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Arsenal women last dance GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Será esta a última dança das campeãs europeias do Arsenal? As Gunners se preparam para uma reformulação do elenco à medida que a defesa do título da Liga dos Campeões Feminina ganha força

O passe de costas inteligente de Beth Mead e a finalização certeira de Stina Blackstenius ficarão para sempre gravados na memória dos torcedores do Arsenal como a jogada que garantiu às Gunners um incrível título da Liga dos Campeões em 2025. O time do norte de Londres era considerado grande azarão diante do Barcelona, tricampeão da competição, mas lutou com garra e encontrou uma maneira de levar a melhor sobre as catalãs em Lisboa, em maio passado, coroando uma campanha europeia para a história.

Mas, enquanto o Arsenal entra nesta semana na reta final da defesa do título, recebendo o rival londrino Chelsea na partida de ida das quartas de final na terça-feira, o clube enfrenta uma iminente reformulação que pode levá-lo a se despedir de até uma dúzia de suas heroínas da Liga dos Campeões, incluindo Mead e Blackstenius.

Essas são apenas duas das 12 jogadoras cujos contratos podem expirar no Emirates Stadium neste verão. A zagueira Leah Williamson e a capitã Kim Little estão entre as que devem permanecer, com o The Athletic informando em janeiro que as negociações com ambas estavam “progredindo bem”. Enquanto isso, não está claro quão urgente é a situação de Emily Fox, com relatos conflitantes sobre a duração de seu contrato, que não foi divulgada pelo clube. Mas Emma Sanders, da BBC Sport, soube em janeiro que as discussões sobre um novo acordo também haviam sido positivas.

Mas e o resto do elenco que conquistou algo verdadeiramente especial no ano passado? E Steph Catley, que foi indicada ao Ballon d’Or após um desempenho consistentemente bom ao lado de Williamson no centro da defesa? E Caitlin Foord, sua companheira da seleção australiana que foi uma ameaça pelas laterais durante todas as fases eliminatórias?

Com Katie McCabe, uma presença confiável na lateral esquerda há anos, praticamente confirmada para deixar o clube, quem mais poderia segui-la pela porta de saída? E que impacto emocional isso traz para a defesa do título da Liga dos Campeões pelas Gunners?

  • Renee Slegers Arsenal Women 2025Getty Images

    Preparando-se para uma reconstrução

    O Arsenal vem tomando medidas ao longo da temporada que sugerem uma grande reformulação neste verão. Mudanças estruturais levaram à promoção de Jodie Taylor para diretora técnica, enquanto a treinadora Renee Slegers assinou um novo contrato de três anos e meio, cuja duração foi divulgada desta vez. Isso consolidou a hierarquia antes de uma importante janela de transferências, que provavelmente trará muitas contratações e saídas.

    Desde que essas mudanças foram reveladas, também tem havido muita especulação sobre as contratações do Arsenal neste verão. Georgia Stanway, meio-campista da Inglaterra e do Bayern de Munique, e Ona Batlle, lateral da Espanha e do Barcelona, devem se juntar ao clube em transferências sem custos, em duas contratações muito impressionantes. Ambas as jogadoras estão entre as melhores do mundo em suas respectivas posições e, enquanto o Arsenal busca seu primeiro título da liga desde 2019, suas chegadas serão grandes declarações de intenção.

    • Publicidade
  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    Reduzir a idade média

    Além de suas habilidades como jogadoras de futebol, o que também chama a atenção em Stanway e Batlle é a idade delas. Stanway acaba de completar 27 anos e Batlle fará o mesmo em junho; ambas são mais jovens do que 14 integrantes do atual elenco principal do Arsenal, composto por 24 jogadoras. De fato, nenhum time da Superliga Feminina nesta temporada tem um elenco mais velho do que o dos Gunners, com o Manchester City, o Manchester United e o Chelsea — seus três maiores rivais nacionais — apresentando grupos que são, em média, pelo menos um ano e meio mais jovens.

    É claro que reduzir essa média de idade é um ponto de foco para o Arsenal, e com as sete jogadoras mais velhas do time atual todas sem contrato neste verão, a oportunidade está aí para que eles façam exatamente isso.

  • Kim Little Renee Slegers Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Tomada de decisão matizada

    Mas não pode ser tão simples assim dispensar todos os jogadores de uma certa idade e trazer um monte de rostos mais jovens. Geralmente, não é assim que o futebol funciona. Little, por exemplo, completará 36 anos no final de junho, mas seria difícil encontrar um torcedor do Arsenal que não queira que a capitã volte. Ela ainda é frequentemente a jogadora de maior classe em campo quando entra em ação, e suas qualidades como líder são tão valiosas quanto seu talento com a bola, o que torna natural que estejam ocorrendo negociações para uma renovação de contrato.

    É aí que os Gunners precisam ter cuidado. É preciso encontrar um equilíbrio ao tomar essas decisões, especialmente quando há tantas que precisam ser tomadas. Se o equilíbrio certo não for encontrado, isso pode ser prejudicial, seja por perder muita experiência, dizer adeus a verdadeiros jogadores decisivos que ainda têm muito a oferecer, abrir mão de personalidades-chave ou algo totalmente diferente.

  • Beth Mead Renee Slegers Stina BlacksteniusGetty Images

    Futuros em suspenso

    Além de Little e Williamson, que devem permanecer no clube, ainda não está claro quem mais poderá sair. McCabe parece estar entre os que vão partir. O jornal The Guardian noticiou isso em janeiro, e a lateral parece ter confirmado a notícia enquanto defendia a seleção da Irlanda no início deste mês.

    “Tem havido interesse”, disse ela. “Vou aguardar os próximos meses e depois decidir o que fazer.”

    Entre as outras jogadoras sem contrato, Laia Codina pode procurar outro clube para ter mais tempo de jogo, já que foi a segunda jogadora sênior com menos minutos em campo no Arsenal nesta temporada, com Victoria Pelova também figurando entre as jogadoras menos utilizadas nesta campanha. Sempre há a possibilidade de que Blackstenius queira ser titular como centroavante em outro clube, apesar de desempenhar um papel importante atrás de Alessia Russo, enquanto o futuro de Manuela Zinsberger é complicado pela lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) que ela sofreu em outubro.

    Depois, há Mead, atualmente em segundo lugar em participações diretas em gols no Arsenal nesta temporada, atrás apenas de Russo; Foord, que jogou o oitavo maior número de minutos pelos Gunners na WSL e na Liga dos Campeões nesta temporada; e Catley, em terceiro lugar na tabela de minutos. Quem sai e quem fica?

  • Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Aceitando a mudança

    Muitos torcedores do Arsenal vão receber com satisfação este verão de mudanças. Afinal, os Gunners não ganham a WSL há sete anos e, a menos que o Man City entre em colapso de forma dramática nas próximas semanas, essa espera vai continuar. Acrescente-se a isso a reportagem do The Athletic de que há “tensão no vestiário” que “persiste há muitos anos”, e um recomeço relativamente limpo pode ser o que é necessário para construir uma equipe capaz de disputar títulos de forma consistente novamente.

    Mas isso não significa que as próximas semanas e meses não serão agridoces para os torcedores do Arsenal. Muitas dessas jogadoras cujos contratos estão chegando ao fim proporcionaram grandes momentos, contribuíram para várias conquistas de títulos e foram excelentes servas do clube.

  • Arsenal Women Trophy LiftGetty Images Sport

    É hora de criar mais lembranças

    Talvez essa sensação de “última dança” possa revelar-se um elemento intangível, mas essencial, para o ambiente do Arsenal à medida que o clube entra na reta final da temporada, na qual está em jogo a conquista da FA Cup, a necessidade de garantir uma vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada e, mais importante ainda, a defesa do título europeu.

    À medida que muitas dessas queridas estrelas do Arsenal pisarem no gramado com o famoso uniforme vermelho e branco pelas últimas vezes, como parte de um grupo que conquistou algo especial, mas que não estará mais junto como um todo após o verão, elas terão suas últimas oportunidades de proporcionar momentos ainda mais incríveis.

    O passe de Mead e o gol de Blackstenius na final da Liga dos Campeões da última temporada permanecerão na memória muito tempo depois de ambos deixarem o clube, seja neste verão ou mais tarde. Antes que uma emocionante reconstrução comece, o que mais os criadores de história de Slegers poderão realizar em seus dois últimos meses juntos?

    Uma vitória sobre o rival londrino Chelsea na próxima semana, para acabar com as esperanças europeias dos Blues e, potencialmente, preservar o status do Arsenal como o único clube inglês a conquistar o título, provavelmente proporcionaria mais algumas lembranças inesquecíveis.

Liga dos Campeões Feminino
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