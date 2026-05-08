Getty/GOAL
Traduzido por
Será que a redenção de Thomas Frank após o fracasso no Tottenham envolverá o Sunderland? A lenda dos Black Cats, Michael Gray, reage aos rumores “absurdos” sobre uma possível mudança
Le Bris levou o Sunderland de volta à Premier League
Regis Le Bris conquistou o status de herói cult ao levar o Sunderland de volta à primeira divisão já em sua primeira temporada no comando. Após oito anos fora da primeira divisão, com uma humilhante queda que culminou na League One, a glória da final do playoff foi saboreada em Wembley, em maio de 2025.
Muitos se apressaram em prever infortúnios para os Black Cats após vê-los retornarem do ostracismo da EFL, mas contratações astutas durante uma janela de transferências produtiva permitiram que passos positivos fossem dados rumo a um potencial classificação entre os primeiros colocados e às vagas para as competições europeias.
O Sunderland tem se saído consideravelmente melhor do que alguns clubes supostamente mais consolidados, com o Spurs ainda lutando para evitar o rebaixamento. O técnico dinamarquês Frank supervisionou o início da decadência do time na temporada 2025-26, após ter cruzado Londres vindo do Brentford, e está desempregado desde meados de fevereiro.
Tem-se sugerido que ele poderia ser convidado para o Nordeste, caso se considere que Le Bris já tenha maximizado seu potencial como técnico, mas será que o Sunderland deveria oferecer a Frank uma chance de redenção?
- Getty
Será que Frank poderia substituir Le Bris no Stadium of Light?
Questionado sobre os rumores curiosos e se um técnico com vasta experiência na Premier League poderia substituir outro que passou apenas uma temporada trabalhando nesse nível, o ex-zagueiro do Black Cats, Gray — em entrevista exclusiva ao GOAL via betFirstBelgium, o site de apostas da Copa do Mundo —, disse: “Fiquei realmente chocado quando vi isso, quando aqueles rumores começaram há algumas semanas sobre Regis talvez perder o emprego no verão, quando na minha cabeça eu provavelmente pensava: será que vão oferecer a ele um novo contrato e dar a ele a chance de levar o Sunderland para o próximo nível?
“Há certos jogos nesta temporada, e talvez isso seja algo que os proprietários do Sunderland tenham observado, em que a equipe parecia deslocada, procurando aquele líder quando Granit Xhaka não estava no time titular, e eles ficaram aquém, o que foi um pouco surpreendente.
“Não sei, o futebol é um mundo louco, não é? Quero dizer, se eles fizerem a mudança, acho que todo mundo no Sunderland ficará um pouco decepcionado. Mas se for alguém como Thomas Frank que eles estão pensando em colocar no lugar dele, ele tem experiência na Premier League, então certamente se encaixaria e se adaptaria muito bem ao clube.
“Eles parecem saber o que é melhor — às vezes a mudança não é a coisa certa, mas se você quer passar para o próximo nível, então a mudança é imprescindível.”
Como os Black Cats precisam seguir em frente a partir daqui
Uma sequência de três jogos sem vitórias, que rendeu apenas um ponto, fez com que o Sunderland caísse para a parte inferior do grupo que disputa as sete primeiras posições. Considerando o rápido progresso alcançado, será que ficar de fora das competições europeias poderia ser visto como algo positivo neste momento — já que a segunda temporada na Premier League é notoriamente difícil de ser superada sem as exigências do futebol continental sendo levadas em conta?
Respondendo a essa pergunta, Gray acrescentou: “Se a oportunidade estiver aí para você aproveitar, acho que você deve aproveitá-la, mas concordo que devemos dar um passo de cada vez, e para mim ainda são passos de bebê.
“Houve um grande reforço no verão, 14 novos jogadores chegaram, e eles simplesmente superaram as expectativas do técnico e dos jogadores, e não acho que alguém esperava ver o que viram do Sunderland nesta temporada.
“É uma história muito parecida com a do Leeds. Acho que você precisa seguir um caminho de simplesmente se estabelecer como um time da Premier League nas próximas duas temporadas, e então suas expectativas aumentam um pouco e você quer tentar terminar entre os 10 primeiros, se possível, e talvez até ter a chance, a cada temporada, de disputar uma das vagas europeias.
“Mas acho que, para fazer isso, é preciso um elenco maior; as contratações precisam ser perfeitas sempre que se traz um novo jogador. Quanto aos jogadores que estão deixando o clube, acho que é de se esperar que isso aconteça. Então, é uma espécie de jornada em que eles estão no momento, mas essa jornada começou de maneira maravilhosa nas últimas duas temporadas sob o comando de Regis Le Bris.”
- Getty
Calendário do Sunderland 2025-26: Partidas importantes na reta final
A última etapa dessa jornada chegará ao fim no dia 24 de maio. O Sunderland ainda tem alguns jogos de destaque pela frente contra o Manchester United, o Everton e o Chelsea — com os Red Devils e os Blues visitando o Stadium of Light.
Essas são as ocasiões pelas quais os torcedores ansiavam quando o time estava na League One. Le Bris tornou esses sonhos realidade, mas ainda não se sabe se o francês de 50 anos terá a chance de levar esse time ambicioso a um novo patamar.