação de ídolos esportivos. Goran Ivanisevic e Marin Cilic são vencedores de Grand Slam no tênis, enquanto Toni Kukoc jogou ao lado de Michael Jordan no lendário time do Chicago Bulls, que conquistou três títulos da Final da NBA.
No campo de futebol, antes de Modric e companhia assumirem o protagonismo, havia Davor Suker, Zvonimir Boban e Robert Prosinecki — estrelas que brilharam em times como Real Madrid, Barcelona e AC Milan.
Essa fasquia foi elevada pelos ícones da geração moderna, com a chegada à final da Copa do Mundo de um país que fez questão de contrariar as tendências e surpreender as expectativas. Modric fez isso da maneira mais espetacular ao quebrar o duopólio da Bola de Ouro, que pertencia aos grandes nomes de todos os tempos, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.
- MACKAGE
Será que a Croácia vai revelar outro vencedor da Bola de Ouro à altura de Modric?
Aos 40 anos, ele continua em plena forma, enquanto se prepara para brilhar novamente no principal evento da FIFA, mas será que a Croácia voltará a ver outro jogador alcançar tais alturas? Quando essa pergunta foi feita a Perisic, o ponta com 153 partidas pela seleção — em entrevista concedida em parceria com a MACKAGE — disse ao GOAL: “A Croácia sempre teve grandes talentos, especialmente no futebol. Para um país com menos de quatro milhões de habitantes, o que conquistamos ao longo dos anos é realmente especial.
“A conquista da Bola de Ouro por Luka lembrou ao mundo que a Croácia pode alcançar o mais alto nível de excelência. Tenho plena convicção de que haverá muitas outras grandes conquistas para a Croácia no futuro e, espero, mais vitórias no futebol.”
A ansiedade cresce na orgulhosa seleção croata às vésperas da Copa do Mundo de 2026
Algumas dessas novidades devem surgir nas próximas semanas, já que a Copa do Mundo de 2026 está marcada para começar no dia 11 de junho. Questionado sobre como a seleção de Zlatko Dalic está se sentindo à beira de mais um grande torneio, o craque do PSV Perisic — recém-saído da conquista de mais um título da Eredivisie — acrescentou: “Estou animado e concentrado! Cada Copa do Mundo é indescritível, porque sentimos o apoio e as grandes expectativas de todo o país.
“É muita pressão, mas é a maior motivação, e é sempre uma honra representar a Croácia no cenário mundial; além disso, chegar aos EUA vestindo nossa coleção cápsula da MACKAGE torna a experiência ainda mais memorável.”
A MACKAGE se uniu à Croácia para criar um guarda-roupa inspirado em um dos uniformes mais icônicos do esporte mundial. Questionado sobre como essas cores servem como um símbolo de honra, Perisic, de 37 anos — que fez sua estreia internacional em 2011 —, disse: “Sempre que vejo as cores da Croácia, sinto um enorme orgulho, e acho que toda a equipe sente o mesmo.
“Vestir essas cores dentro e fora do campo é sempre uma grande honra. Nem todo mundo tem a oportunidade de vestir as cores do próprio país como parte do trabalho, então é um privilégio poder fazer isso. A coleção cápsula da MACKAGE realmente representou a Croácia de uma forma refinada e discreta, por meio da paleta de cores e dos pequenos detalhes. É sutil, mas uma homenagem muito poderosa ao nosso país.”
- MACKAGE
Jogos da Croácia: Quem serão os adversários na fase de grupos da Copa do Mundo?
Como fornecedora oficial de roupas para uso fora de campo da Seleção Croata, a MACKAGE traça um paralelo entre duas forças moldadas pelo foco e pela técnica: uma nação com menos de 4 milhões de habitantes que se mantém consistentemente entre a elite mundial do futebol, e uma marca que conquistou reconhecimento global graças ao seu artesanato. O legado da Croácia no esporte é definido pela disciplina, pelo rigor e por uma busca inabalável pela excelência; os mesmos princípios que sustentam a abordagem da MACKAGE ao design e à confecção. Esse ethos compartilhado ganha vida através do princípio orientador da marca: ESTÉTICA QUE PROTEGE.
Projetada tanto para homens quanto para mulheres, e para todas as estações, a coleção cápsula remete sutilmente à herança croata com as cores nacionais: vermelho, branco e azul-marinho. Através de uma variedade de peças, incluindo agasalhos técnicos, malhas, polos e calças, a coleção oferece designs versáteis, com elementos modulares como babadores e capuzes removíveis.
A Croácia iniciará sua campanha na Copa do Mundo de 2026 enfrentando a Inglaterra no AT&T Stadium — casa da franquia Dallas Cowboys da NFL —, no Texas, em 17 de junho. A equipe enfrentará ainda o Panamá e Gana em seus outros jogos do Grupo L, com o objetivo de apresentar desempenhos elegantes dentro e fora de campo que atraiam mais atenção para Modric e companhia.