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Leon GoretzkaGetty
Oliver Maywurm

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Será ele o sucessor de Leon Goretzka? O FC Bayern de Munique parece estar prestes a tomar uma decisão importante sobre transferências

O FC Bayern de Munique parece já ter encontrado um possível sucessor para Leon Goretzka e fechado uma transferência por um preço de barganha.

O FC Bayern de Munique parece ter exercido a opção de recompra do jovem meio-campista Noel Aseko, atualmente emprestado ao Hannover 96, da segunda divisão. É o que informa a Sky.

  • Assim, embora o Hannover exerça a opção de compra por um milhão de euros, o FCB aciona imediatamente a cláusula de recompra acordada no valor de 2,5 milhões de euros. Dessa forma, o 96 recebe 1,5 milhão de euros pelo retorno de Aseko a Munique.

    Segundo a Sky, Aseko tem chances de ocupar a vaga de Leon Goretzka, que, como se sabe, deixará o FCB no final do contrato, no verão. O jogador de 20 anos seria o principal candidato interno para suceder Goretzka, e o clube campeão poderia contar com ele caso não seja contratado nenhum substituto externo.

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  • Hannover 96 AsekoGetty Images

    A Aseko tem interessados da Espanha e da Inglaterra

    O técnico do Bayern, Vincent Kompany, é considerado um admirador de Aseko, que, antes de ser emprestado ao Hannover (joga pelo clube da Baixa Saxônia desde o início de fevereiro de 2025), treinava regularmente com o belga na equipe principal do FCB. O jogador da seleção alemã sub-21 está tendo uma temporada muito forte na 2. Bundesliga pelo 96, e os dirigentes de Munique, segundo a Sky, acreditam que ele tem potencial para suceder Goretzka. Outro ponto a favor de Aseko é que ele também pode atuar como lateral-direito e, portanto, assumir um papel semelhante ao de Tom Bischof, contratado no verão passado vindo do Hoffenheim. Bischof chegou principalmente como meio-campista central, mas no FCB costuma atuar como lateral-esquerdo.

    Aseko, que se transferiu do Hertha BSC para a base do Bayern em 2022, tem contrato na Säbener Straße até 2028. Pelo Hannover, ele disputou até agora 25 partidas na segunda divisão nesta temporada, nas quais marcou três gols e deu cinco assistências.

    Caso o Bayern decida contratar um sucessor externo para Goretzka, Aseko poderia ser vendido já neste verão, segundo a Sky. Não faltariam interessados, afinal, clubes de renome do exterior, como o Villarreal ou o Brighton & Hove Albion, estariam de olho no meio-campista central.

  • Noel Aseko: Estatísticas no Hannover 96

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