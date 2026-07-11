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FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Traduzido por

Será porque Karim Adeyemi vem do BVB? O FC Barcelona parece estar dispensando jogadores da seleção nacional

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F. Torres

O jogador da seleção espanhola Ferran Torres está prestes a ser transferido para o Paris Saint-Germain.

Segundo o especialista italiano em transferências Gianluca Di Marzio, o atacante de 26 anos já chegou a um acordo de princípio com o clube francês de ponta para assinar contrato.

  • Torres, cujo contrato com os catalães se estende até 30 de junho de 2027, está, portanto, pressionando por uma mudança em breve. A definição final dos detalhes do contrato entre o jogador da seleção nacional e os dirigentes do PSG deve ocorrer, segundo Di Marzio, imediatamente após o término da próxima Copa do Mundo.

    Além disso, uma prorrogação do contrato atual com Torres é considerada extremamente improvável no meio blaugrana. Dada a duração do contrato, a atual janela de transferências representa a última oportunidade para o tradicional clube, que está altamente endividado, de gerar um valor de transferência compatível com o mercado pelo jogador de ataque.

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  • CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Quem Ferran Torres deve substituir no PSG?

    Para não deixar nenhuma lacuna no elenco, a diretoria do Barça reagiu e já tem o sucessor na mira. Segundo relatos coincidentes da mídia, o Barcelona chegou a um acordo com o Borussia Dortmund para a transferência de Karim Adeyemi. O jogador da seleção alemã, de 24 anos, deve ocupar a vaga de Torres no elenco e, no futuro, dar mais variação de ritmo ao ataque dos catalães.

    Em Paris, Torres está previsto para ocupar a vaga de Gonçalo Ramos. O centroavante português de 25 anos deixou recentemente o campeão francês e se transferiu para o AC Milan por uma quantia de até 90 milhões de euros.

  • O Barcelona chegou a pagar 55 milhões de euros por Torres

    Recentemente, a mídia espanhola vinha especulando intensamente sobre um cenário alternativo, segundo o qual Torres poderia ser transferido para o Atlético de Madrid como parte de uma troca. Em troca, o atacante Julian Alvarez, alvo declarado do Barça, iria para o Camp Nou. No entanto, essa opção acabou não se concretizando.

    Torres se transferiu para o Barcelona em janeiro de 2022, após dois anos no Manchester City, por 55 milhões de euros. Lá, ele disputou um total de 207 partidas oficiais. Nesse período, marcou 65 gols e deu 23 assistências.

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