“Sentam o perigo” – Thierry Henry lança um aviso sobre a Liga dos Campeões aos candidatos ao título após a goleada do Barcelona sobre o Newcastle

A vitória do Barcelona por 8 a 3 no placar agregado sobre o Newcastle não só garantiu a classificação na Liga dos Campeões como reacendeu a convicção de que o clube está voltando ao topo do futebol mundial. O ex-atacante Henry ficou impressionado com a exibição, sugerindo que o resultado causou um impacto na competição que não pode ser ignorado.

Embora o primeiro tempo contra os Magpies tenha mostrado sinais de vulnerabilidade, os ajustes táticos no intervalo se mostraram decisivos. Flick parece ter forjado uma equipe que combina o tradicional estilo do Barça com uma intensidade moderna e implacável, que deixou o time da Premier League completamente dominado nas fases finais.