O Trabzonspor surgiu como o principal candidato para contratar Salah depois de, segundo relatos, ter feito avanços significativos nas negociações com os representantes do ex-ponta do Liverpool. De acordo com o Foot Mercato, o clube turco está perto de chegar a um acordo total pelo jogador livre no mercado.

O time da Super Lig terminou a última temporada em terceiro lugar e busca reforçar o elenco enquanto tenta brigar pelo título. Salah chegaria sem custos de transferência e acrescentaria capacidade comprovada de fazer gols, criatividade e experiência em alto nível.

O avanço do Trabzonspor também mudou o cenário para o Besiktas, que anteriormente havia chegado a um acordo verbal por um contrato de um ano, com opção de mais uma temporada, antes de as conversas supostamente travarem por diferenças financeiras.



