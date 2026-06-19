Bellingham e Sancho se destacaram pelo Borussia Dortmund, fazendo com que suas respectivas cotas de valor disparassem, e colheram os frutos ao saírem de suas supostas zonas de conforto. Será que Ngumoha poderia seguir um caminho semelhante?

Quando essa pergunta foi feita a Owen, o ex-atacante do Liverpool — que é o garoto-propaganda do Casino.org no Reino Unido, um site líder de comparação que ajuda os britânicos a encontrar cassinos online que atendam às suas preferências — disse ao GOAL: “Quando você olha para outros jogadores que fizeram isso, muitos deles não estavam tendo chances de jogar ou estavam em clubes menores. Obviamente, Jude Bellingham estava no Birmingham. Foi um salto de qualidade. Sancho não estava tendo muitas oportunidades no City.

“Mas o Rio, obviamente, já está em um clube incrível, está tendo chances e se desenvolvendo muito bem. Não vejo motivo algum para pensar dessa forma.

“Obviamente, esta é mais uma grande temporada para ele. Ele teve mais oportunidades na última temporada do que provavelmente esperava. Principalmente porque [Cody] Gakpo teve um desempenho abaixo do esperado na maior parte da temporada. E o Rio se saiu muito bem quando entrou em campo, ou pelo menos bastante bem.”

“Ele ainda é muito jovem e tem muito a aprender. É possível que ele volte a jogar um pouco mais nesta temporada. Quem sabe? Depende da forma dele e da forma do Gakpo. Ele ainda não chegou ao ponto de pensar que será o primeiro nome na escalação do Liverpool ou do Bayern de Munique. Ele ainda está em fase de desenvolvimento.”