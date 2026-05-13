Segundo o jornal *Sport Bild*, o presidente honorário do FCB também está pressionando pela contratação de Anthony Gordon, do Newcastle United. De acordo com a publicação, a contratação do jogador de 25 anos continua sendo a principal prioridade.
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Será que a grande transferência está cada vez mais próxima? Uli Hoeneß teria se envolvido nas negociações para contratar o jogador do FC Bayern
O problema: segundo a reportagem, os ingleses estão pedindo uma quantia de transferência de nada menos que 92 milhões de euros — e isso seria considerado caro demais para o time de Munique. Mas: dependendo do valor final da transferência de Gordon, isso terá influência em todas as outras contratações do Bayern no próximo verão, segundo a reportagem.
Por isso, o diretor esportivo Max Eberl continua sondando o mercado em busca de alternativas. São citados dois nomes que já foram associados ao Bayern: Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain, e Yan Diomande, do Leipzig. No entanto, ambos provavelmente seriam ainda mais caros do que Gordon.
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Gordon parece estar aberto a uma transferência para o Bayern
Ainda na semana passada, o jornal inglês Daily Mail noticiou que o Bayern de Munique intensificou seus esforços para contratar Gordon. Segundo a reportagem, o clube alemão, detentor do recorde de títulos, estaria em contato com o Newcastle e já teria realizado as primeiras conversas exploratórias para a transferência do versátil jogador ofensivo.
No entanto, segundo o jornal, ainda não teriam chegado a negociações intensas. Presume-se que, neste momento, o objetivo seja avaliar quanto o Newcastle exigiria pelos serviços de Gordon, embora o clube esteja ciente de que Gordon busca um novo desafio no próximo verão e que o FC Bayern o atrai bastante.
Parece que Harry Kane quer convencer Anthony Gordon a deixar o Bayern
A evolução de Michael Olise, que deixou a Premier League para jogar pelo time de Munique e rapidamente se transformou em um jogador de classe mundial, tem sido um fator determinante nas reflexões de Gordon sobre a possibilidade de se juntar ao FCB.
Segundo a Sport Bild, o compatriota e capitão da seleção nacional, Harry Kane, também já teria procurado conversar com Gordon para convencê-lo a se transferir para o FCB. Além disso, o assessor de Gordon, Gordon Stipic-Wipfler, já teria estado em Munique nas últimas semanas para negociar os detalhes concretos do contrato com os dirigentes.
A Sky também informou sobre uma primeira minuta de contrato, que já incluiria valores, salário e duração. Segundo a reportagem, Gordon provavelmente assinaria por cinco anos com o clube campeão, caso a transferência se concretize.
Mas, até lá, ainda há um longo caminho a percorrer, tendo em vista a quantia exigida pelos Magpies, especialmente porque o FC Barcelona teria entrado na disputa por Gordon. De acordo com o Sport e a RAC1, o agente de Gordon já teria se apresentado ao diretor esportivo do Barça, Deco.
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Vlahovic estaria interessado em se transferir para o FCB
O The Athletic afirmou, no entanto, que Diomande teria sido o principal alvo de transferência do Bayern, mas que sua contratação provavelmente ultrapassaria a marca de 100 milhões de euros. Um valor muito alto para o FCB.
Ou será que, no fim das contas, Dusan Vlahovic vai parar em Munique? Recentemente, o jornal italiano Gazzetta dello Sport noticiou que o Bayern é o destino dos sonhos do atacante da Juventus de Turim.
Durante esta temporada, os rumores sobre uma possível transferência do sérvio, cujo contrato com a Velha Senhora expira no final da temporada, para Munique nunca cessaram. E esta está longe de ser a primeira temporada em que Vlahovic é associado ao Bayern. Já havia especulações desse tipo por volta da assinatura dele com a Juventus no início de 2022.
A Juve, por outro lado, gostaria de renovar com Vlahovic. No entanto, um acordo parece estar cada vez mais distante. Alegadamente, reina um silêncio total. Diz-se que a questão salarial é a principal responsável por isso. Enquanto o jogador de 26 anos gostaria de continuar a ganhar cerca de 12 milhões de euros líquidos, Turim pretende reduzir o salário anual pela metade sem mais nem menos. Há poucos dias, a Gazzetta dello Sport mencionou cinco (!) rodadas de negociações que não teriam levado a nenhum resultado.
Anthony Gordon: Estatísticas desta temporada
Partidas Gols Assistências Cartões amarelos Expulsões 46 17 5 4 1