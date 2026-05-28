Será que a saída de Pep Guardiola marca um novo começo para a estrela esquecida do Manchester City? Novas notícias sobre Kalvin Phillips após a humilhante queda em desgraça do jogador da seleção inglesa, contratado por 45 milhões de libras

O início de uma nova era no City, após o fim do histórico mandato de 10 anos de Guardiola, levantou questões imediatas sobre o futuro dos jogadores que estão à margem do elenco. Embora Maresca tenha sido escolhido para suceder o catalão, a mudança no comando técnico pode não representar a salvação automática que Phillips esperava. O jogador da seleção inglesa tem enfrentado dificuldades para se firmar no Etihad, tendo disputado apenas 32 partidas em todas as competições desde sua transferência do Leeds United em 2022.

Apesar da conexão com Maresca, que trabalhou com Phillips durante sua passagem anterior como assistente de Guardiola, espera-se que o City procure reforços no mercado de transferências. Com o objetivo de reconquistar o título da Premier League e melhorar sua posição nas competições europeias, o clube parece mais inclinado a transferir o meio-campista do que a reintegrá-lo a um time que evoluiu além dele. Com dois anos restantes em seu lucrativo contrato, é necessária uma solução para todas as partes.