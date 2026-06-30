Sensação em Wimbledon - e vantagem para Zverev! Um dos melhores tenistas em quadras de grama do ano já está fora da competição

Virtanen (25) havia chegado ao quadro principal do torneio de tênis mais importante do mundo após passar pelas eliminatórias. Durante a preparação, o número 140 do ranking mundial havia chegado às finais dos torneios Challenger, de segunda categoria, em Birmingham e Nottingham. A vitória sobre Shelton, no entanto, foi totalmente inesperada. Até então, Virtanen havia vencido apenas uma partida em Wimbledon em toda a sua carreira.

“Tive um mês excelente, venci muitas partidas na grama”, disse Virtanen, que havia perdido o torneio no ano passado devido a uma lesão. “Eu sabia que, se estivesse saudável, os resultados viriam — e aqui estamos”, disse Virtanen, sob a torcida da plateia.