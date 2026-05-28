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Será que a saída de Pep Guardiola marca um novo começo para a estrela esquecida do Manchester City? Novas notícias sobre Kalvin Phillips após a humilhante queda em desgraça do jogador da seleção inglesa, contratado por 45 milhões de libras
O panorama pós-Guardiola no Manchester City
O início de uma nova era no City, após o fim do histórico mandato de 10 anos de Guardiola, levantou questões imediatas sobre o futuro dos jogadores que estão à margem do elenco. Embora Maresca tenha sido escolhido para suceder o catalão, a mudança no comando técnico pode não representar a salvação automática que Phillips esperava. O jogador da seleção inglesa tem enfrentado dificuldades para se firmar no Etihad, tendo disputado apenas 32 partidas em todas as competições desde sua transferência do Leeds United em 2022.
Apesar da conexão com Maresca, que trabalhou com Phillips durante sua passagem anterior como assistente de Guardiola, espera-se que o City procure reforços no mercado de transferências. Com o objetivo de reconquistar o título da Premier League e melhorar sua posição nas competições europeias, o clube parece mais inclinado a transferir o meio-campista do que a reintegrá-lo a um time que evoluiu além dele. Com dois anos restantes em seu lucrativo contrato, é necessária uma solução para todas as partes.
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O Sheffield United lidera a disputa
Um clube que acompanha a situação com grande interesse é o Sheffield United, segundo o jornal The Star. O time continua interessado em trazer Phillips de volta a Bramall Lane, mesmo após uma passagem por empréstimo marcada por lesões durante a segunda metade da última temporada. Chris Wilder é um admirador de longa data do jogador de 30 anos e acredita que sua influência vai muito além do que ele pode oferecer em campo, tendo ficado impressionado com sua conduta profissional durante o período em que esteve em South Yorkshire.
A busca por Phillips já teve consequências significativas para o elenco do United. A reportagem acrescenta que o desejo do clube de garantir uma reunião com o ex-jogador do Leeds foi um fator importante na decisão de dispensar Jairo Riedewald. O holandês teria ficado surpreso com a reviravolta do clube, após ter sido levado a acreditar que sua opção de renovação por mais um ano seria acionada, o que destaca o quanto Wilder e sua comissão técnica estão priorizando o jogador do Man City.
Os obstáculos financeiros de um acordo
Embora tenha sido cogitada a possibilidade de uma transferência definitiva em alguns círculos, a reportagem sugere que o United provavelmente buscará fechar mais um acordo de empréstimo. A questão financeira continua sendo o maior obstáculo, já que o salário de Phillips é significativamente mais alto do que o que o Sheffield United poderia arcar sozinho. No entanto, o Manchester City já demonstrou anteriormente disposição para subsidiar seu salário a fim de garantir que o meio-campista tenha regularidade na equipe principal, uma tendência que pode se repetir neste verão.
Wilder está claramente encantado com o perfil do meio-campista e com o que ele traz para o vestiário. Falando sobre a possibilidade de um retorno, o técnico do Blades foi franco sobre suas intenções.
“Ele ainda terá muitas pessoas atrás dele”, admitiu Wilder. “Trouxemos um profissional realmente muito bom. Ele teve azar com a lesão e não jogou tanto quanto gostaria. Falei com ele e disse que adoraríamos ser uma opção para você, seu agente e seu clube de origem, se isso for uma possibilidade.”
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A recomendação entusiástica de Wilder
Apesar da falta de tempo de jogo durante seu empréstimo inicial — limitado a apenas três partidas antes que uma lesão no clássico de Steel City encerrasse sua temporada —, Wilder acredita que o caráter do jogador faz com que a aposta valha a pena. O técnico está focado em montar um elenco com experiência e liderança de alto nível, qualidades que ele considera que o jogador da seleção inglesa possui em abundância.
Wilder concluiu: “Ele certamente se encaixa no perfil em termos de personalidade e características, tanto dentro quanto fora de campo. Se surgir uma oportunidade, tenho certeza de que vamos tentar explorá-la.”