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Phil Foden Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Traduzido por

Será que a carreira de Phil Foden no Manchester City chegou ao fim? O herói da base pode precisar deixar o clube da infância para trás para relançar sua carreira - e evitar se tornar mais um Jack Grealish

Opinion
Manchester City
P. Foden
Premier League
Especiais e Opinião

Nos últimos dois meses, Phil Foden foi titular mais vezes em Wembley do que no Etihad Stadium. Todas essas partidas, no entanto, tiveram um desfecho familiar e triste, com o meio-campista do Manchester City e da seleção inglesa sendo substituído após uma atuação individual extremamente decepcionante.

Se as duas últimas atuações de Foden na “casa do futebol” durante a convocação para a seleção em março já eram um mau presságio para suas esperanças de ir à Copa do Mundo, seu desempenho medíocre pelo Manchester City contra o Southampton na semifinal da FA Cup, no sábado, colocou em dúvida seu futuro a longo prazo no clube onde passou a maior parte de sua vida e se tornou um dos maiores jogadores da história do time aos 25 anos.

A possibilidade de Foden deixar o City era impensável há dois anos, quando ele levou o time ao quarto título consecutivo da Premier League com 19 gols e oito assistências, conquistando merecidamente todos os prêmios de Melhor Jogador da Temporada no país. Parecia altamente improvável até mesmo há quatro meses, quando ele marcou cinco gols em três jogos e Pep Guardiola declarou que ele estava “de volta” após suas dificuldades dentro e fora de campo na temporada anterior.

Mas o garoto que ingressou no City aos oito anos e que Guardiola declarou ser “o jogador mais talentoso que já treinou” está passando por mais uma fase de baixa em um momento crítico de sua carreira, tanto pelo clube quanto pela seleção, e, portanto, talvez seja necessário tomar uma decisão que mudará sua vida.

  • Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Longa seca de gols

    Foden recebeu uma recepção calorosa da torcida do City quando foi substituído por Guardiola por Savinho aos 58 minutos no fim de semana, mas parecia ser mais uma demonstração de empatia do que de gratidão por parte daqueles que viajaram até Wembley. Foden praticamente não fez nada contra os adversários da Championship, enquanto Savinho criou mais perigo imediatamente ao substituí-lo.

    Infelizmente, foi um desempenho condizente com a forma de Foden em 2026. Ele não marcou nenhum gol em suas últimas 24 partidas pelo City, contribuindo com apenas uma assistência nesse período. A partida contra o Southampton foi sua primeira como titular pelo City em sete semanas, e o fato de ele ter sido escalado enquanto jogadores como Erling Haaland, Jeremy Doku, Antoine Semenyo, Bernardo Silva e Marc Guehi começaram o jogo no banco foi apenas mais um lembrete de que ele tem ficado à margem do elenco de Guardiola, entrando em campo apenas quando o técnico quer poupar seus melhores jogadores.

    Foden ficou no banco sem ser utilizado contra o Liverpool no campeonato em fevereiro e teve apenas cinco minutos de participação na recente disputa pelo título contra o Arsenal. Na final da Carabao Cup contra os Gunners, por sua vez, ele só entrou em campo nos acréscimos.

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  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Batalha perdida

    A última vez que Foden foi titular contra um adversário dos “Seis Grandes” foi no clássico contra o Manchester United, em janeiro, quando foi substituído no intervalo por Rayan Cherki. Desde então, o jogador da seleção francesa tomou o lugar de Foden como principal meia-atacante do City nos últimos meses, mas Guardiola optou por escalá-los juntos em Wembley. Não deu certo, com Foden repetidamente atrapalhando Cherki e parecendo estagnado, enquanto o reforço de 34 milhões de libras contratado no verão ditava o jogo do City, embora com sucesso limitado.

    Cherki era visto como o substituto de Kevin De Bruyne quando chegou do Lyon, mas parece ter tomado o lugar de Foden também. Quando Guardiola foi questionado sobre Foden ter saído do time titular no início deste mês, ele o comparou diretamente ao francês rebelde e deixou claro que o tempo não espera por ninguém neste time ultracompetitivo do City, nem mesmo pelo seu filho favorito de Stockport.

    “Cherki tem sido incrível. Phil joga mais ou menos nessa posição e tem que disputar com Rayan”, disse Guardiola. “Existem os Wayne Rooneys e esse tipo de jogador que tem sido incrível por 11, 12, 13, 14, 15 anos, o tempo todo, ao longo de uma temporada de 11 meses. Para os demais, às vezes [uma queda de rendimento] acontece. Eles não precisam se preocupar, mas têm que encarar isso como um desafio.

    "Em todos os títulos que conquistamos, o Phil esteve presente e foi importante para isso. Mas isso acontece, [você tem que pensar]: 'Ok, tenho que competir com meus companheiros de equipe que vieram do exterior e querem provar seu valor na Premier League e fazer seu nome'."

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    "A pior temporada", revisitada

    Na mesma coletiva de imprensa, Guardiola procurou não criar alarme em relação a Foden, afirmando que se tratava de um mero tropeço em comparação com seu annus horribilis de 2024-25: “Acho que a pior temporada do Phil foi a última, mas esta, até novembro, estava indo muito bem. No final das contas, o jogador tem que competir com seus companheiros, e os companheiros trazem um desafio para você. Quando você traz novos jogadores de fora e faz mudanças, há momentos em que eles são melhores e você tem que fazer isso.”

    O que chama a atenção, então, é que Foden está a caminho de terminar esta temporada com os mesmos números de sua pior campanha, tendo marcado 10 gols em todas as competições em cada temporada, embora tenha contribuído com mais duas assistências nesta temporada. E ele não está à altura do desafio que seus novos companheiros de equipe, como Cherki, têm apresentado. 

    Guardiola foi questionado sobre Foden após a semifinal de sábado e insistiu, como já havia feito antes, que não tem dúvidas de que o herói da casa voltará ao seu antigo nível.

    “É uma questão de tempo até que ele volte”, disse ele. E quando questionado se ainda tinha fé em Foden, Guardiola respondeu: “Com certeza.” 

  • Everton FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Paralelos com Grealish

    Jornalistas e torcedores, no entanto, estão tendo uma sensação de déjà vu com Guardiola e Foden. O técnico havia dito em fevereiro: “Não tenho nenhuma, nenhuma, nenhuma dúvida sobre o Phil. Ele precisa se recuperar e se concentrar apenas em jogar futebol e ir pescar. Quando estiver assim, o Phil estará de volta.”

    E era difícil não lembrar das declarações anteriores de Guardiola sobre outro jogador que prometia muito tanto para o City quanto para a Inglaterra, mas que desde então caiu no esquecimento: Jack Grealish.

    Quando Grealish ficou no banco sem jogar na derrota para o United na final da FA Cup de 2024, Guardiola disse: “Ele vai voltar. Ele tem enfrentado dificuldades nesta temporada e Jeremy [Doku] deu um passo incrível à frente, como todos viram nos últimos jogos. Mas Jack vai voltar ao nível da temporada passada, tenho certeza disso.”

    Guardiola, porém, acabou tendo que admitir que estava errado sobre Grealish. “Se eu quero o Jack que conquistou a tríplice coroa? Sim. Eu quero. Mas tento ser honesto comigo mesmo quanto a isso”, disse ele em janeiro de 2025.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Vaga na Copa do Mundo em risco

    Sete meses depois, Grealish deixou o clube e foi emprestado ao Everton. Ele teve um início de temporada impressionante com os Toffees antes de sofrer uma grave lesão no pé que encerrou sua temporada prematuramente. Aparentemente aproveitando o tempo livre, surgiram fotos no fim de semana de Grealish dormindo em um bar na cobertura em Manchester, cercado por garrafas.

    Não há indícios de que Foden se entregue a esse estilo de vida festivo, mas sua carreira parece estar tomando um rumo semelhante, aos 25 anos de idade. Sua queda de rendimento chega em um momento particularmente inoportuno, já que a Copa do Mundo está se aproximando e Thomas Tuchel admitiu que ele pode não entrar na seleção.

    Guardiola instou Foden a tentar mudar a opinião do técnico, dizendo, após as atuações ruins dos Três Leões contra Uruguai e Japão: “Essas oportunidades não podem ser perdidas. Se você tiver uma oportunidade, jogue o melhor possível para ser selecionado, porque é apenas uma vez a cada quatro anos. Você tem que fazer isso.”

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    E agora?

    Depois, há a questão do seu futuro no City. O contrato de Foden expira em 2027 e, há apenas alguns meses, parecia certo que ele assinaria um novo contrato. Mas, embora haja, segundo relatos, ainda uma intenção por parte do City de lhe oferecer um novo contrato, os acontecimentos recentes podem fazer com que o clube mude de ideia.

    O City estaria compreensivelmente reticente em oferecer um contrato lucrativo e de longo prazo a um jogador que ficou fora da equipe titular, e Foden também deveria ter cuidado ao se comprometer com um acordo que restringiria suas opções futuras.

    Foden sempre pareceu ser um jogador de um único clube, mas a possibilidade de ele deixar o City não só parece cada vez mais provável, como também a única maneira de colocar sua carreira de volta nos trilhos de vez.

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