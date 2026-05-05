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Será este o sucessor de Vincent Kompany? O presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeness, aposta no próprio sobrinho para um retorno surpreendente, em meio a bons resultados na Bundesliga
Um evento em família na Allianz Arena
Em entrevista à DAZN, Uli Hoeness gerou especulações ao sugerir que seu sobrinho, Sebastian Hoeness, é um candidato sério para assumir o comando do Bayern no futuro. O técnico de 43 anos viu sua reputação crescer significativamente após uma passagem brilhante pelo Stuttgart, onde transformou o clube em uma verdadeira potência da Bundesliga e até conquistou títulos.
Quando questionado sobre a possibilidade de o técnico do Stuttgart um dia assumir o comando na Baviera, Uli Hoeness foi notavelmente sincero sobre a perspectiva. “Ele é, no mínimo, um candidato”, admitiu o dirigente de 74 anos.
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O apoio a Kompany continua incondicional
Apesar de ter discutido um possível sucessor, Uli não hesitou em esclarecer que continua sendo um grande admirador do trabalho que Kompany vem realizando atualmente. O belga tem recebido elogios entusiásticos pela maneira como reorganizou o elenco e implementou um estilo de futebol ofensivo que levou o Bayern de volta ao topo da tabela. É evidente que ele não está pensando em fazer mudanças tão cedo.
“Ele pode ficar aqui por mais cinco ou dez anos, pelo que me diz respeito”, enfatizou Hoeness durante a entrevista. Ele atribuiu a Kompany o rápido desenvolvimento do elenco atual, afirmando: “Esse sentimento especial, esse desenvolvimento, eu atribuo claramente ao nosso treinador. De um grupo de 15, 16 ou 18 jogadores individuais muito bons, surgiu uma equipe homogênea. Ele tornou todos os jogadores melhores.”
Elogios ao gênio tático do Stuttgart
Hoeness pai não conseguiu esconder sua admiração pelo trabalho que Sebastian tem feito no Stuttgart, especialmente considerando o ambiente de alta pressão da Bundesliga. Depois de assumir o comando durante uma batalha contra o rebaixamento em 2023, Sebastian levou o clube da beira da segunda divisão à conquista da DFB-Pokal em 2025, provando que é capaz de lidar com o peso das expectativas.
“Eu realmente tiro o chapéu para ele”, comentou Hoeness ao falar sobre as conquistas do sobrinho. “Sebastian tem todo o meu respeito, perdendo apenas para o nosso próprio técnico.”
Ele destacou especificamente a capacidade do técnico de reconstruir o elenco após a perda de jogadores-chave, observando: “Ele se recompõe, segue em frente e sempre volta. Ele estabilizou o clube em uma fase crítica.”
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Um retorno ao Bayern de Munique está no horizonte?
Uma mudança para Munique significaria um retorno às origens para Sebastian Hoeness, que já possui um profundo conhecimento dos bastidores do clube. Anteriormente, ele atuou nas categorias de base do Bayern, treinando com sucesso tanto a equipe sub-19 quanto a equipe de reservas, antes de deixar sua marca na primeira divisão com o Hoffenheim e, posteriormente, com o Stuttgart.
As especulações em torno dos dois treinadores atingirão o auge no final deste mês. No dia 23 de maio, o atual técnico e o potencial sucessor se enfrentarão em Berlim, quando o Stuttgart defenderá seu título da DFB-Pokal contra o Bayern de Munique.