A situação turbulenta em Old Trafford provocou duras críticas de Lineker. Falando no podcast The Rest is Football, o ex-internacional inglês mirou a cúpula do clube. "Eu olho para o Manchester United e vejo problemas vindo de cima", afirmou.

Ele então deu uma alfinetada sarcástica nos proprietários majoritários do clube. "Preciso parabenizar os Glazers por encontrarem alguém ainda pior do que eles em quem possam colocar a culpa, colocá-lo lá e fazer com que ele receba toda a pressão: Jim Ratcliffe", continuou Lineker. "Não acho que ele seja um ser humano particularmente agradável e é um tanto quanto um caos de clube de futebol da forma como está sendo administrado no momento. Então, parabéns aos Glazers por essa, desviando tudo deles!"

Lineker também destacou os problemas sistêmicos que afligem o Manchester United, apontando para a infraestrutura em ruínas e a falta de progresso sustentável. "É meio bagunçado, esse clube. Você tem um estádio que está caindo aos pedaços, todo tipo de reclamação sobre várias coisas", acrescentou. "Os resultados, a inconsistência, parece que voltaram. Eles deram respaldo ao treinador muitas vezes e isso não funcionou para eles, mas tem que haver algo vindo de cima."



