Getty Images
Traduzido por
Sequestro em andamento! Barcelona planeja movimento sensacional para tirar Rodri do Real Madrid enquanto astro do Manchester City considera retorno à La Liga
Barcelona explora investida por joia da coroa do Manchester City
O Barcelona está explorando uma investida para contratar Rodri, ameaçando atrapalhar os planos de longa data do Real Madrid, segundo o The Athletic. A reportagem sugere que o gigante catalão já teve conversas preliminares com os representantes do jogador para discutir as condições financeiras e esportivas de uma possível transferência de impacto para o Camp Nou.
O apelo do Barcelona é significativo para o jogador de 30 anos, que se reencontraria com oito de seus companheiros de seleção após o recente triunfo da Espanha na Copa do Mundo, com jogadores como Lamine Yamal, Pedri e Gavi já à sua espera no vestiário.
- Getty Images
Real Madrid enfrenta concorrência inesperada
Durante meses, parecia que o Bernabéu era o único destino realista para a estrela do City. O Real Madrid vinha trabalhando nos bastidores por um acordo, confiante de que os termos pessoais não seriam um obstáculo para o ex-jogador do Atlético de Madrid. No entanto, a falta de um acordo oficial entre os clubes deixou a porta completamente aberta para Joan Laporta agir.
O City está plenamente ciente da tempestade que se forma e, segundo relatos, tomou medidas para desacelerar as negociações com o Madrid. Rodri está cada vez mais hesitante, questionando se um Real Madrid comandado por Jose Mourinho é o projeto esportivo certo para ele.
Crise no meio-campo força a mão do Barcelona
Segundo reportagem do The Athletic, a urgência repentina do Barcelona no mercado é motivada por uma crise de lesões cada vez mais grave no meio-campo. Com Frenkie de Jong diante de um período significativo fora após romper o ligamento colateral medial do joelho direito, o clube não tem um volante de classe mundial comprovado para dar sustentação à equipe. Rodri, que tem apenas 12 meses restantes em seu contrato atual no Etihad, é visto como a solução definitiva.
O próprio Rodri tem falado abertamente sobre seu futuro, dando a entender o desejo de voltar para casa. "Tenho mais um ano de contrato, vai chegar um momento em que teremos de sentar e conversar", afirmou. Quando foi questionado especificamente sobre o interesse vindo dos gigantes de La Liga, ele apenas acrescentou: "Você não pode recusar os melhores clubes do mundo."
- Getty Images Sport
Um legado definido por títulos
Se Rodri deixar o Etihad, ele sairá como um dos jogadores mais vitoriosos da história moderna do Manchester City. Desde que chegou vindo do Atletico em 2019, ele soma 298 partidas, com 28 gols e 32 assistências. Sua sala de troféus inclui quatro títulos da Premier League, duas FA Cups, três Copas da Liga e a Champions League de 2023, na qual marcou o gol da vitória na final.
Apesar do sucesso na Inglaterra, o apelo de La Liga segue como o capítulo final que ele deseja escrever. A investida do Barcelona é uma aposta, que exige a venda de ativos importantes para equilibrar as contas, mas a oportunidade de superar seus rivais eternos na disputa por um vencedor da Bola de Ouro é uma tentação grande demais para ser ignorada.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.