Embora o pentacampeão da Bola de Ouro tenha sido uma presença marcante ao longo de duas décadas repletas de recordes — com o Manchester United, o Real Madrid, a Juventus e o Al-Nassr se beneficiando de seus talentos aparentemente sobrenaturais —, o eterno atacante sempre se orgulhou de ser um jogador de equipe.

Ele exige nada menos do que o melhor de si mesmo e daqueles que compartilham o mesmo vestiário. Ronaldo quer ter sucesso, tendo adquirido o gosto pelas comemorações de conquistas de troféus, mas está ciente de que a maioria das grandes honras requer esforço coletivo para ser garantida.

O maior de todos os tempos português continua em grande forma aos 41 anos e está se aproximando rapidamente da marca dos quatro dígitos em gols em competições oficiais. Ele marcou 143 gols pela seleção de seu país, mas uma lesão inoportuna fez com que fosse deixado de fora da última convocação de Portugal — a última antes da seleção para a Copa do Mundo.