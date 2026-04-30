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Será que a sorte na Liga dos Campeões e na Bola de Ouro vai mudar para o “gato preto” Kylian Mbappé? O ex-jogador da seleção francesa Louis Saha acha que o “Galáctico” do Real Madrid pode seguir os passos de Cristiano Ronaldo
Mbappé é apontado como o próximo a seguir os passos de Messi e Ronaldo
Tendo surgido em cena como um adolescente de talento precoce, considerava-se que era apenas uma questão de tempo até que Mbappé fosse reconhecido como o melhor jogador do planeta — especialmente quando os grandes nomes de todos os tempos, Ronaldo e Lionel Messi, começaram a encerrar suas carreiras repletas de recordes.
Esse título, no entanto, permaneceu tentadoramente fora de alcance para um dos atacantes mais temíveis do planeta. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos do Paris Saint-Germain e, em um futuro não muito distante, terá um lugar semelhante nos livros de história da seleção francesa.
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O maior artilheiro de todos os tempos do PSG ainda não conquistou a Liga dos Campeões
Em 2018, conquistou um título mundial, além de marcar três gols em uma derrota contra Messi e a Argentina no Catar 2022, e ganhou o status de “Galáctico” ao se transferir para o Santiago Bernabéu em 2024.
A chegada ao Real deveria ajudar Mbappé a encerrar sua longa busca pela glória europeia, mas os grandes títulos lhe escaparam na Espanha. O PSG, por sua vez, conquistou seu primeiro título da Liga dos Campeões sem seu maior artilheiro e continua no caminho certo para defender essa coroa em 2026.
Mbappé poderia ser perdoado por pensar que está amaldiçoado, com o destino esportivo conspirando contra ele, mas Saha continua confiante de que seu icônico compatriota receberá o reconhecimento e os troféus que sua inquestionável habilidade merece.
Será que Mbappé vai conquistar a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro?
Questionado sobre se Mbappé conquistará a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro, o ex-atacante da França Saha — em entrevista exclusiva ao GOAL via BetVictor Online Casino — disse: “Essa é difícil, porque com certeza ele quer ganhar esses troféus. Ele sabe que, ao vencer a Liga dos Campeões, tem uma chance maior de ganhar a Bola de Ouro. Ele sabe que essa é a maneira de colocar todas as suas qualidades diante dos melhores olhos para serem avaliadas.
“Eu entendo que a pressão é grande, porque agora tem sido quase uma forma muito controversa de não estar nessas finais. Ele deixou o clube que venceu e agora vai para um clube que deveria ser um dos favoritos, e eles não chegam às finais.
“Isso está começando a levantar algumas questões no lado pessoal. Digamos que, no lado espiritual, ele parece ser um gato preto, de certa forma. Então, essa é a sequência ruim que ele quer corrigir o mais rápido possível.
“Então, espero que no ano que vem eles cheguem lá e ele ganhe pelo menos uma Bola de Ouro. Não porque ele é o nosso capitão da França e queremos que ele esteja na melhor forma, mas acho que ele trabalha sob muita pressão em todos os aspectos.
“É sempre bom ver alguém ter sucesso e alcançar seus objetivos quando tem potencial. Acho que ele merece. Independentemente das pessoas criticarem seu estilo de jogo, ele quer ter tudo.
“Toda situação precisa girar em torno dele, e essa é a prova dos grandes. Mas, às vezes, quando as coisas não dão certo, é fácil criticar. Se Cristiano não tivesse conquistado todos esses troféus ao longo dos anos, ele já estaria acabado há muito tempo.”
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Mbappé se prepara para mais uma campanha na Copa do Mundo com a França
Mbappé ainda não está “condenado”, já que, aos 27 anos, o tempo ainda está a seu favor. Em teoria, ele deveria estar no auge de suas capacidades. Seu histórico no Real Madrid confirma isso, com 85 gols marcados pelos Blancos em 100 partidas em todas as competições.
Ele terá outra chance de conquistar a glória na Copa do Mundo neste verão, como capitão de sua seleção, e o sucesso na América do Norte pode contribuir muito para colocar o veloz francês na disputa pela tão cobiçada Bola de Ouro.