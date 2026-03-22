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Será que a meta de 1.000 gols de Cristiano Ronaldo se tornou uma “obsessão”? Roberto Martinez aborda os receios de que o maior jogador de todos os tempos português possa deixar de passar a bola aos companheiros
Ronaldo se orgulha de ser um jogador que pensa no time
Embora o pentacampeão da Bola de Ouro tenha sido uma presença marcante ao longo de duas décadas repletas de recordes — com o Manchester United, o Real Madrid, a Juventus e o Al-Nassr se beneficiando de seus talentos aparentemente sobrenaturais —, o eterno atacante sempre se orgulhou de ser um jogador de equipe.
Ele exige nada menos do que o melhor de si mesmo e daqueles que compartilham o mesmo vestiário. Ronaldo quer ter sucesso, tendo adquirido o gosto pelas comemorações de conquistas de troféus, mas está ciente de que a maioria das grandes honras requer esforço coletivo para ser garantida.
O maior de todos os tempos português continua em grande forma aos 41 anos e está se aproximando rapidamente da marca dos quatro dígitos em gols em competições oficiais. Ele marcou 143 gols pela seleção de seu país, mas uma lesão inoportuna fez com que fosse deixado de fora da última convocação de Portugal — a última antes da seleção para a Copa do Mundo.
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A meta de 1.000 gols é uma distração para Ronaldo?
Espera-se que Martinez convoque CR7 neste verão, já que ele disputará sua sexta fase final da Copa do Mundo, e o técnico espanhol não tem preocupações quanto à concentração de seu capitão carismático. Questionado se preferiria que Ronaldo não tivesse a distração dos 1.000 gols, Martinez disse: “Não concordo com isso. Se Cristiano tivesse jogado o Campeonato Europeu focado em marcar um gol para quebrar outro recorde, a assistência para Bruno Fernandes contra a Turquia não teria acontecido.
“Não é verdade que nossos jogadores tenham recordes ou metas pessoais em mente. A única coisa que vi no Campeonato Europeu foi um tipo diferente de responsabilidade nos jogadores mais experientes, uma responsabilidade máxima para ter um desempenho de ponta no torneio.”
Por que mais um recorde não afetará o “legado” de Ronaldo
Quando questionado mais detalhadamente sobre se uma meta de gols significativa poderia influenciar Ronaldo de alguma forma, Martinez acrescentou: “Não, porque não vejo o Cris jogando com a ansiedade ou a intenção de chegar aos 1.000 gols. Quer ele tenha 950 ou 1.050 gols, o legado é o mesmo. Isso não vai mudar nada. Isso é conversa de fora.”
Questionado sobre se Ronaldo compartilha dessa mentalidade, tendo já conquistado tanto no mais alto nível, Martinez continuou: “Com certeza. Porque já tivemos jogos em que o Cris fica de frente para o gol e procura a assistência. É um aspecto que valorizo muito. É muito importante. Um atacante não se resume a marcar gols, trata-se de tomar as decisões certas dentro da área. É para isso que servem as assistências. E as assistências são mais importantes do que os gols, em geral.
“Estamos falando de um atacante que marcou 25 gols em 30 jogos. Mas valorizo muito mais o comportamento dentro da área. E Cristiano não tem a obsessão de que as pessoas falam de fora em relação ao seu milésimo gol. Porque o comportamento dele não é assim. Não posso falar pelo clube, mas aqui na seleção não é assim.”
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Rumores sobre transferências na Arábia Saudita em meio à contagem regressiva para a Copa do Mundo
Ronaldo marcou mais 22 gols pelo Al-Nassr nesta temporada, enquanto busca conquistar a terceira Chuteira de Ouro consecutiva na Liga Profissional da Arábia Saudita. Questões têm surgido sobre seu futuro no Oriente Médio, após ele ter entrado em greve em determinado momento, com rumores de que existem cláusulas de rescisão em seu lucrativo contrato que podem ser acionadas na janela de transferências do verão.
Seu foco estará voltado para a busca pela glória na Copa do Mundo durante grande parte de junho e julho, enquanto ele tenta igualar seu eterno rival Lionel Messi conquistando o maior dos troféus. Ele já saboreou as vitórias no Campeonato Europeu e na Liga das Nações da UEFA com Portugal, mas ainda não experimentou a sensação de conquistar um título mundial.
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