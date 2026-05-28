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Será que a aventura de Jadon Sancho na Premier League chegou ao fim? Ex-zagueiro do Aston Villa analisa as empréstimos fracassados do ponta de 73 milhões de libras e faz uma previsão sobre sua futura transferência
Os números de Sancho: passagens difíceis por empréstimo no Chelsea e no Villa
Sancho tomou a corajosa decisão de sair da sua zona de conforto ao deixar o Manchester City para jogar no Borussia Dortmund em 2017. Foi na Alemanha que ele se destacou como profissional, marcando 50 gols em 137 partidas pelo BVB.
O reconhecimento internacional pela Inglaterra chegou em 2018, com sua estreia, mas o número de partidas pela seleção dos Três Leões ficou em apenas 23, após ele ter enfrentado dificuldades para encontrar a forma ideal no clube. Nunca houve qualquer chance de Sancho ser incluído na seleção de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026.
Isso porque a passagem por empréstimo pelo Villa não conseguiu reacender a chama perdida. Após saborear a glória da Conference League com o Chelsea em 2025, Sancho conseguiu adicionar uma medalha de vencedor da Liga Europa à sua coleção. No entanto, ele registrou apenas um gol e três assistências em 39 partidas pelos Villans.
As vagas na equipe titular foram escassas durante a temporada 2025-26, com Unai Emery preferindo outras opções nas laterais do ataque. Resta saber se uma negociação para uma transferência definitiva será considerada.
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Será que a Premier League já não vai mais ver Sancho?
Sancho custou ao United 73 milhões de libras (98 milhões de dólares) ao se transferir para Old Trafford, mas marcou apenas 12 gols pelo clube, e viu seu valor cair drasticamente. Será que a Premier League não o verá em campo por um bom tempo?
Quando essa pergunta foi feita a Hutton, o ex-zagueiro do Villa — falando em exclusivo em parceria com a Uudet Kasinot — disse ao GOAL: “Talvez. É uma situação difícil para ele, porque eu realmente gosto dele como jogador.
“Acho que quando ele estava no Dortmund, ele era absolutamente excepcional. Ele mostrou do que é capaz — um jogador com excelente técnica, adorava ir para o 1 contra 1, criar oportunidades. Só não vimos isso.
“Não sei se é porque a grande transferência para o Manchester United não deu muito certo e ele está com a confiança um pouco abalada. Vi no Villa nesta temporada, em alguns momentos, do que ele é capaz, mas talvez apenas o valor da transferência, o salário, esse tipo de estrutura possa ser desestimulante para os times.
“Então, seja outro empréstimo para algum clube europeu, vamos esperar para ver. É uma pena que ele não tenha atingido esse nível.”
Planos de transferência: o Villa está pensando em uma compra definitiva?
Emery tem sido bastante reservado no que diz respeito aos seus planos para Sancho. Todas as partes envolvidas precisam tomar decisões importantes antes da abertura da próxima janela de transferências, com todos ansiosos para saber em que pé estão.
O técnico espanhol do Villa, quando questionado sobre o futuro de Sancho, disse: “Vamos refletir e analisar cada situação. Vamos decidir, mas ainda não. Somos ambiciosos e tudo o que fizemos é importante para analisarmos como podemos melhorar no ano que vem. Eu só quero melhorar e evoluir no ano que vem. As decisões que tomarmos seguirão nessa direção.”
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O Manchester United vai exercer a cláusula de renovação do contrato e exigir uma indenização
O contrato de Sancho em Old Trafford está prestes a expirar em poucas semanas, o que o teria colocado no mercado de jogadores sem contrato, mas o United estaria prestes a exercer uma opção de prorrogação de 12 meses que lhes permitirá exigir uma taxa por qualquer venda.
Resta saber se o Villa viu o suficiente em Sancho para se convencer de que ele deve fazer parte dos planos para a temporada 2026-27, que incluirão o retorno à Liga dos Campeões. Também se especula sobre uma terceira passagem pelo Dortmund, enquanto times de toda a Europa demonstram interesse.