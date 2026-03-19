Será ele o sucessor de Leon Goretzka? O FC Bayern de Munique parece estar prestes a tomar uma decisão importante sobre transferências

O técnico do Bayern, Vincent Kompany, é considerado um admirador de Aseko, que, antes de ser emprestado ao Hannover (joga pelo clube da Baixa Saxônia desde o início de fevereiro de 2025), treinava regularmente com o belga na equipe principal do FCB. O jogador da seleção alemã sub-21 está tendo uma temporada muito forte na 2. Bundesliga pelo 96, e os dirigentes de Munique, segundo a Sky, acreditam que ele tem potencial para suceder Goretzka. Outro ponto a favor de Aseko é que ele também pode atuar como lateral-direito e, portanto, assumir um papel semelhante ao de Tom Bischof, contratado no verão passado vindo do Hoffenheim. Bischof chegou principalmente como meio-campista central, mas no FCB costuma atuar como lateral-esquerdo.

Aseko, que se transferiu do Hertha BSC para a base do Bayern em 2022, tem contrato na Säbener Straße até 2028. Pelo Hannover, ele disputou até agora 25 partidas na segunda divisão nesta temporada, nas quais marcou três gols e deu cinco assistências.

Caso o Bayern decida contratar um sucessor externo para Goretzka, Aseko poderia ser vendido já neste verão, segundo a Sky. Não faltariam interessados, afinal, clubes de renome do exterior, como o Villarreal ou o Brighton & Hove Albion, estariam de olho no meio-campista central.