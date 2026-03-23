Será esta a última dança das campeãs europeias do Arsenal? As Gunners se preparam para uma reformulação do elenco à medida que a defesa do título da Liga dos Campeões Feminina ganha força

Mas, enquanto o Arsenal entra nesta semana na reta final da defesa do título, recebendo o rival londrino Chelsea na partida de ida das quartas de final na terça-feira, o clube enfrenta uma iminente reformulação que pode levá-lo a se despedir de até uma dúzia de suas heroínas da Liga dos Campeões, incluindo Mead e Blackstenius.

Essas são apenas duas das 12 jogadoras cujos contratos podem expirar no Emirates Stadium neste verão. A zagueira Leah Williamson e a capitã Kim Little estão entre as que devem permanecer, com o The Athletic informando em janeiro que as negociações com ambas estavam “progredindo bem”. Enquanto isso, não está claro quão urgente é a situação de Emily Fox, com relatos conflitantes sobre a duração de seu contrato, que não foi divulgada pelo clube. Mas Emma Sanders, da BBC Sport, soube em janeiro que as discussões sobre um novo acordo também haviam sido positivas.

Mas e o resto do elenco que conquistou algo verdadeiramente especial no ano passado? E Steph Catley, que foi indicada ao Ballon d’Or após um desempenho consistentemente bom ao lado de Williamson no centro da defesa? E Caitlin Foord, sua companheira da seleção australiana que foi uma ameaça pelas laterais durante todas as fases eliminatórias?

Com Katie McCabe, uma presença confiável na lateral esquerda há anos, praticamente confirmada para deixar o clube, quem mais poderia segui-la pela porta de saída? E que impacto emocional isso traz para a defesa do título da Liga dos Campeões pelas Gunners?