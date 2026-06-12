“Será difícil para o Manchester City manter Rodri” caso o Real Madrid venha a fazer uma proposta - com ex-jogador e ex-técnico do clube prevendo que mais grandes nomes sigam Pep Guardiola para fora do Etihad

Após dez anos repletos de títulos na Inglaterra, o lendário técnico catalão Guardiola rescindiu seu contrato e se afastou das pressões da gestão na Premier League. Ele está ansioso para desfrutar de um merecido descanso.

Surgem inevitáveis questionamentos sobre como o City se sairá sem uma presença icônica no comando. A expectativa é que Enzo Maresca — ex-assistente de Guardiola — assuma a tarefa nada invejável de seguir os passos de quem quebrou todos os recordes.

Ele vai querer deixar sua marca no elenco dos Blues, com especulações sobre entradas e saídas do Etihad antes da abertura de mais uma janela de transferências, em 15 de junho. Há algum tempo, vem sendo sugerido que o jogador da seleção espanhola Rodri está atraindo olhares de admiração de seu país natal.

O madrilenho, ex-estrela do Atlético, completará em breve 30 anos e não parece mais o mesmo desde que sofreu uma lesão devastadora no ligamento cruzado anterior (LCA) em setembro de 2024. Ele provavelmente aproveitaria a chance de voltar às suas raízes e se juntar aos “Galácticos” no Santiago Bernabéu.