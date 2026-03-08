Goal.com
“Senti-me bem o suficiente para continuar” – Raheem Sterling determinado a “voltar ao antigo nível”, apesar de ter jogado apenas 63 minutos na sua primeira partida como titular pelo Feyenoord

Raheem Sterling fez sua primeira partida como titular pelo Feyenoord no domingo, mas a noite terminou com sentimentos contraditórios para o jogador da seleção inglesa. Após duas participações anteriores como reserva, o ex-ala do Manchester City e do Chelsea foi escalado no time titular para o confronto da Eredivisie contra o NAC Breda, permanecendo em campo por pouco mais de uma hora antes de ser substituído. Apesar dos minutos limitados, Sterling está convencido de que sua condição física está melhorando rapidamente, enquanto busca reencontrar sua melhor forma em Roterdã.

  • Uma estreia agridoce para Sterling

    “Eu me sentia bem o suficiente para continuar, mas a decisão é do técnico”, admitiu Sterling após o apito final, segundo a ESPN. O atacante desempenhou um papel fundamental na jogada que resultou no gol de empate em 3 a 3, mas não conseguiu esconder um certo frustração por não ter podido jogar os 90 minutos completos. Ele acrescentou: “Todo jogador quer continuar em campo. Você quer permanecer em campo. É compreensível que isso ainda não seja possível. É mais um novo passo na direção certa.”

    Van Persie gerencia a carga de trabalho de Sterling

    O técnico do Feyenoord, Robin van Persie, havia sinalizado antes do início da partida que Sterling provavelmente só estaria pronto para jogar aproximadamente um tempo. No entanto, o jogador da seleção inglesa, com 82 partidas disputadas, foi autorizado a permanecer em campo após o intervalo, sendo substituído aos 63 minutos do segundo tempo. Esse gerenciamento cuidadoso de sua carga de trabalho sugere que a comissão técnica está cautelosa em exigir demais do ex-ala do City, logo após sua chegada em uma transferência gratuita em fevereiro.

    A partida em si foi caótica, deixando os visitantes com a sensação do que poderia ter sido. “Gostaríamos de ter vencido”, continuou Sterling. “Temos sentimentos contraditórios sobre o desempenho. Foi muito inconsistente, mas, em alguns momentos, também muito bom. Quero voltar ao meu antigo nível. Foi um bom ataque da nossa parte. Temos que continuar trabalhando nisso e então mais coisas virão.”

  • Ueda brilha em jogo emocionante em Breda

    Sterling acabou sendo ofuscado pelo companheiro de equipe Ayase Ueda. O atacante japonês marcou duas vezes, elevando sua contagem na temporada para vinte gols. O primeiro gol foi marcado de cabeça, após cobrança de escanteio de Anis Hadj Moussa, encerrando um jejum pessoal que se estendia desde o início do ano. Ueda marcou o segundo gol com uma cabeçada inteligente, que bateu na parte inferior da trave.

    O jogo foi disputado, com o NAC Breda se mostrando um adversário difícil. Gols de Kamal Sowah, Boyd Lucassen e o ex-astro da Premier League Andre Ayew garantiram o empate para os donos da casa. Apesar da pressão no final e do cartão vermelho para Leo Greiml, do NAC, nos acréscimos, o Feyenoord foi forçado a se contentar com um único ponto fora de casa.

    O que vem a seguir?

    Para Sterling, o foco agora muda para construir a consistência necessária para terminar a temporada do Feyenoord em alta. O empate em 3 a 3 no Rat Verlegh Stadion destacou tanto o potencial criativo da equipe quanto suas fragilidades defensivas. Integrar um jogador do calibre de Sterling continua sendo uma prioridade para Van Persie, que tem a tarefa de garantir que o Feyenoord mantenha o segundo lugar na Eredivisie, com o PSV já garantido como campeão novamente após abrir 19 pontos de vantagem na liderança. Sterling espera ser titular novamente quando o Feyenoord enfrentar o Excelsior no próximo domingo.

