Será que a transferência de Cole Palmer para o Manchester United pode acontecer? O Chelsea foi informado do que "depende" essa transferência, enquanto o ex-jogador do clube, Joe Cole, faz uma revelação "de alto nível"

Tendo crescido como torcedor do United, antes de passar pelo sistema de base do City, o Chelsea pode ter dificuldade em deixar de lado a emoção em qualquer negociação de transferência. O clube estaria relutante em vendê-lo — tendo visto Palmer se tornar uma superestrela mundial enquanto estava em seu elenco — e exigiria uma quantia considerável por qualquer venda, mas será que eles poderiam ser forçados a aceitar?

Quando essa pergunta foi feita a Cole, tricampeão da Premier League, o ex-meia do Blues — que tirou a poeira das chuteiras e saiu da aposentadoria para jogar e marcar um gol pelo Warley FC, o “Melhor Pior Time” da Specsavers, na vitória por 3 a 1 — disse ao GOAL: “Obviamente, queremos que ele fique no Chelsea, ele tem sido um grande jogador para o clube. Ele ainda é um grande jogador para o clube.

“Acho que a situação no Chelsea depende da Liga dos Campeões para muitos desses jogadores. Não importa por quanto tempo você tenha jogadores vinculados a contratos, você não quer jogadores insatisfeitos. E se você, como clube, não estiver oferecendo a plataforma para Cole Palmer jogar, no mínimo, ele vai ficar com a cabeça virada. Porque ele quer jogar no mais alto nível do futebol. Claro que quer. Mais uma vez, tudo vai depender da Liga dos Campeões. Vamos ter de ver o que acontece no verão.”