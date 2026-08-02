Getty
Traduzido por
Sequestro à vista! Mohamed Salah se aproxima de um acordo surpreendente, já que clube europeu ultrapassa os rivais na corrida para contratar o ex-astro do Liverpool sem custos
Trabzonspor avança na busca por Salah
O Trabzonspor surgiu como o principal candidato para contratar Salah depois de, segundo relatos, ter feito avanços significativos nas negociações com os representantes do ex-ponta do Liverpool. De acordo com o Foot Mercato, o clube turco está perto de chegar a um acordo total pelo jogador livre no mercado.
O time da Super Lig terminou a última temporada em terceiro lugar e busca reforçar o elenco enquanto tenta brigar pelo título. Salah chegaria sem custos de transferência e acrescentaria capacidade comprovada de fazer gols, criatividade e experiência em alto nível.
O avanço do Trabzonspor também mudou o cenário para o Besiktas, que anteriormente havia chegado a um acordo verbal por um contrato de um ano, com opção de mais uma temporada, antes de as conversas supostamente travarem por diferenças financeiras.
- Getty Images
Presidente do clube responde às especulações sobre transferência
O presidente do Trabzonspor, Ertugrul Dogan, minimizou as notícias de que um acordo já teria sido concluído, insistindo que as negociações não chegaram a esse estágio. "Muita coisa está sendo dita, mas não há acordo com Mohamed Salah", disse Dogan à A Spor. "Não há nenhum acerto para que ele viaje ao Trabzonspor amanhã. Se houvesse esse plano, teríamos informado a imprensa e os torcedores sobre isso.
"Quem entre nós não gostaria de contratar um jogador do calibre de Mohamed Salah? Claro que desejaríamos isso, mas a verdade é que não há acordo neste momento."
Questionado diretamente sobre as negociações com o internacional egípcio, Dogan preferiu não se aprofundar e disse: "Não quero falar sobre esse assunto."
Trabzonspor prepara proposta ambiciosa
O renomado jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu afirma que o Trabzonspor montou uma oferta lucrativa de € 17 milhões por ano em um contrato de dois anos, na tentativa de convencer Salah a se juntar ao clube. Se for concluído, o acordo fará dele o jogador mais bem pago da história da liga turca.
No entanto, o Trabzonspor não é o único clube monitorando a situação. Times da Saudi Pro League seguem acompanhando Salah, com o Al-Ittihad já tendo demonstrado forte interesse em contratar o atacante egípcio.
- Getty
As negociações continuam em meio ao interesse rival
As conversas entre o Trabzonspor e o estafe de Salah devem continuar enquanto o clube tenta concluir uma das maiores contratações de sua história. Apesar dos relatos de progresso, os comentários de Dogan sugerem que ainda há trabalho a ser feito antes que qualquer acordo possa ser confirmado. O interesse da Arábia Saudita também segue como um obstáculo em potencial, o que significa que o Trabzonspor ainda pode ter concorrência antes de o futuro de Salah ser decidido.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.