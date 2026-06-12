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“Será difícil para o Manchester City manter Rodri” caso o Real Madrid venha a fazer uma proposta - com ex-jogador e ex-técnico do clube prevendo que mais grandes nomes sigam Pep Guardiola para fora do Etihad
Rodri, natural de Madri, é especulado como possível retorno às suas origens
Após dez anos repletos de títulos na Inglaterra, o lendário técnico catalão Guardiola rescindiu seu contrato e se afastou das pressões da gestão na Premier League. Ele está ansioso para desfrutar de um merecido descanso.
Surgem inevitáveis questionamentos sobre como o City se sairá sem uma presença icônica no comando. A expectativa é que Enzo Maresca — ex-assistente de Guardiola — assuma a tarefa nada invejável de seguir os passos de quem quebrou todos os recordes.
Ele vai querer deixar sua marca no elenco dos Blues, com especulações sobre entradas e saídas do Etihad antes da abertura de mais uma janela de transferências, em 15 de junho. Há algum tempo, vem sendo sugerido que o jogador da seleção espanhola Rodri está atraindo olhares de admiração de seu país natal.
O madrilenho, ex-estrela do Atlético, completará em breve 30 anos e não parece mais o mesmo desde que sofreu uma lesão devastadora no ligamento cruzado anterior (LCA) em setembro de 2024. Ele provavelmente aproveitaria a chance de voltar às suas raízes e se juntar aos “Galácticos” no Santiago Bernabéu.
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O Manchester City autorizará a venda de Rodri na janela de transferências de verão?
Questionado sobre se tal transferência poderia ser aprovada, o ex-jogador e técnico do City, Reid — em entrevista durante o maior leilão do mundo com temática da Copa do Mundo, organizado pela BUDDS, a principal leiloeira especializada em memorabilia esportiva do Reino Unido — disse ao GOAL: “Antes da lesão, concordo com você, a lesão no ligamento cruzado é grave — já tive uma antes. A medicina hoje em dia... eles usaram facas e garfos em mim! Ele é um jogador de qualidade. Há uma nova diretoria chegando. Há rumores de que o Real Madrid está interessado.
“Como ele é espanhol, acho que, se o Real Madrid vier bater à porta, vai ser difícil para o Man City mantê-lo. Mas ele é um jogador de qualidade e vai voltar tão bom quanto sempre foi, estou convencido.”
Será que mais astros vão seguir os passos de Guardiola e deixar o Etihad?
Rodri — com quatro títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões no currículo — não é a única estrela do City cuja saída iminente vem sendo especulada. O zagueiro português Ruben Dias é outro dos nomes que, segundo dizem, estaria avaliando suas opções.
Questionado sobre se Guardiola será seguido por alguns rostos conhecidos, Reid acrescentou: “Haverá mudanças, acho que inevitavelmente. O reinado de Pep no Manchester City está à vista de todos — excepcional. Com um novo regime, acho natural que haja mudanças. Isso faz parte do futebol.
“A maneira como Sir Alex [Ferguson] saiu, mudou tudo no Manchester United por muito tempo — isso acontece. O que importa é como eles lidam com isso. Ainda há muitos jogadores de qualidade no Manchester City, como sabemos. Mas definitivamente será um novo regime.
“Acho isso fascinante. Obviamente, estou focado na Copa do Mundo, mas no ano que vem, a Premiership vai ser tão interessante que nem dá para acreditar. Mudanças de treinadores — não só no Man City. Vai ser uma temporada fascinante.”
- BUDDS Auctions
A disputa pela glória na Copa do Mundo ganha destaque
Rodri e Dias estão atualmente a disputar a Copa do Mundo de 2026 com a Espanha e Portugal, respectivamente, sendo que ambas as seleções figuram entre as favoritas para conquistar a glória mundial em solo norte-americano. Se conseguirem conquistar o troféu mais prestigiado, suas façanhas entrarão para a história.
Nos próximos anos, as recordações desse sucesso vão gerar um interesse considerável entre os fãs de todos os cantos do planeta. Os colecionadores terão a chance de adquirir alguns itens históricos neste verão — incluindo as camisas de Martin Peters e Alan Ball da final de 1966 e a medalha de ouro que Pelé recebeu em 1958 após levar o Brasil à sua primeira conquista.
O Leilão da Copa do Mundo daBUDDS acontecerá em 25 de junho de 2026, com um leilão online com duração limitada começando em 2 de junho. Mais informações aqui, e para uma avaliação online gratuita de qualquer item de memorabilia esportiva, clique aqui.