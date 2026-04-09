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Enzo Maresca Chelsea Pep Guardiola GFXGetty/GOAL
Richard Martin

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Será que a fase ruim do Chelsea após a saída de Enzo Maresca sugere que ele É o homem certo para substituir Pep Guardiola no Manchester City?

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Enquanto Enzo Maresca contemplava o oceano da sua piscina infinita, ele certamente deve ter se sentido aliviado por não estar mais no comando do Chelsea. Das derrotas para o Newcastle, o Everton e o Paris Saint-Germain às controvérsias que vão desde a questão de “respeitar a bola” até Marc Cucurella e Enzo Fernández dando fortes indícios de que estariam dispostos a sair do clube, Stamford Bridge parece um campo de batalha quando comparado à recente escapada idílica de Maresca nas Maldivas.

Mas os treinadores de elite do futebol não ficam parados por muito tempo, e o italiano deixou claro em sua alegre postagem no Instagram que não ficaria relaxando na praia com a família para sempre. Esse era o “momento de recarregar as energias” antes do próximo trabalho exigente. E parece cada vez mais provável que esse trabalho seja no Manchester City, próximo adversário do Chelsea e onde ele construiu sua reputação como treinador.

O interesse de Maresca em suceder Pep Guardiola no Etihad Stadium e as reuniões que ele teria mantido com o City foram um fator importante em sua saída repentina do Chelsea no dia de Ano Novo, embora houvesse outras razões para o rompimento de seu relacionamento com a diretoria do clube, incluindo uma queda acentuada nos resultados e sua desavença com a equipe médica.

De longe, parecia que Maresca era uma figura rabugenta da qual a maioria dos clubes preferiria ficar bem longe. Mas os acontecimentos dos últimos três meses começaram a pintá-lo sob uma luz positiva e fizeram com que Maresca parecesse um candidato adequado para assumir o lugar de Guardiola quando o catalão se aposentar, possivelmente no final desta temporada.

  • Chelsea FC v Aston Villa FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Isso nos magoou muito"

    Oito jogadores do Chelsea prestaram homenagem a Maresca assim que ele deixou o clube, enquanto Pedro Neto falou sobre sua surpresa com a decisão de dispensar o técnico em uma entrevista à Sky Sports.

    “E então, quando ouvi a notícia, para ser sincero, no começo fiquei um pouco surpreso, porque o técnico fez um ótimo trabalho por nós”, disse o ponta português. “Ele fez uma temporada incrível no ano passado e estava fazendo uma boa temporada este ano. Em termos pessoais, ele também foi incrível.”

    Não há nada de incomum em jogadores serem educados com os treinadores quando eles saem, mas esse sentimento normalmente desaparece assim que o novo técnico assume o comando. No entanto, à medida que a temporada do Chelsea começou a desmoronar sob o comando de Liam Rosenior, com a equipe sendo eliminada de forma humilhante da Liga dos Campeões e lutando para terminar entre os cinco primeiros da Premier League para poder retornar à principal competição europeia, vários jogadores têm saído de saudades dos dias em que Maresca estava no comando.

    Enzo Fernández foi o primeiro a se manifestar após a fraca derrota por 3 a 0 em casa para o PSG, que selou um placar devastador de 8 a 2 no placar agregado, dizendo à emissora mexicana TUDN: “Eu também não entendo [a saída de Maresca]. Obviamente, foi uma saída que nos prejudicou muito porque tínhamos uma identidade. Ele nos dava uma ordem, mesmo que às vezes fosse boa e ruim.

    “Mas ele sempre teve uma identidade muito clara quando se tratava de treinar e jogar, e obviamente sua saída nos prejudicou muito, especialmente no meio da temporada. Isso interrompe tudo o que você estava construindo.”

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  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    "Morrer por ele"

    Em seguida, foi a vez de Marc Cucurella, que considerou Maresca “o mais importante” dos seis treinadores que teve no Chelsea (incluindo Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard e Mauricio Pochettino).

    “Sabíamos o que Maresca esperava de nós. Ganhar um título como o Mundial de Clubes também ajuda, fortalece o vínculo, e você cria ótimos relacionamentos durante as comemorações”, disse o lateral aoThe Athletic. “Quando um técnico te dá essa confiança e oferece uma plataforma para lutar por títulos, você daria a vida por ele. No momento em que Maresca saiu, isso teve um grande impacto em nós. Essas são decisões tomadas pelo clube. Se você me perguntasse, eu não teria tomado essa decisão.”

    As palavras de Fernández, em particular, foram interpretadas como uma indireta a Rosenior, enquanto Cucurella falou diretamente do técnico inglês.

    “Ele gosta de ficar perto de nós e suas ideias de futebol são boas, mas não temos tempo para treiná-las. Nesse contexto, é normal que seus planos às vezes não deem certo, e então passamos por momentos difíceis”, disse ele. “Com Enzo Maresca no comando, estávamos mais estáveis, porque trabalhamos juntos por 18 meses.”

    Malo Gusto também disse que gostava de Rosenior — “Ele quer compartilhar conosco sua paixão pelo futebol e sinto vontade de jogar por ele” —, mas não pôde negar que a mudança foi extremamente perturbadora, chamando-a de “um pouco complicada” e “uma grande mudança”.

    “Muitos de nós somos jovens, mas temos qualidade para lidar com isso. Só precisamos confiar no processo e dar o nosso melhor para colocar o Chelsea onde ele deve estar”, acrescentou Gusto.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH63-CHELSEA-PSGAFP

    "Onde o Chelsea merece estar"

    As palavras de Gusto podem ter soado familiares aos torcedores do Chelsea, já que também constavam na declaração de despedida de Maresca: “Parto com a paz interior de deixar um clube de prestígio como o Chelsea onde ele merece estar.”

    Era difícil contestar a avaliação de Maresca sobre seus 18 meses em Stamford Bridge. O Chelsea terminou em 12º lugar na Premier League em 2022-23 e em sexto em 2023-24, enquanto ele levou o time ao quarto lugar em sua campanha de estreia e conquistou a Conference League, mesmo escalando principalmente um time reserva, antes de comandar uma impressionante conquista na Copa do Mundo de Clubes, goleando o campeão europeu PSG por 3 a 0 na final.

    Longe de ter sido uma gestão perfeita, as derrotas consecutivas para o Fulham e o Ipswich Town, além das duas derrotas seguidas para o Brighton, foram particularmente dolorosas. Os torcedores nem sempre apreciaram o futebol de posse de bola que lhes foi apresentado e, em algumas ocasiões, vaiaram o time. Mas houve muitos momentos altos além das conquistas de troféus e, quando o Chelsea goleou o Barcelona em novembro, durante uma sequência de nove vitórias em 11 partidas, parecia estar no caminho para algo especial.

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    Risco de exposição

    Apenas duas vitórias nos nove jogos seguintes abalaram o clima e, somadas aos comentários estranhos de Maresca sobre a falta de apoio após a vitória sobre o Everton em dezembro e aos relatos divulgados sobre suas reuniões com o City, ele deixou o clube por mútuo acordo no primeiro dia de 2026.

    Rosenior teve um desempenho ligeiramente superior ao de Maresca na Premier League, conquistando 1,7 pontos por jogo em suas 10 partidas, contra 1,6 do italiano em 20, além de marcar 0,1 gol a mais por jogo. O Chelsea, na verdade, estaria em quarto lugar na tabela se a temporada tivesse começado quando Rosenior assumiu o cargo, em vez de em sexto. Essas estatísticas encorajaram o atual técnico a sugerir que “temos que esquecer o barulho” após a goleada de 3 a 0 sofrida contra o Everton na última partida do Blues no campeonato.

    O Chelsea também está nas semifinais da FA Cup, mas a maneira como capitulou diante do PSG, sofrendo três gols nos últimos 16 minutos no Parc des Princes depois que Filip Jorgensen cometeu um erro fatal ao ser escalado no lugar do goleiro titular Robert Sanchez, expôs Rosenior. Seus comentários muito ridicularizados à mídia, criticados como “linguagem de LinkedIn”, e a situação grotesca em torno da reunião pré-jogo contra o Newcastle só pioraram as coisas.

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    Ao lado do Pep

    Não é de se admirar que os jogadores tenham lamentado a saída de um técnico que parecia ter estabelecido alguma ordem. Não é surpreendente que Maresca seja visto como uma figura de autoridade, já que trabalhou ao lado de Guardiola durante a temporada em que o City conquistou o triplo e também treinou a Seleção de Desenvolvimento de Elite do clube (Sub-23), conquistando o título da Premier League 2 com as futuras estrelas do Chelsea, Cole Palmer e Liam Delap.

    Maresca também levou o Leicester City de volta à Premier League em sua única temporada no clube, que está em queda livre desde que ele partiu. De fato, o único time inglês que não tem ansiado pela estabilidade que Maresca trouxe é o City.

    Mas os vencedores da Carabao Cup podem estar prestes a embarcar em sua própria jornada rumo ao desconhecido se Guardiola encerrar seu reinado de uma década no final desta temporada.


  • Pep Guardiola Enzo Maresca Man City Chelsea 2025Getty Images Sport

    Um bom ponto de partida

    Guardiola ainda não fez nenhum anúncio oficial sobre seu futuro, referindo-se ao ano que ainda lhe resta de contrato. Mas o fato de Maresca ter se reunido com dirigentes do City em duas ocasiões, aliado ao fato de ele ter resistido à tentação de aceitar outro cargo desde que deixou o Chelsea, só aumenta a curiosidade em torno do cargo no City.

    Encontrar um sucessor para Guardiola é uma tarefa ainda mais desafiadora para o City do que a que o Liverpool enfrentou em 2024, quando Jurgen Klopp deixou Anfield, e o clube fará tudo o que puder para evitar cometer o mesmo erro que o Manchester United cometeu quando Sir Alex Ferguson — o único técnico com mais títulos da Premier League do que Guardiola — se aposentou.

    Mas nomear um técnico que esteve lado a lado com Guardiola durante sua melhor temporada de todas, que quer que seu time jogue da mesma maneira e que já obteve grandes sucessos por conta própria, é um ótimo ponto de partida. Maresca deveria aproveitar ao máximo essas vistas para o mar enquanto pode, antes de mergulhar de volta na maravilhosa loucura da gestão da Premier League.

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