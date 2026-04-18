VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN
Christian Guinin

Traduzido por

Será que a participação na Copa do Mundo está em risco? O FC Bayern de Munique anuncia lesão de seu craque do ataque

O FC Bayern de Munique terá que passar sem o jogador da seleção nacional Serge Gnabry na reta final da temporada.

O atacante sofreu uma distensão nos adutores da coxa direita, conforme constatado por um exame realizado pela equipe médica do time de Munique, conforme informou o clube campeão recordista na noite de sábado. O clube prevê uma “ausência prolongada”.

  • O jogador de 30 anos ainda estava no time titular na partida de volta das quartas de final contra o Real Madrid na última quarta-feira, mas foi substituído após cerca de uma hora e substituído por Jamal Musiala. No entanto, não havia indícios de lesão naquele momento.

    Serge Gnabry não vai jogar pelo Bayern de Munique contra o VfB Stuttgart

    Gnabry certamente ficará de fora do próximo jogo da Bundesliga contra o VfB Stuttgart, no qual o clube mais título da Alemanha pode garantir antecipadamente o título do campeonato alemão com apenas um ponto conquistado. No entanto, ainda não está claro por quanto tempo ele ficará afastado além disso.

    Gnabry também está na lista do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para a Copa do Mundo que acontecerá no verão nos EUA, no México e no Canadá. Se o jogador de 30 anos terá que se preocupar com a participação no torneio (de 11 de junho a 19 de julho) também permanece incerto por enquanto.

