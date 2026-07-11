Torres, cujo contrato com os catalães se estende até 30 de junho de 2027, está, portanto, pressionando por uma mudança em breve. A definição final dos detalhes do contrato entre o jogador da seleção nacional e os dirigentes do PSG deve ocorrer, segundo Di Marzio, imediatamente após o término da próxima Copa do Mundo.

Além disso, uma prorrogação do contrato atual com Torres é considerada extremamente improvável no meio blaugrana. Dada a duração do contrato, a atual janela de transferências representa a última oportunidade para o tradicional clube, que está altamente endividado, de gerar um valor de transferência compatível com o mercado pelo jogador de ataque.