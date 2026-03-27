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Thomas Tuchel Trent Alexander-Arnold England 2026Getty Images
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Será que a relação de Trent Alexander-Arnold com o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, chegou ao fim?! A verdade vem à tona após postagem enigmática do astro do Real Madrid no Instagram, em resposta à não convocação para a seleção

T. Alexander-Arnold
Inglaterra
T. Tuchel
Copa do Mundo
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Surgiram notícias sobre a relação entre Thomas Tuchel e Trent Alexander-Arnold após uma postagem enigmática do zagueiro do Real Madrid nas redes sociais. Esta mais recente exclusão das convocatórias para os amistosos contra o Uruguai e o Japão significa que o ex-jogador do Liverpool disputou apenas uma partida pela seleção desde que Tuchel assumiu o comando, em março de 2025.

  • Rumores sobre a Rift são desmentidos

    Depois de ter sido deixado de fora da última convocação da Inglaterra, Alexander-Arnold compartilhou uma publicação no Instagram com a legenda “Madrid, e nada mais”, o que gerou rumores de um desentendimento. No entanto, Rob Dorsett, da Sky Sports, esclareceu no X que não há nenhum problema entre o jogador e Tuchel. Ele observou que a legenda é simplesmente uma referência a uma famosa música do Real Madrid e não teve a intenção de ser uma reação à sua não convocação, enfatizando que o ex-jogador do Liverpool continua determinado a conquistar sua vaga para a Copa do Mundo.

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    Tuchel reage às publicações de Trent nas redes sociais

    Ao falar com a imprensa antes do amistoso da Inglaterra contra o Uruguai, Tuchel procurou acalmar as especulações sobre um possível desentendimento com o jogador de 27 anos, após sua recente exclusão da convocação. Embora tenha reconhecido a frustração em torno da postagem do zagueiro nas redes sociais com um “Bem, é compreensível”, Tuchel confirmou que os dois conversaram diretamente. “Sei que gera polêmica quando se deixa um jogador como o Trent de fora”, admitiu o técnico da Inglaterra. “Nós conversamos por telefone. Tentei explicar a situação, mas ele simplesmente tem que aceitar. Foi uma decisão muito difícil que tomamos. Não há dúvida sobre o talento dele, mas essa foi uma escolha esportiva. Talvez, até certo ponto, injusta, mas essas escolhas precisam ser feitas.”

  • Tuchel dá preferência a White em detrimento de Alexander-Arnold

    Em sua mais recente convocação de 35 jogadores, Tuchel optou por Tino Livramento, Djed Spence e Ben White para reforçar a lateral direita da Inglaterra, apesar da ausência de Reece James e da aposentadoria de Kyle Walker e Kieran Trippier da seleção. Ao explicar sua decisão de convocar White — mesmo após a desistência de Jarell Quansah — em vez da estrela do Real Madrid, Tuchel observou: “A escolha recaiu sobre Ben White porque eu o vi jogar aqui na final da copa contra o Man City... Ele voltou imediatamente a ser o que era. Foi uma oportunidade para eu conhecê-lo pessoalmente, ver como ele interage com o grupo.”

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    A porta continua aberta para o sonho da Copa do Mundo

    Apesar da atual exclusão, Tuchel insiste que Alexander-Arnold continua na disputa pela Copa do Mundo, revelando planos de observá-lo pessoalmente em partidas decisivas pelo Real Madrid. “Vou me certificar de assistir a algumas partidas... talvez na Liga dos Campeões, para ter minhas últimas impressões”, concluiu o técnico, observando que, embora outros estejam atualmente à frente, a porta permanece aberta. Com 34 partidas pela seleção e um histórico de ficar de fora em grandes torneios, o zagueiro enfrenta uma batalha familiar para reconquistar seu lugar na seleção nacional.


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