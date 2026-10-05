Para a maioria dos jogadores, uma viagem internacional a Split representa apenas mais um compromisso em um calendário apertado, mas, para Olmo, o confronto de terça-feira é uma viagem de volta ao lugar onde sua identidade profissional foi forjada. Depois de deixar as categorias de base do Barcelona em 2014 para se juntar à academia do Dinamo Zagreb, o meia avançou pelas categorias antes de se firmar no time principal entre 2015 e 2020, registrando 34 gols em 124 partidas em todas as competições.

"Vai ser uma partida muito especial para mim. Passei seis anos da minha vida aqui e é um país que me deu quase tudo como jogador e como pessoa. São sentimentos muito maravilhosos", explicou Olmo.