Será que a sorte na Liga dos Campeões e na Bola de Ouro vai mudar para o “gato preto” Kylian Mbappé? O ex-jogador da seleção francesa Louis Saha acha que o “Galáctico” do Real Madrid pode seguir os passos de Cristiano Ronaldo

Questionado sobre se Mbappé conquistará a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro, o ex-atacante da França Saha — em entrevista exclusiva ao GOAL via BetVictor Online Casino — disse: “Essa é difícil, porque com certeza ele quer ganhar esses troféus. Ele sabe que, ao vencer a Liga dos Campeões, tem uma chance maior de ganhar a Bola de Ouro. Ele sabe que essa é a maneira de colocar todas as suas qualidades diante dos melhores olhos para serem avaliadas.

“Eu entendo que a pressão é grande, porque agora tem sido quase uma forma muito controversa de não estar nessas finais. Ele deixou o clube que venceu e agora vai para um clube que deveria ser um dos favoritos, e eles não chegam às finais.

“Isso está começando a levantar algumas questões no lado pessoal. Digamos que, no lado espiritual, ele parece ser um gato preto, de certa forma. Então, essa é a sequência ruim que ele quer corrigir o mais rápido possível.

“Então, espero que no ano que vem eles cheguem lá e ele ganhe pelo menos uma Bola de Ouro. Não porque ele é o nosso capitão da França e queremos que ele esteja na melhor forma, mas acho que ele trabalha sob muita pressão em todos os aspectos.

“É sempre bom ver alguém ter sucesso e alcançar seus objetivos quando tem potencial. Acho que ele merece. Independentemente das pessoas criticarem seu estilo de jogo, ele quer ter tudo.

“Toda situação precisa girar em torno dele, e essa é a prova dos grandes. Mas, às vezes, quando as coisas não dão certo, é fácil criticar. Se Cristiano não tivesse conquistado todos esses troféus ao longo dos anos, ele já estaria acabado há muito tempo.”