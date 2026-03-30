Será que a Itália vai acabar com o jejum na Copa do Mundo? A renovada Azzurra de Gennaro Gattuso busca exorcizar seus demônios contra a Bósnia e Herzegovina

Como Locatelli admitiu, porém, ainda há trabalho a ser feito. “Ainda não tiramos um peso das costas”, disse o jogador de 28 anos, “porque ainda temos uma final da repescagem pela frente”.

Pelo lado positivo, vencer o País de Gales em Cardiff teria sido um desafio mais difícil do que superar a Bósnia e Herzegovina em Zenica — e é por isso que vários membros da equipe de Gattuso foram vistos comemorando a vitória nos pênaltis dos balcânicos na quinta-feira.

A equipe de Sergej Barbarez ocupa a 66ª posição no ranking mundial da FIFA (a Itália, apesar de todas as dificuldades, está em 12º) e continua dependendo fortemente de seu capitão de 40 anos, artilheiro e recordista de partidas disputadas, Edin Dzeko, para marcar gols. No entanto, os bósnios estiveram a 13 minutos de garantir a classificação automática antes de perderem a liderança para a Áustria em sua última partida da fase de grupos, enquanto provaram seu valor após ficarem atrás no placar tanto na partida quanto na disputa de pênaltis no Cardiff City Stadium.

Além disso, toda a pressão recai sobre a Azzurri. O futebol italiano está em uma situação difícil no momento. Além da seleção nacional ter ficado de fora de duas Copas do Mundo pela primeira vez na história, a força do campeonato nacional está mais uma vez sob sério escrutínio, já que nenhum time da Série A conseguiu chegar às quartas de final da Liga dos Campeões desta temporada.

No entanto, há um otimismo cauteloso em torno deste último passo crucial rumo a algum tipo de redenção. Tonali está mostrando por que uma infinidade de clubes da Premier League quer contratá-lo neste verão, o zagueiro Alessandro Bastoni, igualmente cobiçado, retornou na hora certa após se recuperar de uma lesão na semana passada, e a Itália também possui, de modo geral, um time mais forte do que os bósnios.

No entanto, eles também contam com um técnico que conseguiu restaurar um pouco da confiança na Azzurra após derrotas consecutivas nas repescagens da Copa do Mundo.

Eles sem dúvida tinham jogadores melhores nas derrotas anteriores para a Suécia e a Macedônia do Norte, mas, como Fabio Capello disse à Gazzetta dello Sport na semana passada, aquelas equipes não pareciam tão unidas quanto o grupo de Gattuso. “Contra a Irlanda do Norte”, disse o ícone do futebol italiano, “vimos uma equipe que se dedicou de corpo e alma”.

Uma demonstração semelhante de esforço é essencial em Zenica, pois eles não estarão apenas enfrentando a Bósnia e Herzegovina, mas também lutando contra os mesmos “demônios” que Tonali disse terem visto antes da semifinal. “Não estou dizendo que estávamos com medo”, disse o ex-meio-campista do Milan, “mas, infelizmente, pode acontecer de pensarmos nessas derrotas passadas”.

Não pode haver desculpas, porém. “Não há outra opção a não ser vencer”, disse Tonali. Eles devem isso a si mesmos. Ao seu técnico. A todo o movimento do futebol italiano. E, talvez o mais importante de tudo, às crianças carentes que estão desesperadas para saber como é ver seu país disputar uma Copa do Mundo.