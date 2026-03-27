Será que a relação de Trent Alexander-Arnold com o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, chegou ao fim?! A verdade vem à tona após postagem enigmática do astro do Real Madrid no Instagram, em resposta à não convocação para a seleção

Ao falar com a imprensa antes do amistoso da Inglaterra contra o Uruguai, Tuchel procurou acalmar as especulações sobre um possível desentendimento com o jogador de 27 anos, após sua recente exclusão da convocação. Embora tenha reconhecido a frustração em torno da postagem do zagueiro nas redes sociais com um “Bem, é compreensível”, Tuchel confirmou que os dois conversaram diretamente. “Sei que gera polêmica quando se deixa um jogador como o Trent de fora”, admitiu o técnico da Inglaterra. “Nós conversamos por telefone. Tentei explicar a situação, mas ele simplesmente tem que aceitar. Foi uma decisão muito difícil que tomamos. Não há dúvida sobre o talento dele, mas essa foi uma escolha esportiva. Talvez, até certo ponto, injusta, mas essas escolhas precisam ser feitas.”