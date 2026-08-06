Segundo reportagem do The Athletic, a urgência repentina do Barcelona no mercado é motivada por uma crise de lesões cada vez mais grave no meio-campo. Com Frenkie de Jong diante de um período significativo fora após romper o ligamento colateral medial do joelho direito, o clube não tem um volante de classe mundial comprovado para dar sustentação à equipe. Rodri, que tem apenas 12 meses restantes em seu contrato atual no Etihad, é visto como a solução definitiva.

O próprio Rodri tem falado abertamente sobre seu futuro, dando a entender o desejo de voltar para casa. "Tenho mais um ano de contrato, vai chegar um momento em que teremos de sentar e conversar", afirmou. Quando foi questionado especificamente sobre o interesse vindo dos gigantes de La Liga, ele apenas acrescentou: "Você não pode recusar os melhores clubes do mundo."



