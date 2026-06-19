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Será o próximo Jude Bellingham ou Jadon Sancho? Rio Ngumoha, cujo nome tem sido associado ao Bayern de Munique, recebeu conselhos de Michael Owen sobre por que deveria optar por um futuro no Liverpool aos 17 anos de idade
Substituto de Salah? Ngumoha aproveita um ano de grande destaque
Ngumoha, que se transferiu do Chelsea para Merseyside em 2024, teve um ano de grande destaque. Com seu potencial se mostrando impossível de conter, ele causou uma impressão positiva em 29 partidas em todas as competições na última temporada.
Ele estreou-se como artilheiro da equipe principal em grande estilo, e a expectativa é que assuma um papel mais de destaque na temporada 2026-27. O jovem pode receber a missão de tentar preencher a lacuna deixada pela saída de Mohamed Salah.
O Liverpool, no entanto, busca contratar mais jogadores de alto valor para as laterais, e essas contratações podem bloquear o caminho do adolescente. Dizem que ele está se perguntando onde seu desenvolvimento contínuo seria mais bem-sucedido.
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O Bayern é cotado como interesse, apesar de já contar com Díaz e Olise
O Bayern, atual campeão da Bundesliga, teria manifestado interesse, apesar de já contar em seu elenco com o ex-jogador do Liverpool Luis Díaz e o craque da seleção francesa Michael Olise, líder em assistências.
Parece improvável que as ofertas da Allianz Arena sejam levadas em consideração, já que os gigantes da Premier League estão plenamente cientes de que têm mais um grande talento em mãos. No entanto, nos últimos tempos, jovens talentos ingleses promissores fizeram as malas rumo à Alemanha.
Ficar ou sair: Ngumoha deveria continuar no Liverpool?
Bellingham e Sancho se destacaram pelo Borussia Dortmund, fazendo com que suas respectivas cotas de valor disparassem, e colheram os frutos ao saírem de suas supostas zonas de conforto. Será que Ngumoha poderia seguir um caminho semelhante?
Quando essa pergunta foi feita a Owen, o ex-atacante do Liverpool — que é o garoto-propaganda do Casino.org no Reino Unido, um site líder de comparação que ajuda os britânicos a encontrar cassinos online que atendam às suas preferências — disse ao GOAL: “Quando você olha para outros jogadores que fizeram isso, muitos deles não estavam tendo chances de jogar ou estavam em clubes menores. Obviamente, Jude Bellingham estava no Birmingham. Foi um salto de qualidade. Sancho não estava tendo muitas oportunidades no City.
“Mas o Rio, obviamente, já está em um clube incrível, está tendo chances e se desenvolvendo muito bem. Não vejo motivo algum para pensar dessa forma.
“Obviamente, esta é mais uma grande temporada para ele. Ele teve mais oportunidades na última temporada do que provavelmente esperava. Principalmente porque [Cody] Gakpo teve um desempenho abaixo do esperado na maior parte da temporada. E o Rio se saiu muito bem quando entrou em campo, ou pelo menos bastante bem.”
“Ele ainda é muito jovem e tem muito a aprender. É possível que ele volte a jogar um pouco mais nesta temporada. Quem sabe? Depende da forma dele e da forma do Gakpo. Ele ainda não chegou ao ponto de pensar que será o primeiro nome na escalação do Liverpool ou do Bayern de Munique. Ele ainda está em fase de desenvolvimento.”
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Contrato de Ngumoha: novas condições estão previstas para o adolescente
Ngumoha assinou seu primeiro contrato profissional com o Liverpool apenas em setembro de 2025, com duração prevista de três anos. Há indícios de que novos termos já estejam sendo preparados para agosto deste ano, quando o veloz atacante completará 18 anos e poderá assinar um contrato de maior duração.
Os Reds, agora comandados por Andoni Iraola, darão início à temporada 2026-27 na semana anterior ao aniversário marcante de Ngumoha. A equipe está escalada para jogar no St James’ Park no dia 23 de agosto, em um confronto interessante contra o Newcastle.