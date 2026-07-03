Getty Images Sport
Traduzido por
“Senti um leve contato no meu cabelo” - Estrela da Croácia se indigna com decisão do VAR no último suspiro contra Portugal, enquanto o técnico Zlatko Dalic critica as decisões da arbitragem
Intervenção tardia do VAR parte o coração da Croácia
A Croácia pensou ter conseguido um empate dramático nos acréscimos contra Portugal, mas o VAR anulou o gol por impedimento após uma revisão. O momento decisivo ocorreu quando a tecnologia detectou o mais leve toque de Matanovic antes que a bola chegasse ao gol.
O atacante admitiu não ter certeza se havia tocado na bola, mas foi informado pelo árbitro de que o chip da bola havia confirmado o contato. Como o toque de Renato Veiga foi considerado um desvio e não uma jogada deliberada, a infração original de impedimento foi mantida. Portugal segurou a vitória por 2 a 1, enquanto a Croácia ficou frustrada ao ver mais um gol ser anulado.
- AFP
Matanovic questiona a decisão
Matanovic refletiu sobre o incidente após a partida, explicando que, a princípio, não sabia se havia tocado na bola. Ele disse que o árbitro o informou de que o chip dentro da bola havia detectado um leve contato, o que resultou na marcação de impedimento.
“Sinceramente, acho que senti um leve contato com meu cabelo”, admitiu Matanovic, conforme citado pelo jornal A Bola. “Perguntei ao árbitro, pois não tinha 100% de certeza se havia tocado nele. Ele me disse que há um chip na bola, que houve um leve contato e que, portanto, foi impedimento.
“É difícil encontrar as palavras certas depois do jogo. Jogamos muito bem no segundo tempo e merecíamos mais. Ainda não vi o pênalti, mas se você marcar isso... Três gols, impedimento, uma trave... Não tenho palavras, tivemos muito azar hoje.
“Quando entrei em campo, tive uma boa sensação. Jogamos muito bem, mas isso vai doer. Temos que seguir em frente, continuar atacando e pensar no Campeonato Europeu.”
Dalic critica a arbitragem “muito ruim”
Enquanto Matanovic estava confuso, Dalic estava francamente furioso. O técnico não mediu palavras ao avaliar a arbitragem, sugerindo que sua equipe não recebeu nenhuma proteção nem tratamento justo da equipe de arbitragem. Apesar da eliminação, Dalic se mostrou orgulhoso do espírito de luta que sua equipe demonstrou no segundo tempo.
“A arbitragem foi péssima. Nem uma única falta marcada, nem uma única interrupção a nosso favor”, afirmou Dalic. “Foi uma arbitragem ruim, mas a Croácia perdeu e não temos o direito de comentar muito. Sinto muito.
“Em primeiro lugar, parabéns a Portugal e desejo a eles tudo de bom para o restante da competição. No segundo tempo, viramos o jogo a nosso favor, criamos muitas oportunidades e, no final, não merecemos esse resultado. Só posso parabenizar os rapazes, mas, bem, nas duas ocasiões anteriores tivemos sorte em certos momentos.”
- Getty Images Sport
A Croácia foi eliminada, enquanto Portugal avança para as oitavas de final
A Croácia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 e agora se prepara para sua próxima partida internacional. A seleção tem um jogo marcado para setembro na Liga das Nações da UEFA. Enquanto isso, Portugal enfrentará a Espanha nas oitavas de final, no Dallas Stadium, na segunda-feira.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.