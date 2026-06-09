Será que a Inglaterra depende demais de Harry Kane? O atacante, que bateu o recorde com 79 gols, compara-se a Erling Haaland e Kylian Mbappé

Enquanto a Inglaterra tenta pôr fim a 60 anos de sofrimento, os holofotes continuam firmemente voltados para seu capitão, que vem quebrando recordes. Ao falar sobre a pressão de atuar no maior palco do futebol, Kane reconheceu que liderar o ataque de uma grande seleção naturalmente acarreta uma grande expectativa de marcar gols.

Comparando sua situação à de outras superestrelas mundiais, Kane disse à ITV Football: “Acho que, em qualquer time, há uma expectativa de que o principal atacante marque gols. Pense no Erling, da Noruega, e no Mbappé, da França: quando você tem um artilheiro principal no time, espera-se que ele marque os gols. Isso não significa que seja algo ruim”.

Ele acrescentou: “Eu realmente acho que temos gols vindos de outras áreas da equipe. Quando você olha para o elenco que escolhemos, também temos grandes vencedores na equipe. Praticamente todos tiveram temporadas de sucesso este ano em termos de troféus no elenco, o que eu acho que é um fator importante.”



