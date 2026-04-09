Será que a fase ruim do Chelsea após a saída de Enzo Maresca sugere que ele É o homem certo para substituir Pep Guardiola no Manchester City?

Mas os treinadores de elite do futebol não ficam parados por muito tempo, e o italiano deixou claro em sua alegre postagem no Instagram que não ficaria relaxando na praia com a família para sempre. Esse era o “momento de recarregar as energias” antes do próximo trabalho exigente. E parece cada vez mais provável que esse trabalho seja no Manchester City, próximo adversário do Chelsea e onde ele construiu sua reputação como treinador.
O interesse de Maresca em suceder Pep Guardiola no Etihad Stadium e as reuniões que ele teria mantido com o City foram um fator importante em sua saída repentina do Chelsea no dia de Ano Novo, embora houvesse outras razões para o rompimento de seu relacionamento com a diretoria do clube, incluindo uma queda acentuada nos resultados e sua desavença com a equipe médica.
De longe, parecia que Maresca era uma figura rabugenta da qual a maioria dos clubes preferiria ficar bem longe. Mas os acontecimentos dos últimos três meses começaram a pintá-lo sob uma luz positiva e fizeram com que Maresca parecesse um candidato adequado para assumir o lugar de Guardiola quando o catalão se aposentar, possivelmente no final desta temporada.