Será este o sucessor de Vincent Kompany? O presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeness, aposta no próprio sobrinho para um retorno surpreendente, em meio a bons resultados na Bundesliga

Em entrevista à DAZN, Uli Hoeness gerou especulações ao sugerir que seu sobrinho, Sebastian Hoeness, é um candidato sério para assumir o comando do Bayern no futuro. O técnico de 43 anos viu sua reputação crescer significativamente após uma passagem brilhante pelo Stuttgart, onde transformou o clube em uma verdadeira potência da Bundesliga e até conquistou títulos.

Quando questionado sobre a possibilidade de o técnico do Stuttgart um dia assumir o comando na Baviera, Uli Hoeness foi notavelmente sincero sobre a perspectiva. “Ele é, no mínimo, um candidato”, admitiu o dirigente de 74 anos.