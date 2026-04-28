Será que a carreira de Phil Foden no Manchester City chegou ao fim? O herói da base pode precisar deixar o clube da infância para trás para relançar sua carreira - e evitar se tornar mais um Jack Grealish

Se as duas últimas atuações de Foden na “casa do futebol” durante a convocação para a seleção em março já eram um mau presságio para suas esperanças de ir à Copa do Mundo, seu desempenho medíocre pelo Manchester City contra o Southampton na semifinal da FA Cup, no sábado, colocou em dúvida seu futuro a longo prazo no clube onde passou a maior parte de sua vida e se tornou um dos maiores jogadores da história do time aos 25 anos.

A possibilidade de Foden deixar o City era impensável há dois anos, quando ele levou o time ao quarto título consecutivo da Premier League com 19 gols e oito assistências, conquistando merecidamente todos os prêmios de Melhor Jogador da Temporada no país. Parecia altamente improvável até mesmo há quatro meses, quando ele marcou cinco gols em três jogos e Pep Guardiola declarou que ele estava “de volta” após suas dificuldades dentro e fora de campo na temporada anterior.

Mas o garoto que ingressou no City aos oito anos e que Guardiola declarou ser “o jogador mais talentoso que já treinou” está passando por mais uma fase de baixa em um momento crítico de sua carreira, tanto pelo clube quanto pela seleção, e, portanto, talvez seja necessário tomar uma decisão que mudará sua vida.