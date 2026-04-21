"Será que ainda tenho que pedir desculpas por ele ter me deixado vivo?", ironizou Rico no podcast 'La Otra Grada', dirigindo-se ao zagueiro do Real. Rüdiger seria "um jogador muito agressivo", que "ultrapassou os limites" em uma disputa que ganhou as manchetes.
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"Será que ainda tenho que pedir desculpas por ele ter me deixado vivo?" Mais uma vez, críticas duras a Antonio Rüdiger, do Real Madrid
A cena em questão ocorreu no início de março, durante a derrota do Real por 0 a 1 contra o Getafe. O zagueiro alemão acertou Rico, que estava caído no chão, com o joelho no rosto após cerca de meia hora de jogo. Rico gritou alto, mas a partida continuou. A ação de Rüdiger não foi punida pelo árbitro Alejandro Muniz Ruiz. O VAR também não interveio para analisar a jogada quanto a uma possível agressão ou falta grave.
Para Rico, isso foi totalmente incompreensível logo após a partida: “Se ele me acertasse de forma leve, ele me deixaria deitado no gramado. Ele queria me dar uma surra na cara.”
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"Rüdiger poderia ter quebrado a mandíbula dele ali mesmo"
A entrada foi amplamente discutida na mídia espanhola depois do jogo. O ex-árbitro Alfonso Perrez Burrull mostrou-se cauteloso na Rádio Marca: “Essa é uma jogada que deveria ter sido analisada pelo VAR, pois, na minha opinião, o zagueiro do Real Madrid deveria ter sido expulso.”
O jornalista Dani Carrido, da Cadena SER, foi mais direto: “Rüdiger poderia ter quebrado a mandíbula dele na hora”, afirmou. E Juanma Castano, da Cadena COPE, classificou a jogada como “uma das faltas mais brutais que já vimos”.
Apenas o jornal esportivo espanhol Mundo Deportivo defendeu uma punição branda para Rüdiger: “O alemão se safou de uma jogada que merecia um cartão amarelo.”
O próprio Rüdiger reagiu alguns dias depois. Ele enfatizou que não houve intenção em seu golpe. Em câmera lenta, isso pode parecer “horrível”, mas: “Eu não o matei. Se eu fosse com intenção, eu o machucaria. Nunca foi minha intenção machucá-lo – mas eu jogo duro.”
Julian Nagelsmann advertiu Antonio Rüdiger
Rüdiger já havia sido alvo de manchetes negativas em abril de 2025, quando, durante a final da Copa del Rey contra o FC Barcelona, atirou um rolo de fita adesiva na direção do árbitro e o insultou. Ele foi punido pela Federação Espanhola com uma suspensão de seis jogos.
O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, também se pronunciou sobre o incidente na época e afirmou: “O limite foi atingido. Ele não deve se permitir fazer mais nada disso, caso contrário, haverá consequências mais graves.”
Na eliminação do Real Madrid nas quartas de final contra o Bayern de Munique, Rüdiger voltou a ser o centro das atenções. Josip Stanisic fez graves acusações contra o jogador da seleção nacional após a partida, alegando que ele o teria insultado após mais uma entrada discutível. “Não preciso falar agora sobre o que aconteceu quando eu estava no chão. Podem perguntar ao Toni. Mas, na minha opinião, isso não pode acontecer”, indignou-se Stanisic, acrescentando: “Foi apenas uma palavra – e isso duas vezes. Mas podem perguntar a ele mesmo o que disse. Talvez ele seja homem o suficiente para admitir!”
O desempenho de Antonio Rüdiger nesta temporada
Intervenções 21 Gols 1 Assistências 0 Cartões amarelos 2