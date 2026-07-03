“Senti um leve contato no meu cabelo” - Estrela da Croácia se indigna com decisão do VAR no último suspiro contra Portugal, enquanto o técnico Zlatko Dalic critica as decisões da arbitragem

Matanovic refletiu sobre o incidente após a partida, explicando que, a princípio, não sabia se havia tocado na bola. Ele disse que o árbitro o informou de que o chip dentro da bola havia detectado um leve contato, o que resultou na marcação de impedimento.

“Sinceramente, acho que senti um leve contato com meu cabelo”, admitiu Matanovic, conforme citado pelo jornal A Bola. “Perguntei ao árbitro, pois não tinha 100% de certeza se havia tocado nele. Ele me disse que há um chip na bola, que houve um leve contato e que, portanto, foi impedimento.

“É difícil encontrar as palavras certas depois do jogo. Jogamos muito bem no segundo tempo e merecíamos mais. Ainda não vi o pênalti, mas se você marcar isso... Três gols, impedimento, uma trave... Não tenho palavras, tivemos muito azar hoje.

“Quando entrei em campo, tive uma boa sensação. Jogamos muito bem, mas isso vai doer. Temos que seguir em frente, continuar atacando e pensar no Campeonato Europeu.”