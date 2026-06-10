Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Será este o último jogo de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa em casa? Roberto Martinez explica o significado do amistoso contra a Nigéria antes da sexta Copa do Mundo de CR7

C. Ronaldo
Portugal
Nigéria
Amistosos
Portugal x Nigéria
Portugal x RD Congo
RD Congo
Copa do Mundo
R. Martinez

Cristiano Ronaldo se prepara para liderar Portugal em sua sexta Copa do Mundo, um recorde, mas já surgem questionamentos sobre se sua passagem pela seleção nacional está chegando ao fim. O técnico da seleção, Roberto Martinez, falou sobre se o amistoso pré-torneio contra a Nigéria servirá como uma despedida definitiva para o lendário atacante.

  • O capitão não tem planos de se aposentar

    O técnico da seleção portuguesa, Martinez, insistiu que Ronaldo não está encarando o amistoso desta quarta-feira contra a Nigéria como uma possível despedida dos torcedores portugueses. Aos 41 anos, o astro do Al-Nassr está prestes a fazer história ao disputar sua sexta Copa do Mundo, mas o ex-jogador do Real Madrid continua tão concentrado quanto sempre esteve na tarefa imediata que tem pela frente.

    Em declarações à imprensa antes do confronto em Leiria, Martinez não hesitou em destacar o padrão profissional estabelecido por seu experiente atacante. “Nosso capitão dá o exemplo em tudo o que faz”, disse Martinez sobre Ronaldo na terça-feira. “Ele se dedica totalmente, 24 horas por dia, para ajudar a seleção nacional. Nosso capitão e o restante dos jogadores não estão pensando no futuro. Não sabemos o que pode acontecer no futuro, pois eles podem se lesionar e há decisões que estão fora de seu controle.”

    • Publicidade
  • Cristiano Ronaldo PortugalGetty Images

    O segredo da longevidade de Ronaldo

    Enquanto a maioria dos jogadores aos 41 anos já está aposentada há muito tempo, Ronaldo continua a desafiar os limites biológicos. Martinez acredita que o estado físico do pentacampeão da Bola de Ouro é apenas um reflexo de sua força mental. O técnico já havia observado anteriormente que o segredo de Ronaldo é sua “fome”, que permanece inabalável apesar de uma carreira repleta de todos os troféus importantes, com exceção da própria Copa do Mundo.

    “O foco está no treino, em ser o melhor, em colocar os conceitos em prática e em demonstrar orgulho ao vestir a camisa”, continuou o espanhol. “Esse é o exemplo que ele dá. Seu único objetivo é usar isso para melhorar amanhã.” Ronaldo, que é o líder histórico em partidas internacionais masculinas (227) e gols (143), parece pronto para liderar o ataque mais uma vez, enquanto Portugal busca a glória mundial nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

  • Abordagem experimental contra a Nigéria

    O amistoso contra a Nigéria representa a última oportunidade para Martinez ajustar seu elenco antes da partida para o torneio. Embora se espere que Ronaldo seja titular, o técnico pretende utilizar todo o potencial de seu elenco repleto de talentos para garantir que todos estejam em boa forma antes da partida de estreia na fase de grupos contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho.

    “A ideia é fazer onze substituições e tentar garantir que todos tenham algum tempo de jogo”, acrescentou Martinez. “Para cinco ou seis dos nossos jogadores, será a primeira partida. O foco continua sendo o indivíduo e dar minutos de jogo àqueles que precisam. Nossa prioridade número um é deixar os jogadores a bordo do avião prontos para a Copa do Mundo. A força de Portugal está no comprometimento de todos. A responsabilidade é preparar os jogadores para ajudar a equipe. Para usar o talento deles para vencer.”

  • Roberto Martinez Portugal 2026Getty Images

    Flexibilidade tática e o teste africano

    Martinez vê a Nigéria como a preparação perfeita para a estreia no torneio, citando semelhanças entre as Super Águias e seu primeiro adversário na Copa do Mundo. O técnico enfatizou que, embora o talento individual da seleção de Portugal seja imenso, o foco continua sendo a estrutura coletiva e um estilo de pressão alta que está enraizado na seleção há mais de uma década.

    “Temos a oportunidade de trabalhar em aspectos que são semelhantes ao que enfrentaremos contra o Congo”, disse ele. “É um grupo de jogadores muito talentosos. Temos a estrutura e a disciplina para vencer todos os jogos. As estatísticas falam por si: gols, vitórias... Total empenho na pressão alta e na defesa rápida — esse é o estilo, o resultado de 15 anos de trabalho no futebol juvenil português. Quanto à tática, já disse no primeiro dia. A ideia é ter flexibilidade tática para adaptar o talento individual à estrutura da equipe.”

Amistosos
Portugal crest
Portugal
POR
Nigéria crest
Nigéria
NGA
Copa do Mundo
Portugal crest
Portugal
POR
RD Congo crest
RD Congo
COD