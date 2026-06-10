Será este o último jogo de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa em casa? Roberto Martinez explica o significado do amistoso contra a Nigéria antes da sexta Copa do Mundo de CR7

O técnico da seleção portuguesa, Martinez, insistiu que Ronaldo não está encarando o amistoso desta quarta-feira contra a Nigéria como uma possível despedida dos torcedores portugueses. Aos 41 anos, o astro do Al-Nassr está prestes a fazer história ao disputar sua sexta Copa do Mundo, mas o ex-jogador do Real Madrid continua tão concentrado quanto sempre esteve na tarefa imediata que tem pela frente.

Em declarações à imprensa antes do confronto em Leiria, Martinez não hesitou em destacar o padrão profissional estabelecido por seu experiente atacante. “Nosso capitão dá o exemplo em tudo o que faz”, disse Martinez sobre Ronaldo na terça-feira. “Ele se dedica totalmente, 24 horas por dia, para ajudar a seleção nacional. Nosso capitão e o restante dos jogadores não estão pensando no futuro. Não sabemos o que pode acontecer no futuro, pois eles podem se lesionar e há decisões que estão fora de seu controle.”