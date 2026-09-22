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“Ser humano desagradável!”: Gary Lineker dispara tirada sensacional contra Sir Jim Ratcliffe e chama o Manchester United de “bagunça”
A lua de mel de Ratcliffe chega ao fim
Ratcliffe inicialmente trouxe otimismo a Old Trafford quando adquiriu uma participação minoritária e assumiu o controle das operações de futebol em fevereiro de 2024. No entanto, essa boa vontade se deteriorou rapidamente após uma série de decisões controversas fora de campo e as dificuldades contínuas dentro de campo. O descontentamento dos torcedores recentemente transbordou durante a derrota no clássico de Manchester em setembro, com protestos direcionados diretamente à propriedade do clube.
Os torcedores ficaram profundamente frustrados com demissões em massa de funcionários, aumento nos preços dos ingressos em dias de jogo e realocações de carnês de temporada feitas para ampliar os assentos de hospitalidade. Além disso, comentários recentes sobre imigração levaram vários grupos de torcedores a exigir a renúncia de Ratcliffe, ofuscando completamente seus planos ambiciosos de construir um novo estádio para 100 mil pessoas.
- Getty Images Sport
Lineker detona Ratcliffe
A situação turbulenta em Old Trafford provocou duras críticas de Lineker. Falando no podcast The Rest is Football, o ex-internacional inglês mirou a cúpula do clube. "Eu olho para o Manchester United e vejo problemas vindo de cima", afirmou.
Ele então deu uma alfinetada sarcástica nos proprietários majoritários do clube. "Preciso parabenizar os Glazers por encontrarem alguém ainda pior do que eles em quem possam colocar a culpa, colocá-lo lá e fazer com que ele receba toda a pressão: Jim Ratcliffe", continuou Lineker. "Não acho que ele seja um ser humano particularmente agradável e é um tanto quanto um caos de clube de futebol da forma como está sendo administrado no momento. Então, parabéns aos Glazers por essa, desviando tudo deles!"
Lineker também destacou os problemas sistêmicos que afligem o Manchester United, apontando para a infraestrutura em ruínas e a falta de progresso sustentável. "É meio bagunçado, esse clube. Você tem um estádio que está caindo aos pedaços, todo tipo de reclamação sobre várias coisas", acrescentou. "Os resultados, a inconsistência, parece que voltaram. Eles deram respaldo ao treinador muitas vezes e isso não funcionou para eles, mas tem que haver algo vindo de cima."
Um clube em transição e turbulência
A instabilidade do United se reflete de forma clara na troca constante de treinadores, com Michael Carrick se tornando recentemente o terceiro comandante permanente da era INEOS. Depois de Erik ten Hag e Ruben Amorim terem sido demitidos em um intervalo de 15 meses, Carrick garantiu a classificação para a Champions League como técnico interino antes de assumir o cargo em definitivo neste verão. No entanto, uma janela de transferências decepcionante veio em seguida, com o clube perdendo alvos importantes como Elliot Anderson e Matheus Fernandes.
A disfunção agora ameaça a base do clube. O jovem prospecto JJ Gabriel, muito bem avaliado, teria pedido uma transferência, com sua família acreditando que o United ficou muito para trás de potências europeias como Real Madrid, Barcelona e Manchester City. Lineker comentou sobre esse êxodo ao afirmar: "Eles estão perdendo adolescentes talentosos, parece que isso vai acontecer."
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Pressão aumenta durante a pausa internacional
O Manchester United chega à atual pausa para jogos de seleções na modesta 12ª colocação, depois de somar apenas cinco pontos nas cinco primeiras partidas da Premier League. Carrick enfrenta uma tarefa difícil para mudar a forma da equipe no cenário doméstico quando o futebol de clubes retornar, ao mesmo tempo em que lida com um ambiente cada vez mais tóxico em Old Trafford.
Ratcliffe já havia alertado em março que se afastaria caso fosse submetido ao mesmo nível de hostilidade que a família Glazer. Com os resultados estagnados, os debates sobre infraestrutura em alta e os protestos dos torcedores se intensificando, o chefe da INEOS se aproxima rapidamente de um momento crítico em sua gestão.
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