Regis Le Bris conquistou o status de herói cult ao levar o Sunderland de volta à primeira divisão já em sua primeira temporada no comando. Após oito anos fora da primeira divisão, com uma humilhante queda que culminou na League One, a glória da final do playoff foi saboreada em Wembley, em maio de 2025.

Muitos se apressaram em prever infortúnios para os Black Cats após vê-los retornarem do ostracismo da EFL, mas contratações astutas durante uma janela de transferências produtiva permitiram que passos positivos fossem dados rumo a um potencial classificação entre os primeiros colocados e às vagas para as competições europeias.

O Sunderland tem se saído consideravelmente melhor do que alguns clubes supostamente mais consolidados, com o Spurs ainda lutando para evitar o rebaixamento. O técnico dinamarquês Frank supervisionou o início da decadência do time na temporada 2025-26, após ter cruzado Londres vindo do Brentford, e está desempregado desde meados de fevereiro.

Tem-se sugerido que ele poderia ser convidado para o Nordeste, caso se considere que Le Bris já tenha maximizado seu potencial como técnico, mas será que o Sunderland deveria oferecer a Frank uma chance de redenção?