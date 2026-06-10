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Será este o último jogo de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa em casa? Roberto Martinez explica o significado do amistoso contra a Nigéria antes da sexta Copa do Mundo de CR7
O capitão não tem planos de se aposentar
O técnico da seleção portuguesa, Martinez, insistiu que Ronaldo não está encarando o amistoso desta quarta-feira contra a Nigéria como uma possível despedida dos torcedores portugueses. Aos 41 anos, o astro do Al-Nassr está prestes a fazer história ao disputar sua sexta Copa do Mundo, mas o ex-jogador do Real Madrid continua tão concentrado quanto sempre esteve na tarefa imediata que tem pela frente.
Em declarações à imprensa antes do confronto em Leiria, Martinez não hesitou em destacar o padrão profissional estabelecido por seu experiente atacante. “Nosso capitão dá o exemplo em tudo o que faz”, disse Martinez sobre Ronaldo na terça-feira. “Ele se dedica totalmente, 24 horas por dia, para ajudar a seleção nacional. Nosso capitão e o restante dos jogadores não estão pensando no futuro. Não sabemos o que pode acontecer no futuro, pois eles podem se lesionar e há decisões que estão fora de seu controle.”
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O segredo da longevidade de Ronaldo
Enquanto a maioria dos jogadores aos 41 anos já está aposentada há muito tempo, Ronaldo continua a desafiar os limites biológicos. Martinez acredita que o estado físico do pentacampeão da Bola de Ouro é apenas um reflexo de sua força mental. O técnico já havia observado anteriormente que o segredo de Ronaldo é sua “fome”, que permanece inabalável apesar de uma carreira repleta de todos os troféus importantes, com exceção da própria Copa do Mundo.
“O foco está no treino, em ser o melhor, em colocar os conceitos em prática e em demonstrar orgulho ao vestir a camisa”, continuou o espanhol. “Esse é o exemplo que ele dá. Seu único objetivo é usar isso para melhorar amanhã.” Ronaldo, que é o líder histórico em partidas internacionais masculinas (227) e gols (143), parece pronto para liderar o ataque mais uma vez, enquanto Portugal busca a glória mundial nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
Abordagem experimental contra a Nigéria
O amistoso contra a Nigéria representa a última oportunidade para Martinez ajustar seu elenco antes da partida para o torneio. Embora se espere que Ronaldo seja titular, o técnico pretende utilizar todo o potencial de seu elenco repleto de talentos para garantir que todos estejam em boa forma antes da partida de estreia na fase de grupos contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho.
“A ideia é fazer onze substituições e tentar garantir que todos tenham algum tempo de jogo”, acrescentou Martinez. “Para cinco ou seis dos nossos jogadores, será a primeira partida. O foco continua sendo o indivíduo e dar minutos de jogo àqueles que precisam. Nossa prioridade número um é deixar os jogadores a bordo do avião prontos para a Copa do Mundo. A força de Portugal está no comprometimento de todos. A responsabilidade é preparar os jogadores para ajudar a equipe. Para usar o talento deles para vencer.”
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Flexibilidade tática e o teste africano
Martinez vê a Nigéria como a preparação perfeita para a estreia no torneio, citando semelhanças entre as Super Águias e seu primeiro adversário na Copa do Mundo. O técnico enfatizou que, embora o talento individual da seleção de Portugal seja imenso, o foco continua sendo a estrutura coletiva e um estilo de pressão alta que está enraizado na seleção há mais de uma década.
“Temos a oportunidade de trabalhar em aspectos que são semelhantes ao que enfrentaremos contra o Congo”, disse ele. “É um grupo de jogadores muito talentosos. Temos a estrutura e a disciplina para vencer todos os jogos. As estatísticas falam por si: gols, vitórias... Total empenho na pressão alta e na defesa rápida — esse é o estilo, o resultado de 15 anos de trabalho no futebol juvenil português. Quanto à tática, já disse no primeiro dia. A ideia é ter flexibilidade tática para adaptar o talento individual à estrutura da equipe.”