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Sensação da Copa do Mundo, Vozinha está prestes a deixar o Colo-Colo para se reunir com seu ex-treinador
Vozinha dá chapéu nos gigantes chilenos
De acordo com MARCA, o gigante chileno Colo-Colo foi lançado em um cenário de grande incerteza depois que o veterano goleiro cabo-verdiano Vozinha não embarcou em seu voo para Santiago para finalizar sua transferência. Embora a diretoria do Colo-Colo já tivesse anunciado oficialmente sua contratação em seus canais digitais, o arqueiro de 40 anos ainda não havia assinado um contrato de trabalho. O jogador aproveitou essa brecha regulatória para reavaliar seu futuro após uma oferta repentina do futebol africano.
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Oferta africana altera planos
Vozinha viveu uma mudança repentina de ideia em relação à sua ida para a América do Sul após receber uma ligação direta do ex-treinador da seleção de Cabo Verde, Bubista, que recentemente assumiu o comando da equipe marroquina RS Berkane. A oportunidade de se reencontrar com o técnico que comandou Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 foi o fator decisivo para mudar o compromisso do goleiro. Novas informações indicam que o Berkane não só lhe garantiu a condição de titular absoluto no gol, como também apresentou um pacote financeiro excepcionalmente lucrativo.
Atuações na Copa do Mundo despertam interesse
O aumento do interesse em torno de Vozinha decorre diretamente de suas atuações de alto nível por Cabo Verde durante a recente fase final da Copa do Mundo. As impressionantes exibições do goleiro veterano contra potências globais como Espanha, Uruguai e Argentina aumentaram significativamente seu valor de mercado no cenário internacional de transferências.
No entanto, o erro do Colo-Colo ao apresentar publicamente o jogador sem um contrato juridicamente vinculante provocou forte reação negativa da mídia, deixando o clube chileno em uma posição constrangedora perante a opinião pública.
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Horas decisivas para Vozinha
As próximas horas serão decisivas para determinar se Vozinha honrará seu acordo verbal com o Colo-Colo ou concluirá uma transferência para o Marrocos. A diretoria do Colo-Colo tentou conter a crescente indignação dos torcedores nas redes sociais ao atribuir o atraso a entraves burocráticos e autorizações de viagem. No entanto, sem um contrato oficial assinado, o goleiro veterano mantém controle total sobre a decisão final mais importante de sua carreira profissional.
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