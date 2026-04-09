Será que a fase ruim do Chelsea após a saída de Enzo Maresca sugere que ele É o homem certo para substituir Pep Guardiola no Manchester City?

Oito jogadores do Chelsea prestaram homenagem a Maresca assim que ele deixou o clube, enquanto Pedro Neto falou sobre sua surpresa com a decisão de dispensar o técnico em uma entrevista à Sky Sports.

“E então, quando ouvi a notícia, para ser sincero, no começo fiquei um pouco surpreso, porque o técnico fez um ótimo trabalho por nós”, disse o ponta português. “Ele fez uma temporada incrível no ano passado e estava fazendo uma boa temporada este ano. Em termos pessoais, ele também foi incrível.”

Não há nada de incomum em jogadores serem educados com os treinadores quando eles saem, mas esse sentimento normalmente desaparece assim que o novo técnico assume o comando. No entanto, à medida que a temporada do Chelsea começou a desmoronar sob o comando de Liam Rosenior, com a equipe sendo eliminada de forma humilhante da Liga dos Campeões e lutando para terminar entre os cinco primeiros da Premier League para poder retornar à principal competição europeia, vários jogadores têm saído de saudades dos dias em que Maresca estava no comando.

Enzo Fernández foi o primeiro a se manifestar após a fraca derrota por 3 a 0 em casa para o PSG, que selou um placar devastador de 8 a 2 no placar agregado, dizendo à emissora mexicana TUDN: “Eu também não entendo [a saída de Maresca]. Obviamente, foi uma saída que nos prejudicou muito porque tínhamos uma identidade. Ele nos dava uma ordem, mesmo que às vezes fosse boa e ruim.

“Mas ele sempre teve uma identidade muito clara quando se tratava de treinar e jogar, e obviamente sua saída nos prejudicou muito, especialmente no meio da temporada. Isso interrompe tudo o que você estava construindo.”