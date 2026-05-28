Sancho tomou a corajosa decisão de sair da sua zona de conforto ao deixar o Manchester City para jogar no Borussia Dortmund em 2017. Foi na Alemanha que ele se destacou como profissional, marcando 50 gols em 137 partidas pelo BVB.

O reconhecimento internacional pela Inglaterra chegou em 2018, com sua estreia, mas o número de partidas pela seleção dos Três Leões ficou em apenas 23, após ele ter enfrentado dificuldades para encontrar a forma ideal no clube. Nunca houve qualquer chance de Sancho ser incluído na seleção de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026.

Isso porque a passagem por empréstimo pelo Villa não conseguiu reacender a chama perdida. Após saborear a glória da Conference League com o Chelsea em 2025, Sancho conseguiu adicionar uma medalha de vencedor da Liga Europa à sua coleção. No entanto, ele registrou apenas um gol e três assistências em 39 partidas pelos Villans.

As vagas na equipe titular foram escassas durante a temporada 2025-26, com Unai Emery preferindo outras opções nas laterais do ataque. Resta saber se uma negociação para uma transferência definitiva será considerada.