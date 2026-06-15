Tanto na arena quanto na transmissão televisiva, ficou bem claro que o goleiro titular da seleção alemã usava uma camiseta branca de manga comprida por baixo da camisa verde-turquesa de manga curta da DFB.

Normalmente, isso não seria um problema, afinal, Neuer sempre disputou suas partidas com camisetas de manga curta da seleção, sob as quais costuma usar uma camiseta de manga longa e justa.

Neste caso específico, porém, o goleiro do Bayern pode enfrentar problemas posteriormente, já que, com seu traje, ele infringiu de fato as normas da FIFA. Estas determinam que, embora seja permitido usar roupa íntima sob a camisa, esta deve atender a alguns requisitos.