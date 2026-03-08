“Senti-me bem o suficiente para continuar” – Raheem Sterling determinado a “voltar ao antigo nível”, apesar de ter jogado apenas 63 minutos na sua primeira partida como titular pelo Feyenoord

O técnico do Feyenoord, Robin van Persie, havia sinalizado antes do início da partida que Sterling provavelmente só estaria pronto para jogar aproximadamente um tempo. No entanto, o jogador da seleção inglesa, com 82 partidas disputadas, foi autorizado a permanecer em campo após o intervalo, sendo substituído aos 63 minutos do segundo tempo. Esse gerenciamento cuidadoso de sua carga de trabalho sugere que a comissão técnica está cautelosa em exigir demais do ex-ala do City, logo após sua chegada em uma transferência gratuita em fevereiro.

A partida em si foi caótica, deixando os visitantes com a sensação do que poderia ter sido. “Gostaríamos de ter vencido”, continuou Sterling. “Temos sentimentos contraditórios sobre o desempenho. Foi muito inconsistente, mas, em alguns momentos, também muito bom. Quero voltar ao meu antigo nível. Foi um bom ataque da nossa parte. Temos que continuar trabalhando nisso e então mais coisas virão.”