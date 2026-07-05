Será que a Inglaterra conseguirá superar a história, a altitude e a atmosfera da mítica fortaleza do Azteca, no México, e manter vivo seu sonho na Copa do Mundo?

“A altitude será, é claro, uma grande desvantagem, porque não podemos nos adaptar fisicamente a ela em quatro dias”, disse Tuchel após a vitória sobre a República Democrática do Congo. “Isso simplesmente leva muito tempo. Temos apenas três dias entre esta partida e a próxima. Essa é uma vantagem enorme que o México terá.”

Os anfitriões certamente estarão mais bem aclimatados ao Azteca, onde o ar é mais rarefeito, o que significa que menos oxigênio chega à corrente sanguínea e isso, por sua vez, resulta em aumento da frequência cardíaca, desidratação e fadiga.

A estratégia preferida para lidar com a altitude é chegar semanas antes para acostumar o corpo às condições, mas a única alternativa disponível para a Inglaterra é tentar chegar o mais próximo possível do início da partida para neutralizar os efeitos.

Não é uma preparação “nem um pouco ideal”, como disse o técnico da República Tcheca, Miroslav Koubek, e a opinião dele deve ser de grande relevância para a Inglaterra, já que sua equipe já fez o que Harry Kane e companhia estão prestes a fazer: jogar uma partida em Atalanta e, em seguida, enfrentar o El Tri em sua fortaleza na Cidade do México.

Talvez sem surpresa, as coisas não correram bem para os tchecos, que sofreram uma derrota por 3 a 0 no Azteca, o que pôs fim à sua participação na Copa do Mundo.