Será que a grande transferência está cada vez mais próxima? Uli Hoeneß teria se envolvido nas negociações para contratar o jogador do FC Bayern

O The Athletic afirmou, no entanto, que Diomande teria sido o principal alvo de transferência do Bayern, mas que sua contratação provavelmente ultrapassaria a marca de 100 milhões de euros. Um valor muito alto para o FCB.

Ou será que, no fim das contas, Dusan Vlahovic vai parar em Munique? Recentemente, o jornal italiano Gazzetta dello Sport noticiou que o Bayern é o destino dos sonhos do atacante da Juventus de Turim.

Durante esta temporada, os rumores sobre uma possível transferência do sérvio, cujo contrato com a Velha Senhora expira no final da temporada, para Munique nunca cessaram. E esta está longe de ser a primeira temporada em que Vlahovic é associado ao Bayern. Já havia especulações desse tipo por volta da assinatura dele com a Juventus no início de 2022.

A Juve, por outro lado, gostaria de renovar com Vlahovic. No entanto, um acordo parece estar cada vez mais distante. Alegadamente, reina um silêncio total. Diz-se que a questão salarial é a principal responsável por isso. Enquanto o jogador de 26 anos gostaria de continuar a ganhar cerca de 12 milhões de euros líquidos, Turim pretende reduzir o salário anual pela metade sem mais nem menos. Há poucos dias, a Gazzetta dello Sport mencionou cinco (!) rodadas de negociações que não teriam levado a nenhum resultado.