O jogador de 23 anos, dos EUA, foi derrotado pelo finlandês Otto Virtanen por 4:6, 6:3, 7:6 (10:8), 2:6, 6:7 (9:11), após 4:21 horas. No tie-break decisivo do quinto set, o grande favorito desperdiçou uma bola de partida.
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Sensação em Wimbledon - e vantagem para Zverev! Um dos melhores tenistas em quadras de grama do ano já está fora da competição
Shelton teve um desempenho convincente em Wimbledon nos últimos dois anos: em 2024, foi eliminado nas oitavas de final, e em 2025, nas quartas de final, sempre derrotado por Jannik Sinner. No ano passado, o italiano conquistou seu primeiro título no All England Club. Na chave de Alexander Zverev, Shelton era considerado um dos principais adversários do alemão, vencedor do Aberto da França.
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Virtanen, que passou pelas eliminatórias, causa sensação em Wimbledon: “Tive um mês incrível”
Virtanen (25) havia chegado ao quadro principal do torneio de tênis mais importante do mundo após passar pelas eliminatórias. Durante a preparação, o número 140 do ranking mundial havia chegado às finais dos torneios Challenger, de segunda categoria, em Birmingham e Nottingham. A vitória sobre Shelton, no entanto, foi totalmente inesperada. Até então, Virtanen havia vencido apenas uma partida em Wimbledon em toda a sua carreira.
“Tive um mês excelente, venci muitas partidas na grama”, disse Virtanen, que havia perdido o torneio no ano passado devido a uma lesão. “Eu sabia que, se estivesse saudável, os resultados viriam — e aqui estamos”, disse Virtanen, sob a torcida da plateia.