"Será que ainda tenho que pedir desculpas por ele ter me deixado vivo?" Mais uma vez, críticas duras a Antonio Rüdiger, do Real Madrid

A entrada foi amplamente discutida na mídia espanhola depois do jogo. O ex-árbitro Alfonso Perrez Burrull mostrou-se cauteloso na Rádio Marca: “Essa é uma jogada que deveria ter sido analisada pelo VAR, pois, na minha opinião, o zagueiro do Real Madrid deveria ter sido expulso.”

O jornalista Dani Carrido, da Cadena SER, foi mais direto: “Rüdiger poderia ter quebrado a mandíbula dele na hora”, afirmou. E Juanma Castano, da Cadena COPE, classificou a jogada como “uma das faltas mais brutais que já vimos”.

Apenas o jornal esportivo espanhol Mundo Deportivo defendeu uma punição branda para Rüdiger: “O alemão se safou de uma jogada que merecia um cartão amarelo.”

O próprio Rüdiger reagiu alguns dias depois. Ele enfatizou que não houve intenção em seu golpe. Em câmera lenta, isso pode parecer “horrível”, mas: “Eu não o matei. Se eu fosse com intenção, eu o machucaria. Nunca foi minha intenção machucá-lo – mas eu jogo duro.”