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'Sentimentos maravilhosos' - Dani Olmo reflete sobre corajosa saída do Barcelona antes de emocionante retorno à Croácia
Um retorno a um terreno familiar para a estrela espanhola
Para a maioria dos jogadores, uma viagem internacional a Split representa apenas mais um compromisso em um calendário apertado, mas, para Olmo, o confronto de terça-feira é uma viagem de volta ao lugar onde sua identidade profissional foi forjada. Depois de deixar as categorias de base do Barcelona em 2014 para se juntar à academia do Dinamo Zagreb, o meia avançou pelas categorias antes de se firmar no time principal entre 2015 e 2020, registrando 34 gols em 124 partidas em todas as competições.
"Vai ser uma partida muito especial para mim. Passei seis anos da minha vida aqui e é um país que me deu quase tudo como jogador e como pessoa. São sentimentos muito maravilhosos", explicou Olmo.
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Refletindo sobre a aposta de uma vida inteira
A decisão de deixar a famosa academia do Barcelona com apenas 16 anos foi vista como um risco significativo na época, mas Olmo segue convicto de que ela foi o catalisador do seu sucesso atual. Essa aposta calculada deu resultado, abrindo caminho para uma transferência de destaque para o RB Leipzig em 2020, onde permaneceu até 2024, antes de concluir um retorno triunfal para casa, ao Barcelona. Desde que voltou ao gigante catalão, o meia conquistou dois títulos de La Liga e uma Copa do Rei, marcando 20 gols em 96 partidas.
"Cada um tem sua própria história e suas próprias razões. Para mim, o que me levou a tomar a decisão de ir para o Dinamo foi o interesse que eles tinham em me ter, a visão que tinham para mim. Foi um dos melhores momentos que vivi na minha carreira", declarou Olmo.
Preparando-se para a atmosfera em Split
No caminho da Espanha está uma forte seleção da Croácia, apoiada por uma das torcidas mais apaixonadas do futebol mundial. Os visitantes chegam para o confronto na liderança de seu grupo da Liga das Nações, com campanha perfeita de nove pontos, depois de já terem atropelado a Croácia por 4 a 1 em Sevilha no duelo anterior. Em contraste, a Croácia está em terceiro, com três pontos, atrás da Inglaterra, segunda colocada, que tem seis pontos.
"É uma torcida que pressiona muito e acompanha bastante seus jogadores. Não vai ser um jogo fácil, mas estamos preparados para isso", alertou o meio-campista. Seus companheiros vão contar com seu conhecimento profundo do ambiente local enquanto buscam garantir um resultado vital.
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Elogios a Lamine Yamal
Além de sua história pessoal com a Croácia, Olmo também tirou um tempo para falar sobre a ascensão meteórica de seu companheiro de equipe Lamine Yamal. O indicado à Bola de Ouro manteve sua forma sensacional durante a atual pausa internacional, contribuindo em todas as partidas da Espanha: marcou na vitória por 3 a 2 sobre a Inglaterra, fez dois gols e deu uma assistência contra a Croácia, e acrescentou mais um gol no triunfo por 3 a 1 sobre a República Tcheca.
"Depois de cada jogo ele parece melhor e mais maduro. Neste início, ele está nos ajudando no jogo e também fazendo gols. É um jogador muito importante tanto no Barça quanto na seleção espanhola", disse Olmo.
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