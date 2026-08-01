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Sensação da Copa do Mundo, Vozinha está prestes a deixar o Colo-Colo para se reunir com seu ex-treinador

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Vozinha
Colo-Colo
Campeonato Chileno
Renaissance de Berkane
Cabo Verde
Copa do Mundo

O goleiro de Cabo Verde Vozinha está prestes a dar uma reviravolta dramática na transferência depois de não conseguir embarcar em seu voo para concluir uma mudança para o gigante sul-americano Colo-Colo. O arqueiro de 40 anos recebeu uma oferta lucrativa de última hora para se reunir com seu ex-treinador da seleção, deixando o planejamento de pré-temporada do clube chileno em total desordem.

  • Vozinha dá chapéu nos gigantes chilenos

    De acordo com MARCA, o gigante chileno Colo-Colo foi lançado em um cenário de grande incerteza depois que o veterano goleiro cabo-verdiano Vozinha não embarcou em seu voo para Santiago para finalizar sua transferência. Embora a diretoria do Colo-Colo já tivesse anunciado oficialmente sua contratação em seus canais digitais, o arqueiro de 40 anos ainda não havia assinado um contrato de trabalho. O jogador aproveitou essa brecha regulatória para reavaliar seu futuro após uma oferta repentina do futebol africano.


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  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Oferta africana altera planos

    Vozinha viveu uma mudança repentina de ideia em relação à sua ida para a América do Sul após receber uma ligação direta do ex-treinador da seleção de Cabo Verde, Bubista, que recentemente assumiu o comando da equipe marroquina RS Berkane. A oportunidade de se reencontrar com o técnico que comandou Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 foi o fator decisivo para mudar o compromisso do goleiro. Novas informações indicam que o Berkane não só lhe garantiu a condição de titular absoluto no gol, como também apresentou um pacote financeiro excepcionalmente lucrativo.

  • Atuações na Copa do Mundo despertam interesse

    O aumento do interesse em torno de Vozinha decorre diretamente de suas atuações de alto nível por Cabo Verde durante a recente fase final da Copa do Mundo. As impressionantes exibições do goleiro veterano contra potências globais como Espanha, Uruguai e Argentina aumentaram significativamente seu valor de mercado no cenário internacional de transferências.

    No entanto, o erro do Colo-Colo ao apresentar publicamente o jogador sem um contrato juridicamente vinculante provocou forte reação negativa da mídia, deixando o clube chileno em uma posição constrangedora perante a opinião pública.


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  • vozinha(C)Getty Images

    Horas decisivas para Vozinha

    As próximas horas serão decisivas para determinar se Vozinha honrará seu acordo verbal com o Colo-Colo ou concluirá uma transferência para o Marrocos. A diretoria do Colo-Colo tentou conter a crescente indignação dos torcedores nas redes sociais ao atribuir o atraso a entraves burocráticos e autorizações de viagem. No entanto, sem um contrato oficial assinado, o goleiro veterano mantém controle total sobre a decisão final mais importante de sua carreira profissional.