AFP
Traduzido por
“Senti-me bem o suficiente para continuar” – Raheem Sterling determinado a “voltar ao antigo nível”, apesar de ter jogado apenas 63 minutos na sua primeira partida como titular pelo Feyenoord
Uma estreia agridoce para Sterling
“Eu me sentia bem o suficiente para continuar, mas a decisão é do técnico”, admitiu Sterling após o apito final, segundo a ESPN. O atacante desempenhou um papel fundamental na jogada que resultou no gol de empate em 3 a 3, mas não conseguiu esconder um certo frustração por não ter podido jogar os 90 minutos completos. Ele acrescentou: “Todo jogador quer continuar em campo. Você quer permanecer em campo. É compreensível que isso ainda não seja possível. É mais um novo passo na direção certa.”
- AFP
Van Persie gerencia a carga de trabalho de Sterling
O técnico do Feyenoord, Robin van Persie, havia sinalizado antes do início da partida que Sterling provavelmente só estaria pronto para jogar aproximadamente um tempo. No entanto, o jogador da seleção inglesa, com 82 partidas disputadas, foi autorizado a permanecer em campo após o intervalo, sendo substituído aos 63 minutos do segundo tempo. Esse gerenciamento cuidadoso de sua carga de trabalho sugere que a comissão técnica está cautelosa em exigir demais do ex-ala do City, logo após sua chegada em uma transferência gratuita em fevereiro.
A partida em si foi caótica, deixando os visitantes com a sensação do que poderia ter sido. “Gostaríamos de ter vencido”, continuou Sterling. “Temos sentimentos contraditórios sobre o desempenho. Foi muito inconsistente, mas, em alguns momentos, também muito bom. Quero voltar ao meu antigo nível. Foi um bom ataque da nossa parte. Temos que continuar trabalhando nisso e então mais coisas virão.”
Ueda brilha em jogo emocionante em Breda
Sterling acabou sendo ofuscado pelo companheiro de equipe Ayase Ueda. O atacante japonês marcou duas vezes, elevando sua contagem na temporada para vinte gols. O primeiro gol foi marcado de cabeça, após cobrança de escanteio de Anis Hadj Moussa, encerrando um jejum pessoal que se estendia desde o início do ano. Ueda marcou o segundo gol com uma cabeçada inteligente, que bateu na parte inferior da trave.
O jogo foi disputado, com o NAC Breda se mostrando um adversário difícil. Gols de Kamal Sowah, Boyd Lucassen e o ex-astro da Premier League Andre Ayew garantiram o empate para os donos da casa. Apesar da pressão no final e do cartão vermelho para Leo Greiml, do NAC, nos acréscimos, o Feyenoord foi forçado a se contentar com um único ponto fora de casa.
- AFP
O que vem a seguir?
Para Sterling, o foco agora muda para construir a consistência necessária para terminar a temporada do Feyenoord em alta. O empate em 3 a 3 no Rat Verlegh Stadion destacou tanto o potencial criativo da equipe quanto suas fragilidades defensivas. Integrar um jogador do calibre de Sterling continua sendo uma prioridade para Van Persie, que tem a tarefa de garantir que o Feyenoord mantenha o segundo lugar na Eredivisie, com o PSV já garantido como campeão novamente após abrir 19 pontos de vantagem na liderança. Sterling espera ser titular novamente quando o Feyenoord enfrentar o Excelsior no próximo domingo.
Publicidade