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Será que a Inglaterra depende demais de Harry Kane? O atacante, que bateu o recorde com 79 gols, compara-se a Erling Haaland e Kylian Mbappé
A pressão de marcar gols e comparações com os melhores
Enquanto a Inglaterra tenta pôr fim a 60 anos de sofrimento, os holofotes continuam firmemente voltados para seu capitão, que vem quebrando recordes. Ao falar sobre a pressão de atuar no maior palco do futebol, Kane reconheceu que liderar o ataque de uma grande seleção naturalmente acarreta uma grande expectativa de marcar gols.
Comparando sua situação à de outras superestrelas mundiais, Kane disse à ITV Football: “Acho que, em qualquer time, há uma expectativa de que o principal atacante marque gols. Pense no Erling, da Noruega, e no Mbappé, da França: quando você tem um artilheiro principal no time, espera-se que ele marque os gols. Isso não significa que seja algo ruim”.
Ele acrescentou: “Eu realmente acho que temos gols vindos de outras áreas da equipe. Quando você olha para o elenco que escolhemos, também temos grandes vencedores na equipe. Praticamente todos tiveram temporadas de sucesso este ano em termos de troféus no elenco, o que eu acho que é um fator importante.”
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Em busca da Bola de Ouro e da glória individual
A transferência de Kane para o Bayern de Munique fez com que sua cotação subisse ainda mais, com o atacante tendo o potencial de se tornar o primeiro inglês a ganhar a Bola de Ouro desde Michael Owen em 2001. Depois de marcar mais de 60 gols em todas as competições nesta temporada, ele está firmemente na disputa ao lado de nomes como Haaland e Mbappé.
Refletindo sobre o melhor momento de sua carreira, ele afirmou: “Sim, as pessoas podem dizer que vão contar comigo, mas acho que essa é uma responsabilidade que tenho assumido ao longo de toda a minha carreira. Não vencemos com a camisa da Inglaterra há 60 anos e já estivemos extremamente perto. Temos batido nessa porta, assim como eu fiz na minha carreira. Agora, sabe, é hora de cruzar essa linha com certeza.”
Pico físico e oportunidades profissionais
O jogador de 32 anos sente que está chegando à América do Norte em plena forma física, apesar das preocupações com o esgotamento após uma longa temporada no campeonato nacional. Como o torneio provavelmente será sua última chance de liderar os Três Leões em uma Copa do Mundo, Kane está encarando o desafio com uma confiança renovada.
O atacante mostrou-se otimista quanto à sua forma física atual, dizendo aos repórteres: “Esta é a melhor oportunidade que terei na minha carreira para ganhar uma Copa do Mundo”, ao mesmo tempo em que observou que sente que está chegando à competição na melhor forma física de toda a sua carreira.
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Acabando com a espera por um título importante
O histórico de fracassos por pouco da Inglaterra sob o comando de Gareth Southgate — e agora com Thomas Tuchel — deixou uma sede de vitória no elenco que Kane está desesperado para saciar. Tendo feito parte das equipes que ficaram aquém do objetivo em 2018, 2021 e 2024, o capitão acredita que a experiência coletiva do grupo é agora seu maior trunfo.
Kane está convencido de que a pressão do momento deve ser usada como combustível, e não como uma distração. Ele acredita que, se ele e seus companheiros conseguirem se expressar livremente, essas décadas de decepção poderão finalmente ser deixadas para trás. Para o jogador com 79 gols pela seleção, superar recordes pessoais, como a marca de Gary Lineker na Copa do Mundo, é secundário em relação ao objetivo final de levantar o troféu em solo americano.