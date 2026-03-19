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“Sentam o perigo” – Thierry Henry lança um aviso sobre a Liga dos Campeões aos candidatos ao título após a goleada do Barcelona sobre o Newcastle
O brilho blaugrana no Spotify Camp Nou
A vitória do Barcelona por 8 a 3 no placar agregado sobre o Newcastle não só garantiu a classificação na Liga dos Campeões como reacendeu a convicção de que o clube está voltando ao topo do futebol mundial. O ex-atacante Henry ficou impressionado com a exibição, sugerindo que o resultado causou um impacto na competição que não pode ser ignorado.
Embora o primeiro tempo contra os Magpies tenha mostrado sinais de vulnerabilidade, os ajustes táticos no intervalo se mostraram decisivos. Flick parece ter forjado uma equipe que combina o tradicional estilo do Barça com uma intensidade moderna e implacável, que deixou o time da Premier League completamente dominado nas fases finais.
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Henry elogia a transformação “letal” no segundo tempo
Refletindo sobre a magnitude da exibição, Henry afirmou que a noite representou uma mudança na hierarquia europeia. O francês estava atuando como comentarista quando testemunhou a investida do segundo tempo que desmontou a equipe de Eddie Howe.
“O que aconteceu não é uma vitória, é um terremoto global”, afirmou Henry, citado pelo Barca Universal. “Que segundo tempo! Uma transformação completa. Um caráter diferente. Uma determinação letal. Este é o verdadeiro Barcelona. Quando querem, eles podem fazer qualquer coisa.”
Ecos da equipe dos sonhos
Henry foi além, sugerindo que esta equipe está começando a refletir os alicerces lendários estabelecidos por Johan Cruyff durante sua era transformadora como técnico, e lançou uma severa advertência aos rivais do Barça na Liga dos Campeões.
“Eles são um time incrível. Você os vê jogar e pensa: ‘Uau, eles parecem tão convincentes!’”, comentou Henry. “Então você os vê em casa e é como se… fosse como se tivéssemos o Dream Team de Johan Cruyff de volta! Parar o Barcelona assim? É quase impossível! Esta é a cara do Barcelona sob o comando de Hansi Flick. Quando uma equipe entra em campo com tudo, não deixa nada para trás. Parabéns, Barcelona. A Europa está começando a sentir o perigo.”
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E agora?
A vitória sobre o Newcastle garantiu ao Barça uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Atlético de Madrid, também da Espanha. No entanto, antes disso, o time enfrentará o Rayo Vallecano e o Atlético de Madrid na La Liga. Os catalães lideram atualmente a classificação, quatro pontos à frente do Real Madrid.
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