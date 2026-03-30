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Gattuso Italy World Cup play-off GFXGOAL
Mark Doyle

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Será que a Itália vai acabar com o jejum na Copa do Mundo? A renovada Azzurra de Gennaro Gattuso busca exorcizar seus demônios contra a Bósnia e Herzegovina

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Bósnia e Herzegovina x Itália
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G. Gattuso
S. Tonali

A Itália é uma potência da Copa do Mundo. Apenas o Brasil, pentacampeão, conquistou o título mais vezes do que a Azzurri (quatro). No entanto, já se passaram 20 anos desde a última vez que a Itália levantou o troféu. Pior ainda, a seleção não conseguiu se classificar para as duas últimas edições do torneio, o que significa que há toda uma geração que nunca viu seu país disputar uma Copa do Mundo.

Seria tentador imitar Helen Lovejoy e clamar: “Alguém, por favor, pense nas crianças?!” Mas os jogadores já estão fazendo isso. “Sabemos muito bem que somos responsáveis por todas aquelas crianças lá fora e por todo o movimento do futebol italiano”, disse o meio-campista Manuel Locatelli à RAI Sport na semana passada. “Certamente não nos falta motivação.”

Eles também estão a apenas uma vitória de acabar com o exílio internacional da Itália, em grande parte autoinfligido, já que a Azzurra venceu a Irlanda do Norte por 2 a 0 em Bergamo na última quinta-feira, garantindo uma final da repescagem contra a Bósnia e Herzegovina na terça-feira.

Então, como estão Locatelli e companhia se preparando para um jogo de importância monumental não apenas para a seleção nacional, mas para o calcio em geral? A Itália está bem posicionada para pôr fim ao seu calvário na Copa do Mundo? Ou corre o risco de sofrer ainda mais desgraças?...

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    Spalletti, o salvador...

    Por mais surpreendente que possa parecer, havia de fato uma dúvida genuína sobre se a Itália conseguiria sequer chegar às repescagens. Quando Luciano Spalletti deixou o cargo no verão passado, a seleção nacional estava em total desorganização.

    Spalletti deveria ter sido o salvador da Azzurra. Ele havia preenchido o enorme vazio deixado por Roberto Mancini depois que o vencedor da Euro 2020 se demitiu de forma sensacional em agosto de 2023 e era universalmente considerado o substituto ideal, tendo acabado de levar o Napoli ao primeiro título da Série A desde os tempos de Diego Maradona.

    No entanto, embora Spalletti tenha estabilizado o time o suficiente para garantir uma vaga na Euro 2024, o torneio foi um desastre para a Itália e, particularmente, para o técnico. Talvez já estivesse claro de antemão que o elenco de Spalletti carecia de qualidade, mas ele tomou várias decisões táticas e de escalação intrigantes na Alemanha.

    O resultado final foi a pior defesa de título em um Campeonato Europeu desde a Grécia em 2008, com a Azzurra, que precisou de um gol de empate aos 98 minutos contra a Croácia apenas para passar da fase de grupos, sendo eliminada após uma derrota vergonhosamente fraca para a Suíça.

    Spalletti, portanto, precisava de um início forte na campanha de qualificação para a Copa do Mundo de 2026. Em vez disso, a equipe sofreu um revés chocante que pôs fim prematuro à sua gestão.


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    "Nossos torcedores não merecem isso"

    Em 6 de junho do ano passado, a Itália foi derrotada por 3 a 0 pela Noruega em Oslo — e o placar final, na verdade, foi generoso para com os visitantes. A equipe de Spalletti foi absolutamente péssima do início ao fim, totalmente desprovida de qualidade e personalidade.

    “Não tenho palavras”, admitiu um Gigi Donnarumma visivelmente atordoado. “Tudo o que posso dizer é que nossos torcedores não merecem isso, e precisamos encontrar forças em algum lugar, porque somos a Itália e esse tipo de partida é inaceitável.”

    Spalletti, sem surpresa, concordou. “Precisamos encontrar algo a mais”, admitiu. “Caso contrário, algo precisa mudar.”

    Inevitavelmente, esse “algo” era o técnico, e a decisão tomada após o desastre contra a Noruega foi dispensar Spalletti — mas somente depois de permitir que ele permanecesse no comando para a vitória por 2 a 0 sobre a Moldávia, três dias depois, numa tentativa de minimizar o impacto.

    Naquele momento, porém, as perspectivas de classificação da equipe pareciam sombrias — especialmente porque havia uma preocupante escassez de candidatos fortes para suceder Spalletti no comando.


  • Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    A aposta em Gattuso

    Claudio Ranieri era a escolha mais popular, mas o querido campeão da Premier League recusou-se a voltar atrás em sua decisão de assumir uma função de consultor no clube de sua cidade natal, a Roma, após encerrar sua carreira de treinador no final da temporada 2024-25, enquanto o vencedor do Scudetto, Stefano Pioli, preferiu assumir o comando da Fiorentina.

    Como resultado, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) se mostrou receptiva à ideia de tentar reviver o espírito de 2006 contratando um membro da seleção campeã da Copa do Mundo de Marcello Lippi. Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro foram considerados, mas o presidente Gabriele Gravina optou por Gattuso, o ex-meio-campista com uma trajetória de treinador cheia de altos e baixos.

    “Ele tem as qualidades, a determinação e, acima de tudo, o desejo de conquistar algo grandioso para a Azzurra e nosso país”, insistiu Gravina. “A seleção nacional precisa dele, e Gattuso atendeu ao chamado da Azzurra sem hesitar. Ele respondeu com o mesmo entusiasmo que demonstrou quando foi convocado como jogador.

    “Não cometeria o erro de reduzir seu comprometimento a mero entusiasmo, porém. Há muito mais do que isso. Um grande espírito de sacrifício, enorme profissionalismo e um nível extraordinário de preparação. O que me impressionou desde o início foi sua disposição de colocar o ‘nós’ à frente do ‘eu’.

    "Mas estamos confiantes nas qualidades técnicas de Rino. Há evidências concretas de suas habilidades, e estou convencido de que ele será um homem de resultados. Ele conhece muito bem o futebol italiano, incluindo a mentalidade dos jogadores e a pressão da mídia, tendo vivenciado ambientes intensos como o Napoli e o Milan. Pessoalmente, sempre apreciei seu trabalho com os jovens jogadores.

    "Ele quis imediatamente enviar mensagens muito claras, transbordando entusiasmo. Ele me disse logo de cara que ninguém vence sozinho. Nós vencemos juntos, vamos para a Copa do Mundo juntos."

    Isso ainda está para ser visto, mas Gattuso pelo menos colocou a equipe em posição de se classificar pela primeira vez desde 2014.

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    "Adoro essa camiseta"

    Considerando que a campanha da Itália na fase de grupos começou e terminou com derrotas devastadoras por três gols de diferença para a Noruega, pode-se argumentar que a equipe não melhorou de fato sob o comando de Gattuso. Na verdade, como o próprio técnico admitiu, sua equipe desistiu durante o segundo tempo da derrota por 4 a 1 em San Siro, em novembro, assim que Erling Haaland e companhia começaram a exercer uma pressão forte.

    No entanto, embora ainda reste muito a ser visto se a Itália pode competir com as principais seleções do futebol internacional, houve definitivamente um progresso desde junho passado. Os dois jogos contra Israel ilustram bem isso.

    A Itália mostrou-se preocupantemente vulnerável e propensa a erros na louca vitória por 5 a 4 em Debrecen, mas muito mais sólida e segura de si ao garantir uma vitória por 3 a 0 no confronto de volta em Udine, em outubro passado.

    A diferença mais óbvia entre a Itália de Gattuso e a de Spalletti é o senso de união. O meio-campista Sandro Tonali disse, após a vitória sobre a Irlanda do Norte, que os jogadores têm se “sentido positivos desde que o técnico chegou” — e é fácil entender o porquê. Pode haver dúvidas contínuas sobre a perspicácia tática de Gattuso, mas ele é inegavelmente uma personalidade cativante e apaixonada.

    “O técnico tem muito amor pela camisa da Azzurra”, disse o craque Moise Kean à Sky Sport Italia. “Ele nos incentiva a nunca desistir.”

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    Manter a calma

    No entanto, Gattuso claramente não é só garra e determinação. Ele tomou algumas decisões muito perspicazes antes e durante a partida contra a seleção da Irlanda do Norte.

    Até mesmo a escolha do local foi inspirada, com Gattuso desempenhando um papel fundamental na decisão de realizar a semifinal na New Balance Arena, em Bergamo — em vez do muito maior Stadio Giuseppe Meazza, em San Siro —, pois acreditava, com razão, que a torcida não seria tão rápida em se voltar contra sua equipe.

    “Se houvesse 70 mil pessoas nas arquibancadas, acredite, uns bons 30% teriam começado a vaiar no intervalo”, disse o ex-jogador do AC Milan, aludindo ao fato de que o jogo ainda estava sem gols no intervalo. “Portanto, fizemos bem em escolher Bergamo, porque os torcedores nos ajudaram e foram fundamentais para não colocar mais pressão sobre meus jogadores.”

    Gattuso também merece crédito por ter se mantido tão calmo quanto a torcida. O primeiro tempo foi, como ele mesmo admitiu, “uma luta” — sobretudo devido à importância do momento. Kean admitiu abertamente depois que sentiu o peso da Copa do Mundo sobre seus ombros até garantir a vitória com o segundo gol da noite, enquanto Tonali reconheceu que havia muita tensão dentro da equipe antes de abrir o placar aos 56 minutos.

    “Houve algum nervosismo no início do segundo tempo”, disse o craque do Newcastle à RAI Sport, “mas depois de abrir o placar, realmente começamos a nos sentir livres da pressão com nossa mentalidade.”

    Mais uma vez, Gattuso foi fundamental nesse aspecto, lembrando aos seus jogadores durante o intervalo que não havia motivo para frustração. “Vocês não achavam que ia ser fácil, achavam?”, perguntou ele durante a conversa com a equipe no intervalo. Gattuso também fez um importante ajuste tático ao pedir a Locatelli que avançasse em vez de continuar tão recuado.

    “Eu tinha a sensação em campo de que poderia ajudar mais a equipe daquela posição”, explicou o meio-campista da Juventus à RAI, “mas o técnico me disse para assumir uma função mais avançada, e nos saímos melhor no segundo tempo.”

  • Sandro TonaliGetty

    'De corpo e alma'

    Como Locatelli admitiu, porém, ainda há trabalho a ser feito. “Ainda não tiramos um peso das costas”, disse o jogador de 28 anos, “porque ainda temos uma final da repescagem pela frente”.

    Pelo lado positivo, vencer o País de Gales em Cardiff teria sido um desafio mais difícil do que superar a Bósnia e Herzegovina em Zenica — e é por isso que vários membros da equipe de Gattuso foram vistos comemorando a vitória nos pênaltis dos balcânicos na quinta-feira.

    A equipe de Sergej Barbarez ocupa a 66ª posição no ranking mundial da FIFA (a Itália, apesar de todas as dificuldades, está em 12º) e continua dependendo fortemente de seu capitão de 40 anos, artilheiro e recordista de partidas disputadas, Edin Dzeko, para marcar gols. No entanto, os bósnios estiveram a 13 minutos de garantir a classificação automática antes de perderem a liderança para a Áustria em sua última partida da fase de grupos, enquanto provaram seu valor após ficarem atrás no placar tanto na partida quanto na disputa de pênaltis no Cardiff City Stadium.

    Além disso, toda a pressão recai sobre a Azzurri. O futebol italiano está em uma situação difícil no momento. Além da seleção nacional ter ficado de fora de duas Copas do Mundo pela primeira vez na história, a força do campeonato nacional está mais uma vez sob sério escrutínio, já que nenhum time da Série A conseguiu chegar às quartas de final da Liga dos Campeões desta temporada.

    No entanto, há um otimismo cauteloso em torno deste último passo crucial rumo a algum tipo de redenção. Tonali está mostrando por que uma infinidade de clubes da Premier League quer contratá-lo neste verão, o zagueiro Alessandro Bastoni, igualmente cobiçado, retornou na hora certa após se recuperar de uma lesão na semana passada, e a Itália também possui, de modo geral, um time mais forte do que os bósnios.

    No entanto, eles também contam com um técnico que conseguiu restaurar um pouco da confiança na Azzurra após derrotas consecutivas nas repescagens da Copa do Mundo.

    Eles sem dúvida tinham jogadores melhores nas derrotas anteriores para a Suécia e a Macedônia do Norte, mas, como Fabio Capello disse à Gazzetta dello Sport na semana passada, aquelas equipes não pareciam tão unidas quanto o grupo de Gattuso. “Contra a Irlanda do Norte”, disse o ícone do futebol italiano, “vimos uma equipe que se dedicou de corpo e alma”.

    Uma demonstração semelhante de esforço é essencial em Zenica, pois eles não estarão apenas enfrentando a Bósnia e Herzegovina, mas também lutando contra os mesmos “demônios” que Tonali disse terem visto antes da semifinal. “Não estou dizendo que estávamos com medo”, disse o ex-meio-campista do Milan, “mas, infelizmente, pode acontecer de pensarmos nessas derrotas passadas”.

    Não pode haver desculpas, porém. “Não há outra opção a não ser vencer”, disse Tonali. Eles devem isso a si mesmos. Ao seu técnico. A todo o movimento do futebol italiano. E, talvez o mais importante de tudo, às crianças carentes que estão desesperadas para saber como é ver seu país disputar uma Copa do Mundo.

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