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Mexico Azteca GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Será que a Inglaterra conseguirá superar a história, a altitude e a atmosfera da mítica fortaleza do Azteca, no México, e manter vivo seu sonho na Copa do Mundo?

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México x Inglaterra

A Inglaterra pode ter conseguido uma grande reviravolta contra a República Democrática do Congo momentos antes, mas Thomas Tuchel não pôde deixar de voltar sua atenção, quase imediatamente, para a “Missão Impossível” de sua equipe no México. “Acabei de sair dessa partida e ainda estou tentando aproveitar o momento”, disse o alemão aos repórteres depois que dois gols de Harry Kane no final da partida garantiram aos Três Leões uma vitória dramática por 2 a 1 em Atlanta.

"Mas agora vocês vão jogar contra o México no Azteca. É talvez um dos jogos mais bonitos e emocionantes que se pode ter, mesmo que haja muitos, muitos, muitos obstáculos nos esperando."

Tuchel não está errado. Apesar das dúvidas legítimas sobre a força da seleção de Javier Aguirre antes do início da Copa do Mundo de 2026, o México ganhou um grande ímpeto em sua trajetória até as oitavas de final, e o Azteca é uma das principais razões para isso.

  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    Momentos mágicos

    O Azteca é um estádio verdadeiramente mítico, palco de algumas das partidas e momentos mais memoráveis da história do futebol mundial.

    Há uma placa no estádio em homenagem ao “Jogo do Século” entre Itália e Alemanha Ocidental na Copa do Mundo de 1970, mas o local também foi palco da final em que a lenda brasileira Pelé liderou a melhor seleção de todos os tempos rumo à mais icônica das conquistas do torneio.

    Para alguns, porém, o Azteca ficará para sempre associado a Diego Maradona, que, em quatro minutos mágicos na Cidade do México em 1986, marcou o gol mais polêmico da história do futebol — e também o mais bonito.

    No entanto, a própria história do México no torneio está ligada ao Azteca.

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  • FBL-MEXICO-WORLD CUP 1986-MEXICO-BELGIUMAFP

    A chave para o sucesso

    O El Tri já participou de 17 Copas do Mundo anteriores. Apenas duas vezes chegou às quartas de final e, em ambas as ocasiões, foi a única nação anfitriã.

    Em 1970, o México disputou todas as três partidas da fase de grupos no Azteca, onde empatou com a União Soviética antes de derrotar El Salvador e a Bélgica, garantindo assim a classificação para a fase eliminatória.

    No entanto, apesar de terminar empatado em pontos com os soviéticos, o México ficou com a segunda colocação após o sorteio, o que significou ter que disputar as quartas de final contra a Itália em Toluca, em vez de enfrentar o Uruguai no Azteca. Talvez inevitavelmente, o El Tri foi goleado por 4 a 1 pelos Azzurri.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um clima incrível

    O México passou por uma decepção semelhante depois de ter sido retirado de seu território em 1986. Tendo mais uma vez permanecido invicto no Azteca na fase de grupos, o México derrotou a Bulgária no mesmo estádio nas oitavas de final, garantindo assim um confronto nas quartas de final contra a Alemanha Ocidental.

    No entanto, a partida foi disputada em Monterrey, onde o El Tri sofreu uma derrota agonizante por 4 a 1 nos pênaltis, após empatar em 0 a 0 com a equipe que acabaria sendo vice-campeã.

    Para muitos mexicanos, a escolha do local foi um fator determinante, já que o consenso geral era de que eles teriam derrotado os alemães no Azteca. Por quê? Por causa da atmosfera, em todos os sentidos.

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  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O 12º jogador do México

    Para começar, o Azteca é um estádio magnífico com capacidade para mais de 87 mil pessoas; portanto, quando está lotado até a última fileira com torcedores mexicanos — como será no confronto das oitavas de final deste domingo contra a Inglaterra —, ele tem o poder tanto de inspirar quanto de intimidar.

    Como Aguirre disse após a vitória por 3 a 0 sobre o Equador nas oitavas de final, a torcida do Azteca tem sido o “12º jogador” de sua equipe na Copa do Mundo.

    “Não quero dizer que não tenhamos apoio em outros lugares”, esclareceu o técnico após a terceira vitória consecutiva na Copa do Mundo na Cidade do México, sem sofrer nenhum gol. “Mas aqui sabemos que temos um país inteiro nos apoiando, e isso nos motiva muito. Diria que estamos todos animados com o que está por vir.”

    A Inglaterra, por outro lado, encara sua visita ao Azteca com apreensão, e isso se deve a outro grande aspecto do estádio: o fato de ele estar localizado a 7.300 pés (2.200 metros) acima do nível do mar.

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    'Grande desvantagem'

    “A altitude será, é claro, uma grande desvantagem, porque não podemos nos adaptar fisicamente a ela em quatro dias”, disse Tuchel após a vitória sobre a República Democrática do Congo. “Isso simplesmente leva muito tempo. Temos apenas três dias entre esta partida e a próxima. Essa é uma vantagem enorme que o México terá.”

    Os anfitriões certamente estarão mais bem aclimatados ao Azteca, onde o ar é mais rarefeito, o que significa que menos oxigênio chega à corrente sanguínea e isso, por sua vez, resulta em aumento da frequência cardíaca, desidratação e fadiga.

    A estratégia preferida para lidar com a altitude é chegar semanas antes para acostumar o corpo às condições, mas a única alternativa disponível para a Inglaterra é tentar chegar o mais próximo possível do início da partida para neutralizar os efeitos.

    Não é uma preparação “nem um pouco ideal”, como disse o técnico da República Tcheca, Miroslav Koubek, e a opinião dele deve ser de grande relevância para a Inglaterra, já que sua equipe já fez o que Harry Kane e companhia estão prestes a fazer: jogar uma partida em Atalanta e, em seguida, enfrentar o El Tri em sua fortaleza na Cidade do México.

    Talvez sem surpresa, as coisas não correram bem para os tchecos, que sofreram uma derrota por 3 a 0 no Azteca, o que pôs fim à sua participação na Copa do Mundo.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Em boa situação'

    É claro que é preciso dizer que a Inglaterra é uma seleção muito mais forte do que a República Tcheca, embora também valha a pena ressaltar que, embora o México não tenha perdido no Azteca desde 2013, enfrentou apenas uma seleção do top 10 nesse período — Portugal, em março deste ano. No entanto, Tuchel está, com razão, cauteloso em relação ao obstáculo que se interpôs entre os Três Leões e uma vaga nas quartas de final.

    O Equador chegou ao Azteca na terça-feira cheio de confiança após uma vitória histórica sobre a Alemanha e sem grandes preocupações em jogar em altitude, já que há muito tempo sedia partidas das eliminatórias da Copa do Mundo em Quito; no entanto, não conseguiu lidar com a torcida.

    “O estádio inteiro está torcendo por eles”, explicou o meio-campista equatoriano John Yeboah, “e acho que isso lhes dá um grande impulso”.

    O vínculo que se formou entre a equipe e a torcida certamente tem sido mutuamente benéfico. Com quatro vitórias consecutivas na Copa do Mundo, o México certamente fez muito para unir um país que estava em turbulência há menos de um mês.

    “É verdade que, neste momento, nesta semana ou nas duas últimas, há muita alegria, inclusive internamente”, disse Aguirre antes do quarto jogo em um estádio que enche seus jogadores de confiança. “Dá para perceber só de assistir ao treino. Eles levam o treino a sério, mas, quando se trata de fazer ajustes, são disciplinados.

    “Eu sinto... Já passei por altos e baixos na seleção, mas estamos em uma boa fase.” Na verdade, o México não poderia estar em lugar melhor para um confronto na Copa do Mundo contra a Inglaterra do que seu amado Azteca.

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