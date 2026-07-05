Será que a Inglaterra conseguirá superar a história, a altitude e a atmosfera da mítica fortaleza do Azteca, no México, e manter vivo seu sonho na Copa do Mundo?

É claro que é preciso dizer que a Inglaterra é uma seleção muito mais forte do que a República Tcheca, embora também valha a pena ressaltar que, embora o México não tenha perdido no Azteca desde 2013, enfrentou apenas uma seleção do top 10 nesse período — Portugal, em março deste ano. No entanto, Tuchel está, com razão, cauteloso em relação ao obstáculo que se interpôs entre os Três Leões e uma vaga nas quartas de final.
O Equador chegou ao Azteca na terça-feira cheio de confiança após uma vitória histórica sobre a Alemanha e sem grandes preocupações em jogar em altitude, já que há muito tempo sedia partidas das eliminatórias da Copa do Mundo em Quito; no entanto, não conseguiu lidar com a torcida.
“O estádio inteiro está torcendo por eles”, explicou o meio-campista equatoriano John Yeboah, “e acho que isso lhes dá um grande impulso”.
O vínculo que se formou entre a equipe e a torcida certamente tem sido mutuamente benéfico. Com quatro vitórias consecutivas na Copa do Mundo, o México certamente fez muito para unir um país que estava em turbulência há menos de um mês.
“É verdade que, neste momento, nesta semana ou nas duas últimas, há muita alegria, inclusive internamente”, disse Aguirre antes do quarto jogo em um estádio que enche seus jogadores de confiança. “Dá para perceber só de assistir ao treino. Eles levam o treino a sério, mas, quando se trata de fazer ajustes, são disciplinados.
“Eu sinto... Já passei por altos e baixos na seleção, mas estamos em uma boa fase.” Na verdade, o México não poderia estar em lugar melhor para um confronto na Copa do Mundo contra a Inglaterra do que seu amado Azteca.