Assim, na goleada por 7 a 1 (3 a 1) contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo, o jogador de 40 anos não chamou a atenção tanto pelo desempenho esportivo — Neuer mal teve chance de se destacar diante das escassas tentativas ofensivas do adversário —, mas sim, principalmente, por causa de sua camisa.
Traduzido por
Será que a FIFA vai tomar medidas? Manuel Neuer comete uma infração inusitada no jogo de estreia da Copa do Mundo contra Curaçao
Tanto na arena quanto na transmissão televisiva, ficou bem claro que o goleiro titular da seleção alemã usava uma camiseta branca de manga comprida por baixo da camisa verde-turquesa de manga curta da DFB.
Normalmente, isso não seria um problema, afinal, Neuer sempre disputou suas partidas com camisetas de manga curta da seleção, sob as quais costuma usar uma camiseta de manga longa e justa.
Neste caso específico, porém, o goleiro do Bayern pode enfrentar problemas posteriormente, já que, com seu traje, ele infringiu de fato as normas da FIFA. Estas determinam que, embora seja permitido usar roupa íntima sob a camisa, esta deve atender a alguns requisitos.
- Getty Images Sport
O árbitro deve, normalmente, verificar o uniforme
Assim, a roupa íntima visível não pode exibir logotipos específicos de clubes, federações ou patrocinadores e, além disso, deve ser da mesma cor da camisa principal que está sendo usada. No caso de Neuer, ele não deveria ter optado por uma camiseta branca, mas sim por uma verde-turquesa que combinasse com sua camisa.
Normalmente, cabe ao árbitro verificar se os jogadores estão usando roupas em conformidade com as regras, mas o árbitro Jalal Jayed (Marrocos) não deu as instruções necessárias. O campeão mundial de 2014 pôde terminar a partida sem interrupções.
Antes da partida, Neuer havia inicialmente usado uma camisa de goleiro de mangas compridas. No entanto, ele simplesmente cortou as mangas. Ainda não se sabe se a FIFA tomará alguma medida.
Com a vitória convincente na estreia contra Curaçao, a seleção alemã ocupa o primeiro lugar do Grupo E da Copa do Mundo após a primeira rodada. No próximo sábado, a equipe do técnico Julian Nagelsmann enfrenta a Costa do Marfim, e no último jogo da fase de grupos enfrenta o Equador.