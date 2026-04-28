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Será que a transferência de Cole Palmer para o Manchester United pode acontecer? O Chelsea foi informado do que "depende" essa transferência, enquanto o ex-jogador do clube, Joe Cole, faz uma revelação "de alto nível"
A falha na classificação para a Liga dos Campeões pode sair cara para o Chelsea
Isso poderia ter implicações de longo alcance para o Chelsea, com rumores sobre uma possível saída já começando a circular no oeste de Londres. Enzo Fernández, que levou o clube a mais uma final da FA Cup, não escondeu que gostaria de se estabelecer em Madri em algum momento.
Palmer supostamente também planeja uma mudança, com o jogador de 23 anos disposto a se despedir das luzes da capital inglesa e voltar para sua cidade natal, no noroeste do país.
- Specsavers
Será que Palmer conseguirá concretizar a transferência que o levará de volta a Manchester?
Tendo crescido como torcedor do United, antes de passar pelo sistema de base do City, o Chelsea pode ter dificuldade em deixar de lado a emoção em qualquer negociação de transferência. O clube estaria relutante em vendê-lo — tendo visto Palmer se tornar uma superestrela mundial enquanto estava em seu elenco — e exigiria uma quantia considerável por qualquer venda, mas será que eles poderiam ser forçados a aceitar?
Quando essa pergunta foi feita a Cole, tricampeão da Premier League, o ex-meia do Blues — que tirou a poeira das chuteiras e saiu da aposentadoria para jogar e marcar um gol pelo Warley FC, o “Melhor Pior Time” da Specsavers, na vitória por 3 a 1 — disse ao GOAL: “Obviamente, queremos que ele fique no Chelsea, ele tem sido um grande jogador para o clube. Ele ainda é um grande jogador para o clube.
“Acho que a situação no Chelsea depende da Liga dos Campeões para muitos desses jogadores. Não importa por quanto tempo você tenha jogadores vinculados a contratos, você não quer jogadores insatisfeitos. E se você, como clube, não estiver oferecendo a plataforma para Cole Palmer jogar, no mínimo, ele vai ficar com a cabeça virada. Porque ele quer jogar no mais alto nível do futebol. Claro que quer. Mais uma vez, tudo vai depender da Liga dos Campeões. Vamos ter de ver o que acontece no verão.”
O futebol inglês está formando jogadores do calibre de Palmer em número suficiente?
O Chelsea mantém Palmer, que deve integrar a seleção inglesa na Copa do Mundo deste verão, sob contrato até 2033. O jogador já marcou 53 gols pelo clube em 126 partidas, tendo sido eleito o Jovem Jogador do Ano pela PFA.
O enigmático meio-campista manteve sua mentalidade de jogador de base desde que chegou ao profissionalismo, com seu estilo de jogo que lembra aqueles que gostam de dar uns chutes na bola com os amigos no parque.
Questionado se o futebol inglês está produzindo jogadores suficientes desse tipo, considerando que hoje há mais distrações do que nunca para os jovens aspirantes, Cole — que é do mesmo tipo — acrescentou: “Sim, estamos. Temos Morgan Rodgers, Phil Foden, Cole Palmer. Temos Jude Bellingham nessa categoria, embora ele tenha um conjunto de habilidades um pouco diferente.
“Eu realmente acho que sim. Acho que estamos começando a ver isso — Max Dowman está surgindo, Ethan Nwaneri, dois garotos lá no Arsenal, os números 10. Temos jogadores talentosos e técnicos.
“Se há algo a dizer, provavelmente diria que ainda não identificamos o sucessor de Harry Kane. Então, talvez os números 9 sejam um ponto a considerar. Costumávamos ter muitos deles, mas agora dependemos fortemente do Harry. Embora seja ótimo ver o Ollie Watkins marcando gols novamente. Acho que, em termos de jogadores habilidosos, temos o suficiente.”
Palmer fará parte da seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026?
A Inglaterra dispõe de uma grande variedade de opções criativas à sua disposição para mais uma tentativa de conquistar a glória mundial em solo norte-americano — com Thomas Tuchel encarregado da tarefa de extrair o melhor desse elenco de talentos cada vez mais vasto.
Cole já disputou a Copa do Mundo, além de ter disputado 56 partidas pela seleção inglesa, e estará entre aqueles que assistirão de longe enquanto Palmer entra no que pode ser um verão decisivo em sua carreira, tanto no clube quanto na seleção.
A transformação do Warley FC está sendo documentada pela Specsavers em sua série do YouTube “Best Worst Team”. Assista a Joe Cole no episódio 9 e inscreva-se no canal “Best Worst Team” daSpecsavers no YouTube para acompanhar a jornada da equipe.